Special Weather Statement issued for Manua, Swains Island, Tutuila and Aunuu by NWS

Effective: 2022-01-20 20:27:00 SST Expires: 2022-01-21 00:30:00 SST Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A flood watch means that conditions may develop that lead to flash flooding. You should monitor later forecasts and be prepared to take action should flash flood warnings be issued. Target Area: Manua; Swains Island; Tutuila and Aunuu FLOOD WATCH NOW IN EFFECT THROUGH MIDNIGHT WHAT...Flash flooding caused by the active South Pacific Convergence Zone nearby continues to be possible WHERE...American Samoa WHEN...Through midnight IMPACTS...Heavy rainfall may cause flooding on roadways and properties and overflowing of streams. Landslides are also possible. ADDITIONAL DETAILS...Thunderstorms near the territory, will possibly produce flash flooding conditions for the territory as it lingers near. Nofo Va`ava`aia mo Tafega ma Lologa Ofisa o le Tau Pago Pago AS 823 Po Aso Tofi Ianuari 20 2022 ...UA IAI LE NOFO VA`AVA`AIA MO TAFEGA MA LOLOGA E OO I LE VAELUAGA O LE PO MAFUAAGA...O Lologa ma Tafega e ono mafua mai i le tetele o timuga mai Fetaula`iga o Savili i le Pasefika i Saute o loo lata mai i le atunu`u. NOFOAGA...Amerika Samoa TAIMI...Se`ia oo i le vaeluaga o le po. AAFIAGA...O le tetele o timuga e ono mafua ai lologa ma tafega, faapea sologa. FA`AMATALAGA FA`AOPOOPO...O faititili o loo i saute o le atunu`u e mafai ona mafua ai lologa ma tafega i luga o le atusamoa. FAUTUAGA/TAPENAGA O le uiga o le nofo vaavaaia mo tafega ma lologa, o le ono faatupula`ia lea o le tetele o timuga, tafega ma lologa, fa`apea sologa mai i mauga po o eleelee, ona o uiga louloua o le tau. E tatau ona tapena ma faalogologo i le leitio mo tala o le tau, ae maise pe a iai se faailo mo se lapataiga mo tafega ma lologa.

ENVIRONMENT ・ 19 HOURS AGO