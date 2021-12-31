ContributorsPublishersAdvertisers
Environment

Weather Webcast with Stephanie Barichello

By Stephanie Barichello
FOX6Now.com Milwaukee
 1 day ago

Cover picture for the articleDrizzle and freezing drizzle possible this evening then...

www.fox6now.com

Comments / 0

Related
wabi.tv

Rain Changing To Snow Sunday

Rain changes to snow with potential of sleet & freezing rain as transition occurs. Areas of fog & scattered showers today. Rain changes into snow on Sunday with a period of sleet & freezing rain. Messy First Weekend Of 2022. Updated: Dec. 31, 2021 at 5:13 PM EST. Light Wintry...
ENVIRONMENT
WJTV 12

Storm Team 12: Today’s Forecast

SUNDAY: The cold front clears the storms out early Sunday morning and then arctic air spills in behind it. It may even be cold enough for a few flurries on Sunday, but no accumulations or impacts are expected. The ground and air will just be too warm. Sunday afternoon will see a chance of light […]
ENVIRONMENT
FOX4 News Kansas City

FOX4 Forecast: Wind Chill Advisory Sunday morning

Wind chills are a big issue this morning as skies clear and light snowpack is covering most of the metro. Morning temperatures are close to zero, with a wind chill around -10 to -15 degrees! A Wind Chill Advisory continues area-wide until 10 AM as the feels like temperature should move above zero this afternoon. […]
KANSAS CITY, MO
IN THIS ARTICLE
#Cold Sunday#Weather Webcast
Bryan Dijkhuizen

Severe Weather Forecast for the South;

Prolonged troughing in the Intermountain West and ridging in the Southeast continue to affect the continental United States. As the storm approaches the Great Basin, the combination of cold air above and Pacific moisture will concentrate another round of moderate-to-heavy snow possibilities throughout most of the Intermountain West.
SOUTHEAST, NY
breezynews.com

Sunday’s Weather: Cold! Snow?

From the National Weather Service for Mississippi counties along and north of I-20: ...SIGNIFICANTLY COLDER CONDITIONS EXPECTED AND LIGHT SNOW SHOWERS POSSIBLE TODAY... MUCH COLDER CONDITIONS ARE EXPECTED ACROSS THE REGION IN THE WAKE OF THE COLD FRONT. HIGH TEMPERATURES WILL BE ECLIPSED JUST NEAR DAYBREAK & STRONG COLD AIRMASS WILL CAUSE AFTERNOON HIGH TEMPERATURES TO ONLY REACH THE MID TO UPPER 30S WHILE LOW TO MID 40S IN CENTRAL TO SOUTHEASTERN AREAS. GUSTY NORTHWEST WINDS WILL BRING BRISK & COLD CONDITIONS, WITH AREAS NORTHWEST OF THE INTERSTATE 59 CORRIDOR WIND CHILLS STRUGGLING TO REACH INTO THE UPPER 20S IN THE NORTHWEST DELTA TO LOW TO MID 30S TO THE SOUTHEAST. BY MIDDAY, AN UPPER LEVEL CLOSED LOW WILL MOVE ACROSS THE REGION, LEADING TO SOME POTENTIAL FOR BRIEF WINTRY MIX BEFORE CHANGEOVER TO POTENTIAL SCATTERED SNOW SHOWERS. DUE TO RECENT RECORD WARMTH & WARM GROUND & ROAD TEMPERATURES, MUCH OF THIS SNOW WILL MELT AS IT REACHES THE GROUND. LIGHT ACCUMULATIONS ARE NOT ANTICIPATED AT THE MOMENT. HOWEVER, IF ANY OCCURRED, WOULD BE NON-IMPACTFUL, VERY LIGHT & ON GRASSY OR ELEVATED SURFACES.
ENVIRONMENT
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Weather
NewsBreak
Environment
fox29.com

Weather Authority: Winter Storm Watch details ahead of Monday's snowfall

PHILADELPHIA - Rain showers that soaked the Delaware Valley for most of New Year's Day will pull offshore overnight and lead to a cloudy and mild end to the holiday weekend. The decision to move the Mummers Parade to Sunday morning seems to have been the right choice. Forecasters expect a mostly cloudy weather day on Sunday with highs in Philadelphia nearing 60 degrees.
PHILADELPHIA, PA
FOX6Now.com Milwaukee

Racine snow emergency, slower cleanup expected

RACINE, Wis. - Racine saw some of the heaviest snowfall during Saturday's winter storm, and residents who spoke to FOX6 News said it all came about a week too late. "I mean it is what it is, but it would have been nicer on Christmas," said resident Amy Randal. The...
RACINE, WI

Comments / 0

Community Policy