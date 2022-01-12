The Positive Energy Theorem for Asymptotically Hyperboloidal Initial Data Sets With Toroidal Infinity and Related Rigidity Results

Leanne P. Guy, Jean-Charles Cuillandre, Etienne Bachelet, Manda Banerji, Franz E. Bauer, Thomas Collett, Christopher J. Conselice, Siegfried Eggl, Annette Ferguson, Adriano Fontana, Catherine Heymans, Isobel M. Hook, Éric Aubourg, Hervé Aussel, James Bosch, Benoit Carry, Henk Hoekstra, Konrad Kuijken, Francois Lanusse, Peter Melchior, Joseph Mohr, Michele Moresco, Reiko Nakajima, Stéphane Paltani, Michael Troxel, Viola Allevato, Adam Amara, Stefano Andreon, Timo Anguita, Sandro Bardelli, Keith Bechtol, Simon Birrer, Laura Bisigello, Micol Bolzonella, Maria Teresa Botticella, Hervé Bouy, Jarle Brinchmann, Sarah Brough, Stefano Camera, Michele Cantiello, Enrico Cappellaro, Jeffrey L. Carlin, Francisco J Castander, Marco Castellano, Ranga Ram Chari, Nora Elisa Chisari, Christopher Collins, Frédéric Courbin, Jean-Gabriel Cuby, Olga Cucciati, Tansu Daylan, Jose M. Diego, Pierre-Alain Duc, Sotiria Fotopoulou, Dominique Fouchez, Raphaël Gavazzi, Daniel Gruen, Peter Hatfield, Hendrik Hildebrandt, Hermine Landt, Leslie K. Hunt, Rodrigo Ibata, Olivier Ilbert, Jens Jasche, Benjamin Joachimi, Rémy Joseph, Rubina Kotak, Clotilde Laigle, Ariane Lançon, Søren S. Larsen, Guilhem Lavaux, Florent Leclercq, C. Danielle Leonard, Anja von der Linden, Xin Liu, Giuseppe Longo, Manuela Magliocchetti, Claudia Maraston, Phil Marshall, Eduardo L. Martín, Seppo Mattila, Matteo Maturi, Henry Joy McCracken, R. Benton Metcalf, Mireia Montes, Daniel Mortlock, Lauro Moscardini, Gautham Narayan, Maurizio Paolillo, Polychronis Papaderos, Roser Pello, Lucia Pozzetti, Mario Radovich, Marina Rejkuba, Javier Román, Rubén Sánchez-Janssen, Elena Sarpa, Barbara Sartoris, Tim Schrabback, Dominique Sluse.
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