No Red Flag Warning during Marshall Fire

Effective: 2022-01-14 13:47:00 MST Expires: 2022-01-14 19:00:00 MST Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A combination of gusty winds, low relative humidity and warm temperatures will increase potential for starts. Target Area: Chaves County Plains; Eddy Plains; Lea RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM CST THIS EVENING FOR RELATIVE HUMIDITY OF 15% OR LESS, 20 FT WINDS OF 20 MPH OR MORE, AND HIGH TO EXTREME FIRE DANGER FOR THE SOUTHEAST NEW MEXICO PLAINS, PERMIAN BASIN, WESTERN LOW ROLLING PLAINS, EASTERN CULBERSON COUNTY, REEVES COUNTY AND THE UPPER TRANS PECOS, DAVIS MOUNTAIN FOOTHILLS, STOCKTON PLATEAU, CENTRAL AND LOWER BREWSTER COUNTY, AND TERRELL COUNTY FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM SATURDAY MORNING THROUGH SATURDAY AFTERNOON FOR RELATIVE HUMIDITY OF 15% OR LESS, 20 FT WINDS OF 20 MPH OR MORE, AND HIGH TO VERY HIGH FIRE DANGER FOR THE WESTERN LOW ROLLING PLAINS, SOUTHEAST PERMIAN BASIN, PECOS AND TERRELL COUNTIES, AND LOWER BREWSTER COUNTY RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM CST THIS EVENING FOR RELATIVE HUMIDITY OF 15% OR LESS, 20 FT WINDS OF 20 MPH OR MORE, AND HIGH TO EXTREME FIRE DANGER * AFFECTED AREA...Gaines, Dawson, Andrews, Martin, Loving, Winkler, Ector, Ward, Crane, Chaves Plains, Eddy Plains, Lea, Eastern Culberson County, Reeves County Plains, Davis Mountains Foothills, Central Brewster County and Chisos Basin. * TIMING...Friday afternoon and early evening. * WINDS...Northwest 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 9 percent. * RFTI...4 or near critical.
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