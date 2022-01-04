JOHN BAILEY’S TUESDAY MORNING WHITE PLAINS REPORT ON “THE DENNIS AND TONNY GOOD MORNING WESTCHESTER” PROGRAM: WHITE PLAINS SCHOOLS OPEN. COVID CASES IN WESTCHESTER SHARPLY DOWN AFTER A WEEK OF 23,327 NEW COVID CASES. COMPLETE TRANSCRIPT.
“ 17 DEGREES AND SUNNY AT WHITE PLAINS CITIZENETREPORTER. FIRST CONGRATULATIONS TO YOU DENNIS AND TONNY ON 2-1/2 YEARS ON THE NUMBER 1 LOCAL MORNING MAN AND WOMAN IN WESTCHESTER. IT IS A GREAT ACHIEVEMENT, GOOD MORNING WESTCHESTER HAS THE UPBEAT BANTER AND PACE THAT GETS WESTCHESTER GOING AND IN A...whiteplainscnr.com
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