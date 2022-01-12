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No Red Flag Warning during Marshall Fire

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Daily Record

Horse photographed during Marshall fire is safe after rescue

Pinned down by fast-approaching flames and overcome with smoke near homes on a small road with no outlet Colorado State Patrol Master Trooper Travis Hood and his partner Trooper Shane Johnson began to wonder about their safety. They had arrived at the scene of the Marshall fire and heard crackling over the radios that homes on Dyer Road had yet to be alerted of the rapidly moving fire.
ACCIDENTS
San Angelo LIVE!

20 Foot Winds Force Wildfire 'Red Flag' Warning for the San Angelo Area Saturday

SAN ANGELO – The National Weather Service in San Angelo has issued both a Wind Advisory and a Red Flag Warning for the San Angelo area Saturday using a new term: 20 foot winds.   20ft Winds is defined as sustained winds averaged over a 10 minute period and measured 20 feet above the average height of nearby vegetation. This is the standard reported by the Remote Automated Weather Stations(RAWS) owned by land management agencies and used in the National Fire Danger Rating System (NFDRS) according to the NWS.  Very strong north to northwest winds behind a strong cold front will continue…
SAN ANGELO, TX
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Red Flag Warning issued for Meade, Morton, Seward, Stevens by NWS

Effective: 2022-01-04 12:33:00 CST Expires: 2022-01-04 18:00:00 CST Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Meade; Morton; Seward; Stevens RED FLAG WARNING IN EFFECT UNTIL 6 PM CST THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 084...085 086 AND 087 The National Weather Service in Dodge City has issued a Red Flag Warning For wind and low relative humidity, which is in effect until 6 PM CST this evening. * Affected Area...In Kansas...Fire Weather Zone 084 Morton Fire Weather Zone 085 Stevens...Fire Weather Zone 086 Seward and Fire Weather Zone 087 Meade. * Winds...Northwest 10 to 20 mph with gusts up to 35 mph. * Relative Humidity...As low as 14 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
MEADE COUNTY, KS
IN THIS ARTICLE
#Red Flag Warning
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Red Flag Warning issued for Southeast Coastal Plains by NWS

Effective: 2022-01-03 12:38:00 ATLANTIC Expires: 2022-01-03 18:00:00 ATLANTIC Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Southeast Coastal Plains RED FLAG WARNING IN EFFECT UNTIL 6 PM AST THIS EVENING FOR THE SOUTHEAST TO SOUTH CENTRAL COASTAL PLAINS OF PUERTO RICO .Moderate winds with frequent strong gusts are being observed at the Camp Santiago Station. The RH values have dipped into the mid 30s and is it possible for the RH to remain drier than normal early this afternoon. In Addition, the fuel moisture is at 8 percent. Even though the observed sustained winds are slightly weaker than the critical thresholds, and the fuel moisture is just slightly higher, there will be frequent wind gusts and a very low Relative Humidity is being observed. This will essentially cause critical Fire Weather Conditions across the Southeast to South Central Coastal Plains this afternoon. RED FLAG WARNING IN EFFECT UNTIL 6 PM AST THIS EVENING FOR THE SOUTHEAST TO SOUTH CENTRAL COASTAL PLAINS The National Weather Service in San Juan has issued a Red Flag Warning, which is in effect until 6 PM AST this evening. * AFFECTED AREA...Fire weather zone 014, which includes the Southeast to South Central Coastal Plains. * WIND...15 to 20 mph, with gusts to 25 to 30 mph * HUMIDITY...RH Values generally between 45% and 35% early this afternoon. * FUEL MOISTURE...Near or below thresholds. 10-hour fuel moisture was observed near 8 percent. * THUNDERSTORMS...None. * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ENVIRONMENT
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Red Flag Warning issued for Foard, Hardeman, Knox by NWS

Effective: 2022-01-14 12:00:00 CST Expires: 2022-01-14 19:00:00 CST Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will contribute to extreme fire behavior. Target Area: Foard; Hardeman; Knox Dry and windy conditions expected late this afternoon through this evening .A stout, upper level storm system will move down the Great Plains today and enter Oklahoma overnight. South winds are expected to increase ahead of a strong cold front early this afternoon across portions southwestern Oklahoma and portions of north Texas. Then, late this afternoon into early this evening, a rapid wind shift from the north will occur behind the cold front. Gusts as high as 50 mph will be possible near and just after sunset. RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 7 PM CST THIS EVENING FOR DRY AND WINDY CONDITIONS FOR WESTERN OKLAHOMA PORTIONS OF NORTH TEXAS * TIMING...LATE THIS AFTERNOON THROUGH THIS EVENING. * WINDS...South 10 to 15 mph this afternoon, then north 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph late this afternoon through tonight. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 17 percent. * TEMPERATURES...Low 60s to mid 70s.
FOARD COUNTY, TX
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Red Flag Warning issued for Beaver, Cimarron, Texas by NWS

Effective: 2022-01-14 18:55:00 CST Expires: 2022-01-14 19:00:00 CST Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Beaver; Cimarron; Texas RED FLAG WARNING WILL EXPIRE AT 7 PM CST THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY VALUES FOR ALL OF THE OKLAHOMA AND TEXAS PANHANDLES Gusty north winds are expected to continue overnight with gusts around 45 to 55 mph possible. However, the relative humidity has risen to around 50 percent across most of the area, thus red flag conditions are no longer occurring.
BEAVER COUNTY, OK
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Environment
weather.gov

Red Flag Warning issued for Concho, Kimble, Mason, McCulloch, Menard by NWS

Effective: 2022-01-15 11:00:00 CST Expires: 2022-01-15 18:00:00 CST Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now or will occur shortly. A combination of strong winds, low humidity and dry fuels will contribute to extreme fire behavior. Target Area: Concho; Kimble; Mason; McCulloch; Menard .Very strong north to northwest winds will continue through most of the day. Sustained wind speeds will range from 20 to 35 mph, with gusts as high as 50 mph possible. These winds will combine with relative humidity values between 15 and 25 percent, and fuels that are cured and dry to critically dry to create critical fire weather conditions. RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 11 AM THIS MORNING TO 6 PM CST THIS EVENING FOR AREAS GENERALLY WEST OF A HAMLIN TO San Angelo to Brady LINE FOR 20 FOOT WINDS OF 20 MPH OR MORE... RELATIVE HUMIDITIES OF 20 PERCENT OR LESS AND A HIGH FIRE DANGER The National Weather Service in San Angelo has issued a Red Flag Warning, which is in effect from 11 AM this morning to 6 PM CST this evening. * Wind...North to northwest winds 20 to 35 mph with gusts up to 50 mph possible. * Humidity...15 to 20 percent. * Fuels...Dry to critically dry. * Impacts...ANY FIRES THAT DEVELOP CAN SPREAD RAPIDLY. OUTDOOR BURNING IS DISCOURAGED.
CONCHO COUNTY, TX
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Red Flag Warning issued for Coke, Fisher, Irion, Nolan, Sterling, Tom Green by NWS

Effective: 2022-01-14 12:00:00 CST Expires: 2022-01-14 18:00:00 CST Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now or will occur shortly. A combination of strong winds, low humidity and dry fuels will contribute to extreme fire behavior. Target Area: Coke; Fisher; Irion; Nolan; Sterling; Tom Green RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 6 PM CST THIS EVENING FOR PORTIONS OF THE WESTERN BIG COUNTRY AND WESTERN CONCHO VALLEY FOR 20 FOOT WINDS OF 20 MPH OR MORE...RELATIVE HUMIDITIES OF 15 PERCENT OR LESS AND A HIGH FIRE DANGER The National Weather Service in San Angelo has issued a Red Flag Warning, which is in effect from noon today to 6 PM CST this evening. The Fire Weather Watch is no longer in effect. * Wind...South to southwest at 15 to 20 mph with gusts to 30 mph. * Humidity...10 to 15 percent * Fuels...Dry. * Impacts...Any fires that develop can spread rapidly. Outdoor burning is discouraged.
COKE COUNTY, TX
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Red Flag Warning issued for Crockett, Haskell, Jones, Taylor by NWS

Effective: 2022-01-14 12:00:00 CST Expires: 2022-01-14 18:00:00 CST Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now or will occur shortly. A combination of strong winds, low humidity and dry fuels will contribute to extreme fire behavior. Target Area: Crockett; Haskell; Jones; Taylor RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 6 PM CST THIS EVENING FOR PORTIONS OF WESTERN BIG COUNTRY AND CROCKETT COUNTY FOR 20 FOOT WINDS OF 20 MPH OR MORE...RELATIVE HUMIDITIES OF 15 PERCENT OR LESS AND A HIGH FIRE DANGER The National Weather Service in San Angelo has issued a Red Flag Warning, which is in effect from noon today to 6 PM CST this evening. * Wind...South to southwest at 15 to 20 mph with gusts to 30 mph. * Humidity...10 to 15 percent * Fuels...Dry to Critically Dry. * Impacts...Any fires that develop can spread rapidly. Outdoor burning is discouraged.
CROCKETT COUNTY, TX
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Red Flag Warning issued for Beckham, Ellis, Greer, Harmon, Harper, Jackson, Roger Mills by NWS

Effective: 2022-01-14 12:00:00 CST Expires: 2022-01-14 19:00:00 CST Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will contribute to extreme fire behavior. Target Area: Beckham; Ellis; Greer; Harmon; Harper; Jackson; Roger Mills Dry and windy conditions expected late this afternoon through this evening .A stout, upper level storm system will move down the Great Plains today and enter Oklahoma overnight. South winds are expected to increase ahead of a strong cold front early this afternoon across portions southwestern Oklahoma and portions of north Texas. Then, late this afternoon into early this evening, a rapid wind shift from the north will occur behind the cold front. Gusts as high as 50 mph will be possible near and just after sunset. RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 7 PM CST THIS EVENING FOR DRY AND WINDY CONDITIONS FOR WESTERN OKLAHOMA PORTIONS OF NORTH TEXAS * TIMING...LATE THIS AFTERNOON THROUGH THIS EVENING. * WINDS...South 10 to 15 mph this afternoon, then north 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph late this afternoon through tonight. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 17 percent. * TEMPERATURES...Low 60s to mid 70s.
BECKHAM COUNTY, OK
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Red Flag Warning issued for Andrews, Borden, Dawson, Gaines, Howard, Martin, Scurry by NWS

Effective: 2022-01-14 12:00:00 CST Expires: 2022-01-14 20:00:00 CST Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A combination of gusty winds, low relative humidity and warm temperatures will increase potential for starts. Target Area: Andrews; Borden; Dawson; Gaines; Howard; Martin; Scurry RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON CST /11 AM MST/ TODAY TO 8 PM CST /7 PM MST/ THIS EVENING FOR RELATIVE HUMIDITY OF 15 PERCENT OR LESS, 20 FT WINDS OF 20 MPH OR MORE, AND VERY HIGH TO EXTREME FIRE DANGER FOR SOUTHEAST NEW MEXICO PLAINS, PARTS OF THE PERMIAN BASIN, AND WESTERN LOW ROLLING PLAINS The National Weather Service in Midland/Odessa has issued a Red Flag Warning for dry and windy conditions, which is in effect from noon CST /11 AM MST/ today to 8 PM CST /7 PM MST/ this evening. The Fire Weather Watch is no longer in effect. * AFFECTED AREA...Gaines, Dawson, Borden, Scurry, Andrews, Martin, Howard, Chaves Plains, Eddy Plains and Lea. * TIMING...Friday afternoon and early evening. * WINDS...West to northwest 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 12 percent. * RFTI...3 to 4 near critical.
ANDREWS COUNTY, TX
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Red Flag Warning issued for Aransas Islands by NWS

Effective: 2022-01-15 09:00:00 CST Expires: 2022-01-15 18:00:00 CST Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Residents are urged to exercise care with respect to all outdoor activities that could inadvertently cause wildfires. Report wildfires quickly to the nearest fire department or law enforcement office. Target Area: Aransas Islands RED FLAG WARNING FOR SOUTH TEXAS SATURDAY .Significantly drier air and strong winds will develop behind a cold front Saturday morning leading to critical fire weather conditions across South Texas. Conditions will improve Saturday evening as winds weaken. RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 9 AM TO 6 PM CST SATURDAY FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY ACROSS SOUTH TEXAS The National Weather Service in Corpus Christi has issued a Red Flag Warning, which is in effect from 9 AM to 6 PM CST Saturday. * AFFECTED AREA...Aransas Islands. * TIMING...9 AM to 6 PM Saturday. * WIND...Northwest winds 20 to 30 MPH with gusts up to around 40 MPH. * HUMIDITY...15 to 25 percent. * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ARANSAS COUNTY, TX
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Red Flag Warning issued for Chaves County Plains, Eddy Plains, Lea by NWS

Effective: 2022-01-14 13:47:00 MST Expires: 2022-01-14 19:00:00 MST Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A combination of gusty winds, low relative humidity and warm temperatures will increase potential for starts. Target Area: Chaves County Plains; Eddy Plains; Lea RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM CST THIS EVENING FOR RELATIVE HUMIDITY OF 15% OR LESS, 20 FT WINDS OF 20 MPH OR MORE, AND HIGH TO EXTREME FIRE DANGER FOR THE SOUTHEAST NEW MEXICO PLAINS, PERMIAN BASIN, WESTERN LOW ROLLING PLAINS, EASTERN CULBERSON COUNTY, REEVES COUNTY AND THE UPPER TRANS PECOS, DAVIS MOUNTAIN FOOTHILLS, STOCKTON PLATEAU, CENTRAL AND LOWER BREWSTER COUNTY, AND TERRELL COUNTY FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM SATURDAY MORNING THROUGH SATURDAY AFTERNOON FOR RELATIVE HUMIDITY OF 15% OR LESS, 20 FT WINDS OF 20 MPH OR MORE, AND HIGH TO VERY HIGH FIRE DANGER FOR THE WESTERN LOW ROLLING PLAINS, SOUTHEAST PERMIAN BASIN, PECOS AND TERRELL COUNTIES, AND LOWER BREWSTER COUNTY RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM CST THIS EVENING FOR RELATIVE HUMIDITY OF 15% OR LESS, 20 FT WINDS OF 20 MPH OR MORE, AND HIGH TO EXTREME FIRE DANGER * AFFECTED AREA...Gaines, Dawson, Andrews, Martin, Loving, Winkler, Ector, Ward, Crane, Chaves Plains, Eddy Plains, Lea, Eastern Culberson County, Reeves County Plains, Davis Mountains Foothills, Central Brewster County and Chisos Basin. * TIMING...Friday afternoon and early evening. * WINDS...Northwest 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 9 percent. * RFTI...4 or near critical.
CHAVES COUNTY, NM
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Red Flag Warning issued for Borden, Glasscock, Howard, Lower Brewster County, Midland by NWS

Effective: 2022-01-15 11:00:00 CST Expires: 2022-01-15 18:00:00 CST Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A combination of gusty winds, low relative humidity and critically dry fuels will increase potential for fire starts and growth. Target Area: Borden; Glasscock; Howard; Lower Brewster County; Midland; Mitchell; Pecos; Reagan; Scurry; Terrell; Upton RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 11 AM THIS MORNING TO 6 PM CST THIS EVENING FOR PARTS OF THE PERMIAN BASIN AND LOWER TRANS PECOS FOR WINDY, DRY, AND VERY HIGH FIRE DANGER CONDITIONS The National Weather Service in Midland/Odessa has issued a Red Flag Warning for parts of the Permian Basin and the Lower Trans Pecos, which is in effect from 11 AM this morning to 6 PM CST this evening. The Fire Weather Watch is no longer in effect. * AFFECTED AREA...Borden, Scurry, Howard, Mitchell, Midland, Glasscock, Upton, Reagan, Pecos, Terrell and Lower Brewster County. * TIMING...Late Saturday morning through Saturday afternoon. * WINDS...Northwest 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph. * RELATIVE HUMIDITY...15 to 20 percent. * RFTI...3 or near critical.
BORDEN COUNTY, TX
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Red Flag Warning issued for Foard, Hardeman, Knox by NWS

Effective: 2022-01-14 18:58:00 CST Expires: 2022-01-14 19:00:00 CST Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Foard; Hardeman; Knox RED FLAG WARNING WILL EXPIRE AT 7 PM CST THIS EVENING Very strong northerly winds will spread over western Oklahoma and western north Texas through the evening and overnight hours. However, temperatures will quickly fall and humidities rise immediately after this wind increase.
FOARD COUNTY, TX

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