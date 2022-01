City/Town;Weather Condition;High Temp (F);Low Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%);Chance of Precip. (%);UV Index. Atlantic;Breezy, not as cold;37;12;NNW;16;74%;3%;2. Audubon;Breezy;36;11;NNW;15;69%;4%;2. Boone;Breezy, not as cold;35;9;NNW;16;77%;3%;1. Burlington;A bit of ice;33;15;W;15;79%;76%;1. Carroll;Breezy;36;11;NW;15;72%;4%;2. Cedar Rapids;Breezy, not...