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Stormy Weekend

By Emily Acton
wtvy.com
 2 days ago

Cover picture for the articleTODAY – Partly CLoudy. High near 68°. Winds SW 10-15 mph. TONIGHT – Partly Cloudy,scattered showers. Low near 68°. SW 10 mph 20%. TOMORROW – Partly Cloudy, showers and thunderstorms. High near 81°. Winds S 10 mph. EXTENDED. SAT: Partly Cloudy, showers and...

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Rain Changing To Snow Sunday

Rain changes to snow with potential of sleet & freezing rain as transition occurs. Areas of fog & scattered showers today. Rain changes into snow on Sunday with a period of sleet & freezing rain. Messy First Weekend Of 2022. Updated: Dec. 31, 2021 at 5:13 PM EST. Light Wintry...
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actionnewsnow.com

Storm Tracker Forecast: Staying dry Sunday, but more rain & snow are ahead

We had mostly sunny skies and slightly warmer high temperatures on Saturday, but we'll be getting downright cold again for the start of your Sunday. Clouds will increase on Sunday. Rain, snow, and gusty south winds will return to our forecast on Monday. More rain and snow is ahead for your first work week of 2022.
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WJBF.com

A Stormy Sunday…Alert Day Updates For Sunday & Monday

As of 6:30PM Saturday- Happy New Year! 2022 is started out very warm and cloudy in the CSRA. The month of December was well above average when it comes to temperatures, and that trend continues for this first weekend of January. Today’s high reached 81 in Augusta, which has set the third record high temperature of the week. The other two days where the 26th, and 29th, both of which were also 81. Skies were fairly clear in the late afternoon, but more clouds will build overnight as a front approaches. The low tonight should be in the upper to mid 60s, keeping the toasty temperatures around.
AUGUSTA, GA
IN THIS ARTICLE
#Smartphone App#Stormy#Weather Team On Social#News 4
KETK / FOX51 News

Sunday Forecast: Bitter cold today & hard freeze Monday

Click here to view county specific weather alerts. See latest current conditions here. TODAY: Wintry mix ending after 9 AM for most areas. Clouds through early afternoon, then clearing. Very cold and windy. Highs: middle 30s to near 40. Wind: NW 20 mph. Gusts 20-30 mph. TONIGHT: Clear & cold. Hard freeze likely Monday morning […]
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breezynews.com

Sunday’s Weather: Cold! Snow?

From the National Weather Service for Mississippi counties along and north of I-20: ...SIGNIFICANTLY COLDER CONDITIONS EXPECTED AND LIGHT SNOW SHOWERS POSSIBLE TODAY... MUCH COLDER CONDITIONS ARE EXPECTED ACROSS THE REGION IN THE WAKE OF THE COLD FRONT. HIGH TEMPERATURES WILL BE ECLIPSED JUST NEAR DAYBREAK & STRONG COLD AIRMASS WILL CAUSE AFTERNOON HIGH TEMPERATURES TO ONLY REACH THE MID TO UPPER 30S WHILE LOW TO MID 40S IN CENTRAL TO SOUTHEASTERN AREAS. GUSTY NORTHWEST WINDS WILL BRING BRISK & COLD CONDITIONS, WITH AREAS NORTHWEST OF THE INTERSTATE 59 CORRIDOR WIND CHILLS STRUGGLING TO REACH INTO THE UPPER 20S IN THE NORTHWEST DELTA TO LOW TO MID 30S TO THE SOUTHEAST. BY MIDDAY, AN UPPER LEVEL CLOSED LOW WILL MOVE ACROSS THE REGION, LEADING TO SOME POTENTIAL FOR BRIEF WINTRY MIX BEFORE CHANGEOVER TO POTENTIAL SCATTERED SNOW SHOWERS. DUE TO RECENT RECORD WARMTH & WARM GROUND & ROAD TEMPERATURES, MUCH OF THIS SNOW WILL MELT AS IT REACHES THE GROUND. LIGHT ACCUMULATIONS ARE NOT ANTICIPATED AT THE MOMENT. HOWEVER, IF ANY OCCURRED, WOULD BE NON-IMPACTFUL, VERY LIGHT & ON GRASSY OR ELEVATED SURFACES.
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wgno.com

Winter comes back tomorrow

NEW ORLEANS (WGNO) — A big-time cold front will move through later tonight and Sunday morning. Temperatures will fall behind it and it will be much colder by Sunday afternoon. Expect scattered storms overnight ahead of the front. Some could produce locally heavy downpours. The front will move through...
NEW ORLEANS, LA
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Snow possible Monday morning

After a high of 56 degrees today under mainly cloudy skies, a cold front will approach, leading to scattered showers this afternoon, and windy conditions by evening. Winds will increase to 15-25 mph tonight, bringing in colder air. Lows will bottom out in the upper 20s to near 30 degrees, with wind chills in the teens and low 20s.
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The Independent

Thunderstorms forecast to hit parts of England and Wales after mild weekend

After mild weather that gave people the UK’s warmest New Year’s Eve and New Year’s Day on record, forecast heavy thunderstorms will leave them dashing for their umbrellas, following a warning from the Met Office for heavy storms in parts of southern England and Wales Forecasters said the the fast-moving thunderstorms could result in sudden flooding,  lightning strikes and possible “localised disruption”.Road closures, power cuts and damage to trees and buildings are possible.A  Met Office yellow weather warning for thunderstorms is in place until Sunday at 6pm.⚠️ Yellow weather warning issued ⚠️Thunderstorms across southern parts of England Today 1200 –...
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WALB 10

First Alert Weather Day

ALBANY, Ga. (WALB) - A line of strong to severe thunderstorms will be working through Southwest Georgia for the rest of the day. These storms could contain all modes of severe weather which include tornadoes, damaging winds, and hail. This is why the Storm Prediction Center has all counties in South Georgia under a Slight Risk for severe weather. Make sure you have several ways to get alerts today as severe weather can appear at any moment. Winds will be out of the Southwest today and will be breezy even without strong thunderstorms to accompany them. Wind gusts could reach as high as 35 MPH, so stay cautious.
ALBANY, GA

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