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Cold overnight temperatures, next week’s storm has weakened

By National Weather Service Sacramento CA
YubaNet
 1 day ago

Cover picture for the articleCold and dry weather is forecast through the weekend. A renewed chance of precipitation and breezy to windy conditions will return early next week. An inside slider moving through the Great Basin today will bring some chances for some light snow showers over the mountains. Dry conditions are expected elsewhere. As...

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Rain Changing To Snow Sunday

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SUNDAY: The cold front clears the storms out early Sunday morning and then arctic air spills in behind it. It may even be cold enough for a few flurries on Sunday, but no accumulations or impacts are expected. The ground and air will just be too warm. Sunday afternoon will see a chance of light […]
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Temperatures to plunge below freezing around Houston on Sunday and Monday

After days of record warmth, forecasters are predicting sub-freezing temperatures in the Houston region on Sunday and Monday. Temperatures could reach as low as 22 degrees north of Interstate 10 on Saturday night into Sunday morning and as low as 36 degrees south of the interstate, the National Weather Service said. The entire region could see temperatures below freezing on Sunday night into Monday morning.
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#S Storm#Next Friday#Cold
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Severe cold snap to follow winter storm in central U.S.

Jan. 1 (UPI) -- A blast of frigid air will continue to sweep southeastward over the central United States in the wake of a winter storm through the balance of this weekend, and AccuWeather meteorologists say it will feel 60, 70 and even 80 degrees Fahrenheit lower when compared to recent weeks.
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Georgia braces for severe storms overnight

Meteorologists throughout Georgia are warning residents to stay aware of the weather as they go to bed tonight. Severe storms are expected in the late night and early morning hours. A storm system moving into North and West Central Georgia in the early morning hours could bring severe storms, damaging...
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Severe Weather Forecast for the South;

Prolonged troughing in the Intermountain West and ridging in the Southeast continue to affect the continental United States. As the storm approaches the Great Basin, the combination of cold air above and Pacific moisture will concentrate another round of moderate-to-heavy snow possibilities throughout most of the Intermountain West.
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Storm Tracker Forecast: Staying dry Sunday, but more rain & snow are ahead

We had mostly sunny skies and slightly warmer high temperatures on Saturday, but we'll be getting downright cold again for the start of your Sunday. Clouds will increase on Sunday. Rain, snow, and gusty south winds will return to our forecast on Monday. More rain and snow is ahead for your first work week of 2022.
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Clearing and bitterly cold overnight

Happy 2022! It certainly was a memorable New Year’s Day weather-wise. A powerful storm is moving out of the region tonight. Any left over snow is now quickly coming to an end. The ski resorts recorded 12-18″ of new snowfall while the some cities in the northern mountains saw a few inches. It created hazardous driving conditions over I-40 near Santa Rosa to Tucumcari reducing visibility and earlier in the day in Los Alamos. Skies are clearing as arctic air pushes in from the north. We’ll also see winds calm down, dramatically dropping temps below freezing and below 0 for the north! Wind chills Sunday morning will be anywhere from 5-15° below 0. So bundle up if our early Sunday morning!
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Extremely cold temperatures in aftermath of winter storm

PEORIA (Heart of Illinois ABC) - Moderate snowfall is moving through the Heart of Illinois with most counties seeing accumulation this afternoon. The snowfall will continue into the late-night hours and during the overnight hours, a very hard freeze will take place. Lows tonight will drop to the single digits with wind chills below zero.
PEORIA, IL
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Sunday’s Weather: Cold! Snow?

From the National Weather Service for Mississippi counties along and north of I-20: ...SIGNIFICANTLY COLDER CONDITIONS EXPECTED AND LIGHT SNOW SHOWERS POSSIBLE TODAY... MUCH COLDER CONDITIONS ARE EXPECTED ACROSS THE REGION IN THE WAKE OF THE COLD FRONT. HIGH TEMPERATURES WILL BE ECLIPSED JUST NEAR DAYBREAK & STRONG COLD AIRMASS WILL CAUSE AFTERNOON HIGH TEMPERATURES TO ONLY REACH THE MID TO UPPER 30S WHILE LOW TO MID 40S IN CENTRAL TO SOUTHEASTERN AREAS. GUSTY NORTHWEST WINDS WILL BRING BRISK & COLD CONDITIONS, WITH AREAS NORTHWEST OF THE INTERSTATE 59 CORRIDOR WIND CHILLS STRUGGLING TO REACH INTO THE UPPER 20S IN THE NORTHWEST DELTA TO LOW TO MID 30S TO THE SOUTHEAST. BY MIDDAY, AN UPPER LEVEL CLOSED LOW WILL MOVE ACROSS THE REGION, LEADING TO SOME POTENTIAL FOR BRIEF WINTRY MIX BEFORE CHANGEOVER TO POTENTIAL SCATTERED SNOW SHOWERS. DUE TO RECENT RECORD WARMTH & WARM GROUND & ROAD TEMPERATURES, MUCH OF THIS SNOW WILL MELT AS IT REACHES THE GROUND. LIGHT ACCUMULATIONS ARE NOT ANTICIPATED AT THE MOMENT. HOWEVER, IF ANY OCCURRED, WOULD BE NON-IMPACTFUL, VERY LIGHT & ON GRASSY OR ELEVATED SURFACES.
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