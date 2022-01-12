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Science

The Positive Energy Theorem for Asymptotically Hyperboloidal Initial Data Sets With Toroidal Infinity and Related Rigidity Results

By Aghil Alaee, Pei-Ken Hung, Marcus Khuri
arxiv.org
 3 days ago

We establish the positive energy theorem and a Penrose-type inequality for 3-dimensional asymptotically hyperboloidal initial data sets with toroidal infinity, weakly trapped boundary, and satisfying the dominant...

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