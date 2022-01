NFL Draft: 2022 NFL Draft Team Needs and Free Agents

The following positions are the current needs for NFL teams in the upcoming 2022 NFL Draft. Be sure to check back frequently for continuous updates. NFL Draft Bible, brings you the names you need to know first since 2002, celebrating 20 years of independent scouting analysis!

When is the 2022 NFL Draft?

Thursday, April 28th to Saturday, April 30th

Where is the 2022 NFL Draft?

Las Vegas, Nevada

What is the 2022 NFL Draft Schedule?

Round One: Thursday, April 28th

Round Two-Three: Friday, April 29th

Round Four-Seven: Saturday, April 30th

How to watch the 2022 NFL Draft?

NFL Network

ESPN

ABC

Click here to view the full 2022 NFL Draft order

2022 NFL Draft Team Needs

What players do each NFL team need in the NFL?

Arizona Cardinals (Defense: 3-4)

CB

OLB

RB

TE

WR

OT

DS

Key Potential Player Losses

OLB Chandler Jones UFA, TE Zach Ertz UFA, WR AJ Green UFA, RB James Conner UFA, WR Christian Kirk UFA, RB Chase Edmonds UFA

Atlanta Falcons (Defense: 3-4)

QB

RB

OLB

DE

CB

DS

OT

OG

WR

Key Potential Player Losses

OLB Dante Fowler UFA, RB Cordarrelle Patterson UFA, CB Isaiah Oliver UFA

Baltimore Ravens (Defense: 3-4)

CB

DE

OG

OLB

OT

DT

WR

Key Potential Player Losses

DE Calais Campbell UFA, DT Brandon Williams UFA, WR Sammy Watkins UFA, OLB Justin Houston UFA, CB Anthony Averett UFA

Buffalo Bills (Defense: 4-3)

DE

CB

DT

OG

WR

RB

Key Potential Player Losses

DE Jerry Hughes UFA, WR Emmanuel Sanders UFA, CB Levi Wallace UFA, DT Harrison Phillips UFA

Carolina Panthers (Defense 4-3)

OT

OC

QB

DT

DE

CB

WR

OLB

TE

Key Potential Player Losses

CB Stephon Gilmore UFA, OC Matt Paradis UFA, OLB Hasson Reddick UFA, CB Donte Jackson UFA

Chicago Bears (Defense 3-4)

LT

RT

OG

DE

WR

OLB

CB

DS

TE

ILB

Key Potential Player Losses

WR Allen Robinson UFA, DE Akiem Hicks UFA, TE Jimmy Graham UFA, RT Germain Ifedi UFA, DS Tashaun Gipson UFA, LT Jason Peters UFA, OG James Daniels UFA, RB Damien Williams UFA, CB Artie Burns UFA

Cincinnati Bengals (Defense 4-3)

FS

CB

LT

DT

LG

ILB

TE

DE

OLB

Key Potential Player Losses

LT Riley Reiff UFA, TE CJ Uzomah UFA, DT Larry Ogunjobi UFA, FS Jessie Bates III UFA, CB Eli Apple UFA, LG Quinton Spain UFA

Cleveland Browns (Defense: 4-3)

ILB

DE

OT

SS

WR

OG

DT

OLB

QB

Key Potential Player Losses

DE Jadeveon Clowney UFA, DT Malik Jackson UFA, ILB Anthony Walker UFA, TE David Njoku, OLB Malcolm Smith UFA, SS Ronnie Harrison UFA, DT Malik McDowell UFA, RB D'Ernest Johnson RFA

Dallas Cowboys (Defense 4-3)

DE

LG

TE

ILB

DS

OLB

CB

DT

WR

Key Potential Player Losses

ILB Keanu Neal UFA, OLB Leighton Vander Esch UFA, WR Cedrick Wilson UFA, DT Carlos Watkins UFA, LG Connor Williams UFA, DE Randy Gregory UFA, WR Michael Gallup UFA, TE Dalton Shultz UFA

Denver Broncos (Defense 3-4)

OT

QB

ILB

CB

SS

OLB

IOL

Key Potential Player Losses

CB Kyle Fuller UFA, RB Melvin Gordon UFA, SS Kareem Jackson UFA, QB Teddy Bridgewater UFA, RT Bobby Massie UFA, ILB Kenny Young UFA, SS PJ Locke ERFA, OLB Malik Reed ERFA

Detroit Lions (Defense: 3-4)

OLB

ILB

FS

QB

OC

WR

DE

OT

Key Potential Player Losses

DE Nicholas Williams UFA, QB Tim Boyle UF, ILB Jalen Reeves-Maybin, OLB Alex Anzalone UFA, WR Kalif Raymond UFA, OC Evan Brown UFA, FS Tracy Walker UFA, OT Tyrell Crosby UFA

Green Bay Packers (Defense 3-4)

OLB

DE

WR

OT

OC

ILB

CB

TE

OG

Key Potential Player Losses

WR Davante Adams UFA, CB Kevin Kings UFA, OC Lucas Patrick UFA, RT Dennis Kelly UFA, WR Equanimeous St. Brown UFA, WR Allen Lazard UFA, WR Marquez Valdes-Scantling UFA

Houston Texans (Defense 4-3)

FS

DE

OT

QB

CB

WR

IOL

ILB

RB

OLB

DT

Key Potential Player Losses

QB Tyrod Taylor UFA, RB David Johnson UFA, DT Maliek Collins UFA, OC Justin Britt UFA, CB Desmond King UFA, ILB Christian Kirksey UFA, OLB Kamu Grugier-Hill, ILB Neville Hewitt UFA, RB Rex Burkhead UFA, FS Justin Reid UFA, LT Geron Christian UFA, TE Jordan Akins UFA

Indianapolis Colts (Defense 4-3)

OT

TE

WR

CB

DE

SS

OLB

DT

Key Potential Player Losses

LT Eric Fisher UFA, T.Y. Hilton UFA, RG Mark Glowinski UFA, CB Xavier Rhodes UFA, TE Mo Alie-Cox UFA, WR Zach Pascal UFA, DE Al-Quadin Muhammad UFA, RG Sam Tevi UFA, RB Marlon Mack UFA, SS Andrew Sendejo UFA, DT Antwaun Woods UFA, OLB Zaire Franklin UFA

Jacksonville Jaguars (Defense 3-4)

OT

WR

OLB

CB

DS

OG

DE

ILB

OC

TE

Key Potential Player Losses

LT Cam Robinson UFA, LG Andrew Norwell UFA, CB Tre Herndon UFA, ILB Damien Williams UFA, OC Tyler Shatley UFA, CB Nevin Lawson, WR DJ Chark UFA

Kansas City Chiefs (Defense 4-3)

FS

WR

DE

CB

DT

ILB

OT

Key Potential Player Losses

FS Tyrann Mathieu UFA, DT Jarran Reed UFA, DE Melvin Ingram UFA, CB Charvarius Ward UFA, RT Mike Remmers UFA, CB Mike Hughes UFA, WR Byron Pringle UFA, RB Darrel Williams UFA

Las Vegas Raiders (Defense 4-3)

WR

CB

OT

OLB

DE

DT

IOL

NT

OT

Key Potential Player Losses

OLB Nicholas Morrow UFA, NT Johnathan Hankins UFA, QB Marcus Mariota UFA, OLB K.J. Wright UFA, DT Quinton Jefferson UFA, DT Solomon Thomas UFA, WR Zay Jones UFA, OG Richie Incognito, WR DeSean Jackson UFA, CB Casey Hayward UFA, CB Desmond Trufant UFA, RT Brandon Parker UFA

Los Angeles Chargers (Defense 3-4)

WR

OLB

CB

TE

OT

ILB

DT

OG

OC

RB

Key Potential Player Losses

DT Linval Joseph UFS, CB Chris Harris UFA, WR Mike Williams UFA, TE Jared Cook UFA, OLB Uchenna Nwosu UFA, RG Michael Schofield UFA, TE Stephen Anderson UFA, DT Justin Jones UFA, OLB Kyzir White UFA, RT Storm Norton UFA, OC Scott Quessenberry UFA, RB Justin Jackson, WR Jalen Guyton RFA

Los Angeles Rams (Defense 3-4)

OG

OC

OLB

OT

CB

ILB

TE

DE

Key Potential Player Losses

OLB Von Miller UFA, RG Austin Corbett UFA, RB Sony Michel UFA, WR Odell Beckham Jr. UFA, CB Donte Deayon UFA, OC Brian Allen UFA, ILB Troy Reeder RFA

Miami Dolphins (Defense 3-4)

WR

RB

TE

ILB

OLB

OT

OG

Key Potential Player Losses

WR Will Fuller UFA, TE Mike Gesicki UFA, DS Jason McCourty UFA, ILB Elandon Roberts UFA, WR Isaiah Ford UFA, WR Preston Williams RFA, DS Sheldrick Redwine RFA

Minnesota Vikings (Defense: 4-3)

CB

OLB

DT

DE

FS

OLB

NB

TE

OC

QB

Key Potential Player Losses

OLB Anthony Barr UFA, CB Patrick Peterson UFA, DT Sheldon Richardson UFA, FS Xavier Woods UFA, OLB Nick Vigil UFA, NB Mackensie Alexander UFA, QB Sean Mannion UFA, OC Mason Cole UFA, TE Tyler Conklin UFA, DE Everson Griffen UFA

New England Patriots (Defense: 3-4)

RT

ILB

WR

CB

DS

OT

OC

OLB

DE

RB

Key Potential Player Losses

DS Devin McCourty Void, RT Trent Brown, UFA, ILB Dont'a Hightower UFA, CB JC Jackson UFA, OC Ted Karras UFA, ILB Ja'Whaun Bentley UFA, WR Jakobi Meyers RFA

New Orleans Saints (Defense: 4-3)

LT

OLB

WR

DS

QB

DT

CB

DE

Key Potential Player Losses

LT Terron Armstead Void, DS Marcus Williams UFA, QB Jameis Winston Void, DS PJ Williams UFA, OLB Kwon Alexander UFA, WR Tre'Quan Smith Void, DT Shy Tuttle RFA

New York Giants (Defense: 3-4)

RT

RG

OC

OLB

WR

QB

DS

TE

LG

ILB

RB

Key Potential Player Losses

NT Austin Johnson UFA, RT Nate Solder Void, OC Billy Price UFA, TE Evan Engram UFA, DS Jabrill Peppers UFA, RG Will Hernandez UFA, OLB Lorenzo Carter UFA, ILB Reggie Ragland UFA, ILB Benardrick McKinney UFA, LG Matt Skura UFA

New York Jets (Defense: 4-3)

DS

DE

RT

WR

ILB

IOL

CB

LB

DT

Key Potential Player Losses

DS Marcus Maye UFA, WR Jamison Crowder UFA, ILB Jarrad Davis UFA, WR Keelan Cole UFA, RT Morgan Moses UFA, DS Lamarcus Joyner

Philadelphia Eagles (Defense: 4-3)

DE

WR

OLB

CB

OT

RG

DE

FS

RB

Key Potential Player Losses

FS Anthony Harris Void, DE Derek Barnett Void, DE Ryan Kerrigan Void, CB Steven Nelson Void, SS Rodney McLeod Void, RB Jordan Howard UFA, RB Boston Scott RFA, OLB Alex Singleton RFA, WR Greg Ward, RFA, OLB Genard Avery UFA, RG Nate Herbig RFA

Pittsburgh Steelers (Defense: 3-4)

QB

WR

CB

RG

SS

OC

RT

DE

ILB

Key Potential Player Losses

QB Ben Roethlisberger Void, CB Joe Haden UFA, WR JuJu Smith-Schuster Void, TE Eric Ebron Void, CB Ahkello Witherspoon Void, RG Trai Turner UFA, SS Terrell Edmunds UFA, WR James Washington UFA, WR Ray-Ray McCloud UFA, OC BJ Finney UFA, RT Chukwuma Okorafor UFA, OC JC Hassenauer ERFA

San Francisco 49ers (Defense: 4-3)

CB

SS

LG

DT

RG

OLB

RB

WR

Key Potential Player Losses

LG Laken Tomlinson Void, CB Jason Verrett UFA, DT DJ Jones UFA, RB Raheem Mostert UFA, CB K'Waun Williams UFA, RB Jeff Wilson UFA, CB Josh Norman UFA, OLB Marcell Harris, SS Jaquiski Tartt UFA, RG Daniel Brunskill RFA

Seattle Seahawks (Defense: 3-4)

LT

FS

TE

CB

RT

OC

SS

OLB

DT

OG

Key Potential Player Losses

LT Duane Brown Void, FS Quandre Diggs Void, TE Gerald Everett Void, RT Brandon Shell UFA, OC Ethan Ocic Void, RB Rashaad Penny UFA, DT Al Woods UFA, CB Sidney Jones UFA, RB Alex Collins UFA, SS Ryan Neal ERFA, OC Kyle Fuller RFA, OLB Rasheem Green UFA, CB John Reid ERFA, TE Will Dissly UFA, CB DJ Reed UFA

Tampa Bay Buccaneers (Defense: 3-4)

OLB

OC

RG

CB

TE

WR

RB

DE

FS

Key Potential Player Losses

WR Chris Godwin UFA, OLB Jason Pierre-Paul UFA, OC Ryan Jensen UFA, DE Ndamukong Suh Void, TE Rob Gronkowski Void, DE William Gholston UFA, RB Leonard Fournette UFA, TE OJ Howard UFA, RB Ronald Jones II UFA, CB Richard Sherman UFA, CB Carlton Davis UFA, RG Alex Cappa UFA, FS Jordan Whitehead UFA

Tennessee Titans (Defense: 3-4)

ILB

OC

OLB

RT

TE

CB

DE

Key Potential Player Losses

OC Ben Jones UFA, ILB Jayon Brown Void, ILB Rashaan Evans UFA, TE Geoff Swaim UFA, OLB Harold Landry UFA, CB Buster Skrine UFA, FB Khari Blasingame RFA, RT David Quessenberry RFA, Nick Westbrook-Ikhine ERFA, NT Teair Tart ERFA

Washington Football Team (Defense: 4-3)

RG

QB

DS

LT

WR

CB

OC

TE

OLB

Key Potential Player Losses

RG Brandon Scherff UFA, QB Ryan Fitzpatrick UFA, LT Charles Leno Jr. UFA, LB Jon Bostic UFA, WR Cam Sims UFA, LT Cornelius Lucas UFA, CB Darryl Roberts UFA, FS Bobby McCain UFA, WR Adam Humphries UFA, OC Tyler Larsen UFA, OLB David Mayo UFA, TE Ricky Seals-Jones UFA, WR DeAndre Carter UFA, QB Kyle Allen RFA, DS Troy Apke UFA, DT Tim Settle ERFA

NFL Draft Prospects to Watch

