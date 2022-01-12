The Positive Energy Theorem for Asymptotically Hyperboloidal Initial Data Sets With Toroidal Infinity and Related Rigidity Results

In this paper, we propose a novel semiquantum private comparison (SQPC) protocol of size relationship based on d-level single-particle states. The designed protocol can compare the size relationship of different privacy messages from two classical users with the help of a semi-honest third party (TP), who is permitted to misbehave on her own but cannot be in collusion with anyone else. The correctness analysis shows that this protocol can gain correct comparison results. The security analysis turns out that this protocol can resist famous outside attacks and participant attacks. Moreover, this protocol can guarantee that TP does not know the accurate comparison results. Compared with the only existing SQPC protocol of size relationship (Quantum Inf. Process. 20:124 (2021)), this protocol takes advantage over it on the aspects of initial quantum resource, TP's measurement operations and TP's knowledge about the comparison results.

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