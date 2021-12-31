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Weather Forecast

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 1 day ago

Cover picture for the articleCloudy skies remain to close out...

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wabi.tv

Rain Changing To Snow Sunday

Rain changes to snow with potential of sleet & freezing rain as transition occurs. Areas of fog & scattered showers today. Rain changes into snow on Sunday with a period of sleet & freezing rain. Messy First Weekend Of 2022. Updated: Dec. 31, 2021 at 5:13 PM EST. Light Wintry...
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WJTV 12

Storm Team 12: Today’s Forecast

SUNDAY: The cold front clears the storms out early Sunday morning and then arctic air spills in behind it. It may even be cold enough for a few flurries on Sunday, but no accumulations or impacts are expected. The ground and air will just be too warm. Sunday afternoon will see a chance of light […]
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Bryan Dijkhuizen

Severe Weather Forecast for the South;

Prolonged troughing in the Intermountain West and ridging in the Southeast continue to affect the continental United States. As the storm approaches the Great Basin, the combination of cold air above and Pacific moisture will concentrate another round of moderate-to-heavy snow possibilities throughout most of the Intermountain West.
SOUTHEAST, NY
IN THIS ARTICLE
actionnewsnow.com

Storm Tracker Forecast: Staying dry Sunday, but more rain & snow are ahead

We had mostly sunny skies and slightly warmer high temperatures on Saturday, but we'll be getting downright cold again for the start of your Sunday. Clouds will increase on Sunday. Rain, snow, and gusty south winds will return to our forecast on Monday. More rain and snow is ahead for your first work week of 2022.
ENVIRONMENT
FOX8 News

Thunderstorms, winter weather will roll across Piedmont

(WGHP) — Showers and thunderstorms will roll across the Piedmont on Sunday morning. Wind gusts could be as high as 30 mph with temperatures in the upper 60s. The first week of 2022 will bring winter temperatures and perhaps some winter weather to the Piedmont as well. Cold air will move into the Piedmont on […]
ENVIRONMENT
CBS Pittsburgh

Pittsburgh Weather: Rain Continues Throughout The Weekend, Flood Watches In Place

PITTSBURGH (KDKA) – Ok, who all felt it? Let’s talk about the “boom” briefly before the forecast. This morning, before noon, a loud boom could be heard and it even left some houses shaking across western Pennsylvania? Well, my colleague Ray Petelin had a theory that it wasn’t an earthquake, but a meteor. Satellite lightning detection can pick up on meteors.  There was a quick event at 11:26am (tiny, green blip), which lines to with the timing of this morning's "boom". This is just an idea, while other possibilities are being researched. pic.twitter.com/XDhCPbHs41 — Ray Petelin (@RayPetelinWx) January 1, 2022 Shortly...
PITTSBURGH, PA
breezynews.com

Sunday’s Weather: Cold! Snow?

From the National Weather Service for Mississippi counties along and north of I-20: ...SIGNIFICANTLY COLDER CONDITIONS EXPECTED AND LIGHT SNOW SHOWERS POSSIBLE TODAY... MUCH COLDER CONDITIONS ARE EXPECTED ACROSS THE REGION IN THE WAKE OF THE COLD FRONT. HIGH TEMPERATURES WILL BE ECLIPSED JUST NEAR DAYBREAK & STRONG COLD AIRMASS WILL CAUSE AFTERNOON HIGH TEMPERATURES TO ONLY REACH THE MID TO UPPER 30S WHILE LOW TO MID 40S IN CENTRAL TO SOUTHEASTERN AREAS. GUSTY NORTHWEST WINDS WILL BRING BRISK & COLD CONDITIONS, WITH AREAS NORTHWEST OF THE INTERSTATE 59 CORRIDOR WIND CHILLS STRUGGLING TO REACH INTO THE UPPER 20S IN THE NORTHWEST DELTA TO LOW TO MID 30S TO THE SOUTHEAST. BY MIDDAY, AN UPPER LEVEL CLOSED LOW WILL MOVE ACROSS THE REGION, LEADING TO SOME POTENTIAL FOR BRIEF WINTRY MIX BEFORE CHANGEOVER TO POTENTIAL SCATTERED SNOW SHOWERS. DUE TO RECENT RECORD WARMTH & WARM GROUND & ROAD TEMPERATURES, MUCH OF THIS SNOW WILL MELT AS IT REACHES THE GROUND. LIGHT ACCUMULATIONS ARE NOT ANTICIPATED AT THE MOMENT. HOWEVER, IF ANY OCCURRED, WOULD BE NON-IMPACTFUL, VERY LIGHT & ON GRASSY OR ELEVATED SURFACES.
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Are people shopping for the New Year or for Winter Weather?. Stay safe on the roadways, KSNT Live on Jan. 1, 2022. Washburn men's basketball gets a comeback win over Central Missouri. AAA Kansas asking drivers to be safe, expecting busy couple days for roadside assistance. Winter Wonderland closes tonight,...
EMPORIA, KS
WGAL

Snow possible Monday morning

After a high of 56 degrees today under mainly cloudy skies, a cold front will approach, leading to scattered showers this afternoon, and windy conditions by evening. Winds will increase to 15-25 mph tonight, bringing in colder air. Lows will bottom out in the upper 20s to near 30 degrees, with wind chills in the teens and low 20s.
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Winter comes back tomorrow

NEW ORLEANS (WGNO) — A big-time cold front will move through later tonight and Sunday morning. Temperatures will fall behind it and it will be much colder by Sunday afternoon. Expect scattered storms overnight ahead of the front. Some could produce locally heavy downpours. The front will move through...
NEW ORLEANS, LA
WHNT News 19

Potential for wintry precipitation Sunday evening and night

It is certainly an active start to 2022 for us! We go from record warmth and storms yesterday to cold temperatures and snow showers tonight! A Winter Weather Advisory goes into effect for the area at 6 pm this evening and continues until 3 am Monday morning. Behind that frontal system that lead to the […]
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