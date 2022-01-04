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JOHN BAILEY’S TUESDAY MORNING WHITE PLAINS REPORT ON “THE DENNIS AND TONNY GOOD MORNING WESTCHESTER” PROGRAM: WHITE PLAINS SCHOOLS OPEN. COVID CASES IN WESTCHESTER SHARPLY DOWN AFTER A WEEK OF 23,327 NEW COVID CASES. COMPLETE TRANSCRIPT.

By John Bailey
whiteplainscnr.com
 2 days ago

Cover picture for the article“ 17 DEGREES AND SUNNY AT WHITE PLAINS CITIZENETREPORTER. FIRST CONGRATULATIONS TO YOU DENNIS AND TONNY ON 2-1/2 YEARS ON THE NUMBER 1 LOCAL MORNING MAN AND WOMAN IN WESTCHESTER. IT IS A GREAT ACHIEVEMENT, GOOD MORNING WESTCHESTER HAS THE UPBEAT BANTER AND PACE THAT GETS WESTCHESTER GOING AND IN A...

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#Covid#School District#Disease#Infectious Diseases#White Plains Report#Omicron#Nys
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