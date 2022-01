Golfweek's Best 2022: Top 200 Resort Golf Courses in the U.S.

The Sheep Ranch in Oregon (Courtesy of Bandon Dunes)

Welcome to Golfweek’s Best 2022 list of top resort golf courses in the United States.

The hundreds of members of our course-ratings panel continually evaluate courses and rate them based on our 10 criteria. They also file a single, overall rating on each course. Those overall ratings on each course are averaged to produce a final, cumulative rating. Then each course is ranked against other courses in the region.

This list focuses on the golf courses themselves, not the resorts as a whole or other amenities. Each golf course included is listed with its average rating from 1 to 10, its location, architect(s) and the year it opened.

Nos. 1-25

Pebble Beach Golf Links in California (Harry How/Getty Images)

1. Pebble Beach Resorts (Pebble Beach Golf Links) 8.77

Pebble Beach, Calif.; Douglas Grant, Jack Neville (1919)

2. Bandon Dunes Golf Resort (Pacific Dunes) 8.61

Bandon, Ore.; Tom Doak (2001)

3. Pinehurst No. 2 8.30

Pinehurst, N.C.; Donald Ross (1907)

4. Bandon Dunes Golf Resort (Old Macdonald) 8.15

Bandon, Ore.; Tom Doak, Jim Urbina (2010)

5. Whistling Straits (Straits) 8.13

Mosel, Wis.; Pete Dye (1998)

6. Shadow Creek 8.10

North Las Vegas, Nev.; Tom Fazio (1990)

7. Bandon Dunes Golf Resort (Bandon Dunes) 8.07

Bandon, Ore.; David McLay Kidd (1999)

8. Kiawah Island Golf Resort (Ocean) 7.96

Kiawah Island, S.C.; Pete Dye (1991)

9. Bandon Dunes Golf Resort (Bandon Trails) 7.95

Bandon, Ore.; Bill Coore, Ben Crenshaw (2005)

10. TPC Sawgrass (Players Stadium) 7.82

Ponte Vedra Beach, Fla.; Pete Dye (1981)

11. Bandon Dunes Golf Resort (Sheep Ranch) 7.78

Bandon, Ore.; Bill Coore, Ben Crenshaw (2020)

12. Pebble Beach Resorts (Spyglass Hill) 7.62

Pebble Beach, Calif.; Robert Trent Jones Sr. (1966)

T13. Four Seasons Resort Lanai (Manele) 7.59

Lanai, Hawaii; Jack Nicklaus (1993)

T13. Sand Valley (Mammoth Dunes) 7.59

Nekoosa, Wis.; David McLay Kidd (2018)

15. Sand Valley (Sand Valley) 7.52

Nekoosa, Wis.; Bill Coore, Ben Crenshaw (2017)

T16. Kapalua (Plantation) 7.51

Maui, Hawaii; Bill Coore, Ben Crenshaw (1991)

T16. Streamsong (Red) 7.51

Bowling Green, Fla.; Bill Coore, Ben Crenshaw (2012)

18. Gamble Sands 7.38

Brewster, Wash.; David McLay Kidd (2014)

19. Streamsong (Black) 7.37

Bowling Green, Fla.; Gil Hanse (2017)

20. Streamsong (Blue) 7.32

Bowling Green, Fla.; Tom Doak (2012)

21. Sea Pines Resort (Harbour Town GL) 7.30

Hilton Head Island, S.C.; Pete Dye (1970)

22. Arcadia Bluffs (Bluffs) 7.24

Arcadia, Mich.; Warren Henderson, Rick Smith (1999)

23. Fallen Oak 7.21

Saucier, Miss.; Tom Fazio (2006)

24. Erin Hills 7.19

Erin, Wis.; Michael Hurdzan, Dana Fry, Ron Whitten (2006)

25. Prairie Club (Dunes) 7.14

Valentine, Neb.; Tom Lehman, Chris Brands (2010)

Nos. 26-50

Pinehurst No. 4 in North Carolina (Courtesy of Pinehurst)

26. Sea Island (Seaside) 7.12

St. Simons Island, Ga.; Charles H. Alison, Harry S. Colt, Joe Lee, Tom Fazio (1929)

27. Primland (Highland) 7.08

Meadows of Dan, Va.; Donald Steel (2006)

28. Pinehurst No. 4 7.07

Pinehurst, N.C.; Gil Hanse (2018)

29. Omni Homestead Resort (Cascades) 7.00

Hot Springs, Va.; William S. Flynn (1923)

30. Mossy Oak 6.96

West Point, Miss.; Gil Hanse (2016)

T31. Forest Dunes (The Loop Red and Black) 6.92

Roscommon, Mich.; Tom Doak (2016)

T31. Silvies Valley Ranch (Hankins) 6.92

Seneca, Ore.; Dan Hixson (2018)

T31. Blackwolf Run (River) 6.92

Kohler, Wis.; Pete Dye (1988)

34. Mid Pines 6.90

Southern Pines, N.C.; Donald Ross, Kyle Franz (1921)

35. Big Cedar Lodge (Ozarks National) 6.88

Hollister, Mo.; Bill Coore, Ben Crenshaw (2018)

36. Giants Ridge (Quarry) 6.85

Biwabik, Minn.; Jeff Brauer (2003)

37. Montage Palmetto Bluff (May River) 6.84

Bluffton, S.C.; Jack Nicklaus (2004)

T38. French Lick Resort (Pete Dye) 6.82

French Lick, Ind.; Pete Dye (2009)

T38. Lajitas (Black Jack’s Crossing) 6.82

Lajitas, Texas; Lanny Wadkins (2012)

40. The Greenbrier (Old White) 6.80

White Sulphur Springs, W.Va.; Charles Blair Macdonald, Seth Raynor, Lester George (1914)

41. Sand Hollow (Championship) 6.79

Hurricane, Utah; John Fought, Andy Staples (2008)

42. Silvies Valley Ranch (Craddock) 6.78

Seneca, Ore.; Dan Hixson (2018)

43. Dunes Golf & Beach Club 6.74

Myrtle Beach, S.C.; Robert Trent Jones Sr. (1949)

44. Forest Dunes (Weiskopf) 6.73

Roscommon, Mich.; Tom Weiskopf (2002)

45. Caledonia Golf & Fish Club 6.72

Pawleys Island, S.C.; Michael Strantz (1994)

T46. Keswick Hall and GC (Full Cry) 6.71

Keswick, Va.; Pete Dye (2014)

T46. Pine Needles 6.71

Southern Pines, N.C.; Donald Ross, John Fought, Kyle Franz (1927)

T46. Cascata 6.71

Boulder City, Nev.; Rees Jones (2000)

T46. Rams Hill 6.71

Borrego Springs, Calif.; Tom Fazio (2008)

50. Mauna Kea Beach Hotel 6.70

Kohala Coast, Hawaii; Robert Trent Jones Sr. (1964)

Nos. 51-75

Whistling Straits’ Irish Course in Wisconsin (Courtesy of Whistling Straits)

51. Linville GC 6.69

Linville, N.C.; Donald Ross (1924)

T52. Golden Horseshoe (Gold) 6.68

Williamsburg, Va.; Robert Trent Jones Sr., Rees Jones, Greg Muirhead (1963)

T52. Whistling Straits (Irish) 6.68

Mosel, Wis.; Pete Dye (2000)

T54. Cache Creek Casino Resort (Yocha Dehe) 6.67

Brooks, Calif.; Brad Bell (2008)

T54. Sunriver Resort (Crosswater) 6.67

Sunriver, Ore.; Bob Cupp, John Fought (1995)

T56. Red Sky (Fazio) 6.63

Wolcott, Colo.; Tom Fazio (2002)

T56. Bay Hill Club and Lodge 6.63

Orlando; Arnold Palmer, Dick Wilson (1961)

T58. Tobacco Road 6.62

Sanford, N.C.; Michael Strantz (1998)

T58. Princeville Makai 6.62

Princeville, Hawaii; Robert Trent Jones Jr. (1971)

T60. FarmLinks at Pursell Farms 6.60

Sylacauga, Ala.; Michael Hurdzan, Dana Fry (2003)

T60. Pebble Beach Resorts (Links at Spanish Bay) 6.60

Pebble Beach, Calif.; Robert Trent Jones Jr., Sandy Tatum, Tom Watson (1987)

T60. We-Ko-Pa (Saguaro) 6.60

Fort McDowell, Ariz.; Bill Coore, Ben Crenshaw (2006)

T63. Atlantic City CC 6.59

Northfield, N.J.; John Reid, Willie Park Jr., William S. Flynn, Howard Toomey, Tom Doak (1897)

T63. Firestone (South) 6.59

Akron, Ohio; Bert Way, Robert Trent Jones Sr. (1929)

T63. Cape Cod National 6.59

Brewster, Mass.; Brian Silva (1998)

T63. Big Cedar Lodge (Buffalo Ridge) 6.59

Hollister, Mo.; Tom Fazio (1999)

T63. Omni Barton Creek (Fazio Canyons) 6.59

Austin, Texas; Tom Fazio (1999)

T63. Reynolds Lake Oconee (Great Waters) 6.59

Greensboro, Ga.; Jack Nicklaus (1992)

T69. CordeValle 6.58

San Martin, Calif.; Robert Trent Jones Jr. (2000)

T69. Trump National Doral Miami (Blue Monster) 6.58

Miami; Dick Wilson, Gil Hanse (1962)

71. The Prairie Club (Pines) 6.57

Valentine, Neb.; Graham Marsh (2010)

T72. Arcadia Bluffs (South) 6.53

Arcadia, Mich.; Dana Fry, Jason Straka (2018)

T72. The Wilderness at Fortune Bay 6.53

Tower, Minn.; Jeff Brauer (2004)

T72. SentryWorld 6.53

Stevens Point, Wis.; Robert Trent Jones Jr., Jay Blasi, Bruce Charlton (1982)

T72. TPC Scottsdale (Stadium) 6.53

Scottsdale, Ariz.; Jay Morrish, Tom Weiskopf (1986)

T72. Salish Cliffs 6.53

Shelton, Wash.; Gene Bates (2011)

Nos. 76-100

The Links nine at Boyne Golf’s Bay Harbor Golf Club in Michigan (Courtesy of Boyne Golf)

T77. The Broadmoor (East) 6.50

Colorado Springs, Colo.; Donald Ross, Robert Trent Jones Sr. (1918)

T77. True Blue 6.50

Pawleys Island, S.C.; Michael Strantz (1998)

T77. Wolf Creek 6.50

Mesquite, Nev.; Dennis Rider, John Rider (2000)

T77. Turning Stone Resort (Atunyote) 6.50

Verona, N.Y.; Tom Fazio (2004)

T81. Boyne’s Bay Harbor Golf Club (Links/Quarry) 6.49

Bay Harbor, Mich.; Arthur Hills (1997)

T81. Black Diamond Ranch (Quarry) 6.49

Lecanto, Fla.; Tom Fazio (1987)

T81. Pinehurst No. 8 6.49

Pinehurst, N.C.; Tom Fazio (1996)

T84. Robert Trent Jones Golf Trail Capitol Hill (Judge) 6.46

Prattville, Ala.; Robert Trent Jones Sr., Roger Rulewich (2000)

T84. PGA National (Champion) 6.46

Palm Beach Gardens, Fla.; Tom Fazio, Jack Nicklaus (1981)

T86. PGA West (Stadium) 6.45

La Quinta, Calif.; Pete Dye (1986)

T86. Pronghorn (Nicklaus) 6.45

Bend, Ore.; Jack Nicklaus (2004)

T86. Four Seasons Resort Hualalai 6.45

Kailua-Kona, Hawaii; Jack Nicklaus (1996)

T89. Golf Club at Dove Mountain (Saguaro/Tortolita) 6.43

Marana, Ariz.; Jack Nicklaus (2009)

T89. Gull Lake View (Stoatin Brae) 6.43

Augusta, Mich.; Tom Doak (2017)

T89. Innisbrook (Copperhead) 6.43

Tarpon Springs, Fla.; Lawrence Packard (1974)

T92. Boothbay Harbor Country Club 6.42

Boothbay, Maine; Wayne Stiles, John Van Kleek, Bruce Hepner (1921)

T92. Nemacolin (Mystic Rock) 6.42

Farmington, Pa.; Pete Dye (1995)

T92. French Lick Resort (Donald Ross) 6.42

French Lick, Ind.; Donald Ross (1917)

95. Firestone (North) 6.39

Akron, Ohio; Robert Trent Jones Sr. (1969)

T96. Omni Bedford Springs (Old) 6.38

Bedford, Pa.; Donald Ross, A.W. Tillinghast, Ron Forse (1923)

T96. The Preserve 6.38

Vancleave, Miss.; Jerry Pate (2006)

T96. Camp Creek 6.38

Watersound, Fla.; Tom Fazio (2001)

T99. Barona Creek 6.37

Lakeside, Calif.; Gary Roger Baird, Todd Eckenrode (2001)

T99. Pine Dunes Resort & Golf Club 6.37

Frankston, Texas; Jay Morrish (2001)

Nos. 101-125

The Lake Course at Grand National, part of the Robert Trent Jones Golf Trail (Courtesy of the Robert Trent Jones Golf Trail/Michael Clemmer)

T101. Bald Head Island Club 6.36

Bald Head Island, N.C.; George Cobb, Tim Cate (1974)

T101. The Wilderness Club Montana 6.36

Eureka, Mont.; Nick Faldo (2009)

T103. The Sagamore 6.35

Bolton Landing, N.Y.; Donald Ross (1928)

T103. Robert Trent Jones Golf Trail Grand National (Lake) 6.35

Opelika, Ala.; Robert Trent Jones Sr., Roger Rulewich (1992)

T105. Ventana Canyon (Mountain) 6.32

Tucson, Ariz.; Tom Fazio (1987)

T105. Reynolds Lake Oconee (Oconee) 6.32

Greensboro, Ga.; Rees Jones (2002)

T107. Pelican Hill (Ocean North) 6.31

Newport Coast, Calif.; Tom Fazio (1993)

T107. Ak-Chin Southern Dunes 6.31

Maricopa, Ariz.; Lee Schmidt, Brian Curley (2002)

T109. Hammock Beach Resort (Ocean) 6.30

Palm Coast, Fla.; Jack Nicklaus (2000)

T109. Robert Trent Jones Golf Trail Ross Bridge 6.30

Hoover, Ala.; Roger Rulewich (2005)

T109. Red Sky (Norman) 6.30

Wolcott, Colo.; Greg Norman (2003)

T109. Wailea (Gold) 6.30

Maui, Hawaii; Robert Trent Jones Jr. (1994)

113. Teton Pines 6.27

Wilson, Wyo.; Arnold Palmer, Ed Seay (1987)

T114. Pelican Hill (Ocean South) 6.26

Newport Coast, Calif.; Tom Fazio (1991)

T114. Firekeeper 6.26

Mayetta, Kan.; Jeff Brauer, Notah Begay (2011)

T116. McLemore 6.24

Rising Fawn, Ga.; Rees Jones, Bill Bergin (2019)

T116. Fairmont Grand Del Mar (The Grand) 6.24

San Diego; Tom Fazio (1999)

T118. Crystal Springs Resort (Ballyowen) 6.23

Hamburg, N.J.; Roger Rulewich (1998)

T118. Big Cedar Lodge (Payne’s Valley) 6.23

Hollister, Mo.; Tiger Woods (2020)

T120. Coeur d’Alene Casino Resort (Circling Raven) 6.22

Worley, Idaho; Gene Bates (2003)

T120. Grand Hyatt Kauai Resort & Spa

(Poipu Bay) 6.22

Koloa, Hawaii; Robert Trent Jones Jr. (1991)

T122. Tetherow 6.21

Bend, Ore.; David McLay Kidd (2008)

T122. Mauna Lani (North) 6.21

Waimea, Hawaii; R. F. Cain, Homer Flint, Robin Nelson (1981)

124. Boar’s Head Resort (University of Virginia GC Birdwood) 6.20

Charlottesville, Va.; Davis Love III (2020)

T125. We-Ko-Pa (Cholla) 6.19

Fort McDowell, Ariz.; Scott Miller (2001)

T125. Troon North (Monument) 6.19

Scottsdale, Ariz.; Jay Morrish, Tom Weiskopf (1990)

Nos. 126-150

Hammock Beach Golf Resort & Spa’s Conservatory Course in Florida (Courtesy of Hammock Beach)

T127. Wailea (Emerald) 6.18

Maui, Hawaii; Robert Trent Jones Jr. (1994)

T127. Blackwolf Run (Meadow Valleys) 6.18

Kohler, Wis.; Pete Dye (1988)

T127. Hidden River Golf & Casting Club 6.18

Brutus, Mich.; W. Bruce Matthews III (1997)

T130. Sea Pines Resort (Atlantic Dunes) 6.17

Hilton Head Island, S.C.; Davis Love III (2016)

T130. Giants Ridge (Legend) 6.17

Biwabik, Minn.; Jeff Brauer, Lanny Watkins (1997)

T130. Kingsmill Resort (River) 6.17

Williamsburg, Va.; Pete Dye (1974)

133. Pine Mountain Resort (TimberStone) 6.16

Iron Mountain, Mich.; Jerry Matthews (1997)

134. Desert Willow (Firecliff) 6.15

Palm Desert, Calif.; Michael Hurdzan, Dana Fry (1997)

135. Links at Perry Cabin 6.14

St. Michaels, Md.; Pete Dye (2018)

T136. Treetops (Signature) 6.13

Gaylord, Mich.; Rick Smith (1993)

T136. Sea Pines Resort (Heron Point) 6.13

Hilton Head Island, S.C.; Pete Dye (2007)

138. PGA West (Nicklaus Tournament) 6.12

La Quinta, Calif.; Jack Nicklaus (1987)

T139. Troon North (Pinnacle) 6.11

Scottsdale, Ariz.; Tom Weiskopf (1996)

T139. Hammock Beach Resort (Conservatory) 6.11

Palm Coast, Fla.; Tom Watson (2006)

T139. Wynn Golf Club 6.11

Las Vegas; Tom Fazio (2019)

T142. Turtle Bay Resort (Arnold Palmer) 6.10

Kahuku, Hawaii; Arnold Palmer, Ed Seay (1992)

T142. Fantasy Springs (Eagle Falls) 6.10

Indio, Calif.; Clive Clark (2007)

T144. Sandestin (Burnt Pine) 6.09

Miramar Beach, Fla.; Rees Jones (1994)

T144. TPC San Antonio (Oaks) 6.09

San Antonio, Texas; Greg Norman (2010)

T146. PGA Golf Club (Wanamaker) 6.07

Port St. Lucie, Fla.; Tom Fazio (1996)

T146. Stonewall Resort 6.07

Roanoke, W.Va.; Arnold Palmer 2002)

T146. Lake Las Vegas Resort (Reflection Bay) 6.07

Henderson, Nev.; Jack Nicklaus (1998)

T149. Legends Golf Resort (Moorland) 6.06

Myrtle Beach, S.C.; P.B. Dye (1990)

T149. Coeur d’Alene Resort 6.06

Coeur d’Alene, Idaho; Scott Miller (1991)

T149. La Quinta Resort & Club (Mountain) 6.06

La Quinta, Calif.; Pete Dye (1980)

Nos. 151-175

TPC Sawgrass Dye’s Valley in Florida (Courtesy of TPC Sawgrass)

T152. Stonehenge 6.05

Fairfield Glade, Tenn.; Joe Lee (1985)

T153. Incline Village (Championship) 6.04

Incline Village, Nev.; Robert Trent Jones Sr., Kyle Phillips (1964)

T153. Boyne Highlands (Arthur Hills) 6.04

Harbor Springs, Mich.; Arthur Hills (2000)

T153. Whitehawk Ranch 6.04

Clio, Calif.; Dick Bailey (1996)

T153. Myrtle Beach National (King’s North) 6.04

Myrtle Beach, S.C.; Arnold Palmer, Ed Seay (1973)

T153. Sea Island GC (Plantation) 6.04

St. Simons Island, Ga.; Walter J. Travis, Dick Wilson, Davis Love III (1928)

T153. Wilderness Resort (Wild Rock) 6.04

Wisconsin Dells, Wis.; Michael Hurdzan, Dana Fry (2008)

T153. Glen Club 6.04

Glenview, Ill.; Tom Fazio (2001)

T160. Ocean Course at Hokuala 6.03

Lihue, Hawaii; Jack Nicklaus (1988)

T160. Trump National Doral Miami (Golden Palm) 6.03

Miami; Gil Hanse (2015)

T160. Park Hyatt Aviara 6.03

Carlsbad, Calif.; Arnold Palmer, Ed Seay (1991)

T160. JW Marriott Miami Turnberry (Soffer) 6.03

Aventura, Fla.; Robert Trent Jones Sr., Raymond Floyd (1972)

T164. Pinehurst No. 9 6.02

Pinehurst, N.C.; Jack Nicklaus (1989)

T164. Quail Lodge and Golf Resort

6.02

Carmel, Calif.; Robert Muir Graves (1964)

T166. Casino del Sol (Sewailo) 6.01

Tucson, Ariz.; Ty Butler, Notah Begay (2013)

T166. JW Marriott Marco Island (Hammock Bay) 6.01

Naples, Fla.; Bruce Devlin, Robert von Hagge, Peter Jacobsen, Jim Hardy (1974)

T166. Madden’s on Gull Lake (Classic) 6.01

Brainerd, Minn.; Scott Hoffman (1997)

T166. TPC Sawgrass (Dye’s Valley)

6.01

Ponte Vedra Beach, Fla.; Pete Dye (1987)

T166. Pinehurst No. 7 6.01

Pinehurst, N.C.; Rees Jones (1986)

T171. Omni Mount Washington Resort

(Mount Washington) 6.00

Bretton Woods, N.H.; Donald Ross, Brian Silva (1915)

T171. Kiawah Island Golf Resort (Osprey Point) 6.00

Kiawah Island, S.C.; Tom Fazio (1988)

T171. The Broadmoor (West) 6.00

Colorado Springs, Colo.; Donald Ross, Robert Trent Jones Sr. (1918)

174. Omni Barton Creek (Fazio Foothills) 5.99

Austin, Texas; Tom Fazio (1986)

T175. Dancing Rabbit (Oaks) 5.98

Philadelphia, Miss.; Tom Fazio, Jerry Pate (1999)

T175. Barefoot Resort & Golf (Dye) 5.98

North Myrtle Beach, S.C.; Pete Dye (2000)

T175. Black Diamond Ranch (Ranch) 5.98

Lecanto, Fla.; Tom Fazio (1997)

Nos. 176-200

The Wolf at Paiute in Nevada (Courtesy of Paiute)

T178. Talamore (Mid South) 5.97

Southern Pines, N.C.; Arnold Palmer, Ed Seay (1993)

T178. Reynolds Lake Oconee (National) 5.97

Greensboro, Ga.; Tom Fazio (1997)

T178. Nemacolin (Shepherd’s Rock) 5.97

Farmington, Pa.; Pete Dye (2017)

T178. Orange County National (Panther Lake) 5.97

Winter Garden, Fla.; David Hartman, Phil Ritson (1997)

T182. Kilmarlic Golf Club 5.96

Powells Point, N.C.; Tom Steele (2002)

T182. Lake of Isles (North) 5.96

North Stonington, Conn.; Rees Jones (2005)

T182. PGA Golf Club (Dye) 5.96

Port St. Lucie, Fla.; Pete Dye (1998)

T182. Firestone (Fazio, formerly West) 5.96

Akron, Ohio; Tom Fazio (2001)

T186. The Breakers (Rees Jones Course) 5.95

West Palm Beach, Fla.; Rees Jones (2004)

T186. Kiva Dunes 5.95

Gulf Shores, Ala.; Jerry Pate (1995)

T186. Grande Dunes Resort Club

5.95

Myrtle Beach, S.C.; Roger Rulewich (2001)

T186. Orange County National (Crooked Cat) 5.95

Winter Garden, Fla.; David Hartman, Phil Ritson (1998)

T190. Paiute (The Wolf) 5.94

Las Vegas; Pete Dye (2001)

T190. Turning Stone Resort (Shenendoah) 5.94

Verona, N.Y.; Rick Smith (2000)

T190. Omni La Costa Resort & Spa (Champions) 5.94

Carlsbad, Calif.; Dick Wilson, Jeff Brauer, Damian Pascuzzo, Steve Pate (1964)

T190. Tatanka 5.94

Niobrara, Neb.; Paul Albanese (2015)

T194. La Cantera Resort (Palmer)

5.93

San Antonio, Texas; Arnold Palmer (2001)

T194. Mauna Lani (South) 5.93

Waimea, Hawaii; R. F. Cain, Homer Flint, Robin Nelson (1981)

T194. Boulders Resort (South) 5.93

Carefree, Ariz.; Jay Morrish (1988)

T194. TPC Four Seasons Las Colinas 5.93

Irving, Texas; Jay Morrish, Byron Nelson, Ben Crenshaw, D.A. Weibring, Steve Wolfard (1982)

T198. Paiute (Sun Mountain) 5.92

Las Vegas; Pete Dye (1996)

T198. Mission Inn Resort (El Campeon) 5.92

Howey-in-the Hills, Fla.; George O’Neil, Charles Clark (1917)

T198. Okemo Valley 5.92

Ludlow, Vt.; Steve Durkee (2000)

T198. Eagle Ridge (The General) 5.92

Galena, Ill.; Roger Packard, Andy North (1997)