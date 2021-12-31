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Weather for the Week Ahead

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 1 day ago

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Rain Changing To Snow Sunday

Rain changes to snow with potential of sleet & freezing rain as transition occurs. Areas of fog & scattered showers today. Rain changes into snow on Sunday with a period of sleet & freezing rain. Messy First Weekend Of 2022. Updated: Dec. 31, 2021 at 5:13 PM EST. Light Wintry...
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wcbi.com

A severe Saturday and potentially snowy Sunday ahead

COLUMBUS – SUMMARY: The threat for severe weather Saturday has been ramping up, with strong winds, hail and tornadoes being the primary hazards. Mother Nature flips the switch on Sunday as cold air from Saturday’s cold front drops temperatures low enough for some potential snow to fall. The cold pattern will continue into early next week as clouds make a comeback.
COLUMBUS, MS
NBC Connecticut

Rain and Mild Temperatures to Start 2022

NBC Connecticut First Alert meteorologists are tracking mild weather and showers as we head through the first day of 2022. Many woke up to dense fog early Saturday morning, though the fog did lift as the morning progressed. Temperatures will remain quite mild as we head into Saturday afternoon with...
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Thunderstorms, winter weather will roll across Piedmont

(WGHP) — Showers and thunderstorms will roll across the Piedmont on Sunday morning. Wind gusts could be as high as 30 mph with temperatures in the upper 60s. The first week of 2022 will bring winter temperatures and perhaps some winter weather to the Piedmont as well. Cold air will move into the Piedmont on […]
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WSB Radio

Metro weather: From rain to snow chances and much colder

We’ve had warm with on-and-off rain the past few days well into this weekend across metro Atlanta. Now get ready for snow chances and much colder air moving in late Sunday into Monday. The National Weather Service says a Winter Weather Advisory will go into effect at midnight through...
ATLANTA, GA
WTKR

First Warning Forecast: Kicking off 2022 with fog and drizzle, wintry mix on the way

Meteorologist April Loveland's First Warning Forecast. A gloomy start to 2021. Showers will be possible this morning, especially across the peninsulas and Eastern Shore as a warm front lifts over the area. Otherwise, expect fog and mist. Some areas are seeing dense fog, so exercise caution if you're out and about. It will be mild with highs in the upper 60s and low 70s. The record high is 75 degrees. It will turn windy with winds out of the southwest at 10-20 mph, with gusts up to 25 possible.
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breezynews.com

Sunday’s Weather: Cold! Snow?

From the National Weather Service for Mississippi counties along and north of I-20: ...SIGNIFICANTLY COLDER CONDITIONS EXPECTED AND LIGHT SNOW SHOWERS POSSIBLE TODAY... MUCH COLDER CONDITIONS ARE EXPECTED ACROSS THE REGION IN THE WAKE OF THE COLD FRONT. HIGH TEMPERATURES WILL BE ECLIPSED JUST NEAR DAYBREAK & STRONG COLD AIRMASS WILL CAUSE AFTERNOON HIGH TEMPERATURES TO ONLY REACH THE MID TO UPPER 30S WHILE LOW TO MID 40S IN CENTRAL TO SOUTHEASTERN AREAS. GUSTY NORTHWEST WINDS WILL BRING BRISK & COLD CONDITIONS, WITH AREAS NORTHWEST OF THE INTERSTATE 59 CORRIDOR WIND CHILLS STRUGGLING TO REACH INTO THE UPPER 20S IN THE NORTHWEST DELTA TO LOW TO MID 30S TO THE SOUTHEAST. BY MIDDAY, AN UPPER LEVEL CLOSED LOW WILL MOVE ACROSS THE REGION, LEADING TO SOME POTENTIAL FOR BRIEF WINTRY MIX BEFORE CHANGEOVER TO POTENTIAL SCATTERED SNOW SHOWERS. DUE TO RECENT RECORD WARMTH & WARM GROUND & ROAD TEMPERATURES, MUCH OF THIS SNOW WILL MELT AS IT REACHES THE GROUND. LIGHT ACCUMULATIONS ARE NOT ANTICIPATED AT THE MOMENT. HOWEVER, IF ANY OCCURRED, WOULD BE NON-IMPACTFUL, VERY LIGHT & ON GRASSY OR ELEVATED SURFACES.
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