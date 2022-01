Wrestling Seeds

January 3, 2022

East Alabama Sports Today

The following are the preliminary seeds for Monday’s Calhoun County Wrestling Tournament at Weaver. Wrestling starts at 10 a.m.



108

Dalton Fink, Weaver,19-3

Hayden Hartzog, Alexandria,19-7

Tristen Garrett, Saks, 22-10

Briley Carter, Ohatchee, 9-4



115

Gavin Kilgore, White Plains, 11-0

Preston Jones, Alexandria, 22-1

Izak Duke, Piedmont, 21-3

Trent Hopkins, Saks, 7-3



122

Baron House, Pleasant Valley, 7-1

Kaleb Shelton, Oxford, 22-4

Kasin Bramlett, Ohatchee, 12-3

Tanner Jarrell, White Plains, 16-6



128

Chase Jenkins, Piedmont, 19-4

Mason Hahm, White Plains, 17-5

Gianluca Torres, Weaver, 16-7

Kash Hornsby, Oxford, 9-5



134

Joseph Lomax, Alexandria, 15-2

Mark Ponder, White Plains, 15-6

Caleb Tidwell, Piedmont, 18-8

Zach Land, Wellborn, 6-4



140

Preston Smith, Oxford, 5-2

Ethan Pizano, Alexandria, 3-1

Noah Screws, Wellborn, 6-3

Sam Jones, Ohatchee, 5-5



147

Michael Howell, Oxford, 23-4

Bentley Chandler, Piedmont, 26-5

Miller Standley, White Plains, 13-8

Kaden Deline, Alexandria, 8-5



154

Jaden New, Alexandria, 22-0

Hunter Bagley, Piedmont, 20-4

Deacon Engle, Ohatchee, 12-4

Brilley Carter, Weaver, 8-10



162

Joshua Johannson, Weaver, 14-0

Carson Farr, Alexandria, 11-2

Austin Estes, Piedmont, 15-3

Logan Morrow, White Plains, 12-9

172

Anthony Usry, Weaver, 22-1

Josh Kirby, White Plains, 16-1

Braayden Morgan, Piedmont, 17-5

Zane Cash, Pleasant Valley, 5-4

184

Devin Anderson, Weaver, 20-0

Cody Freer, Ohatchee, 14-1

Jeremy Waters, Saks, 21-7

Jackson Primm, Alexandria, 17-5

197

Troy Galloway, Ohatchee, 14-0

Jalon Helm, Piedmont, 23-2

Luke Campbell, White Plains, 18-4

Brandon Joliff, Weaaver, 12-3

222

Connor Hall, Alexandria, 21-1

Solomon McCoy, White Plains, 13-3

Landon Smart, Piedmont, 15-5

Hayden Ransom, Weaver, 10-8

287

Juddson Cromer, Alexandria, 16-5

Cameron Thornton, Weaver, 18-6

Dalton Chandler, Piedmont, 9-4

Clay Rucker, Saks, 11-12

