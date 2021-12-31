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Nowata County, OK

Time to Prepare for Cold Weather

By Sunrise Reporter
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 1 day ago

Cover picture for the articleFebruary was the last time we have seen the kind of cold weather that northeast Oklahoma is about to experience this...

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