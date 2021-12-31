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Temps stay chilly; highs to the upper 20s, low 30s

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 2 days ago

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Rain Changing To Snow Sunday

Rain changes to snow with potential of sleet & freezing rain as transition occurs. Areas of fog & scattered showers today. Rain changes into snow on Sunday with a period of sleet & freezing rain. Messy First Weekend Of 2022. Updated: Dec. 31, 2021 at 5:13 PM EST. Light Wintry...
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Snow sticking for some Sunday night

KNOXVILLE, Tenn. (WVLT) - When you cram all four seasons into just two days of weather, you can bet trouble is brewing. The First Alert is now over but active weather is continuing for another 24+ hours. Snow will fly - and stick at higher terrain - two different times....
KNOXVILLE, TN
Houston Chronicle

Temperatures to plunge below freezing around Houston on Sunday and Monday

After days of record warmth, forecasters are predicting sub-freezing temperatures in the Houston region on Sunday and Monday. Temperatures could reach as low as 22 degrees north of Interstate 10 on Saturday night into Sunday morning and as low as 36 degrees south of the interstate, the National Weather Service said. The entire region could see temperatures below freezing on Sunday night into Monday morning.
HOUSTON, TX
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Storm Tracker Forecast: Staying dry Sunday, but more rain & snow are ahead

We had mostly sunny skies and slightly warmer high temperatures on Saturday, but we'll be getting downright cold again for the start of your Sunday. Clouds will increase on Sunday. Rain, snow, and gusty south winds will return to our forecast on Monday. More rain and snow is ahead for your first work week of 2022.
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6 First Alert Day: Snow ending this evening, brutal cold overnight

OMAHA, Neb. (WOWT) - 4PM UPDATE- Snow is beginning to end from west to east across the metro, and should largely be over by 5pm. Snow amounts have been on the lower side around town, but impacts to travel conditions have still been significant. Most roadways are partially to completely covered in snow at this time, and the extreme cold means that the snow is even slicker than usual for our area. Even as snow ends, gusty winds may still cause patchy blowing snow, which will continue to result in poor travel conditions through 10pm, particularly in more rural areas where the is open space for the snow to blow around. Temperatures will remain frigid, in the single digits right now with wind chills of -15 to -25 degrees. Overnight lows are still expected to dip below zero, with the wind chills remaining in that -15 to -25 degree range.
OMAHA, NE
wdrb.com

Small Chance of Sunday Snow Showers

A strong weather system brought powerful storms to our area Saturday. As that system moves through and beyond our area, colder air will spill in through the day on Sunday. As temperatures drop and a smaller low pressure center passes south of us, light snow showers will be possible in central and southern Kentucky. Normally if only part of our area is getting snow, it's the northern part. That's not the case here because the moisture is positioned south of us.
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Sunday’s Weather: Cold! Snow?

From the National Weather Service for Mississippi counties along and north of I-20: ...SIGNIFICANTLY COLDER CONDITIONS EXPECTED AND LIGHT SNOW SHOWERS POSSIBLE TODAY... MUCH COLDER CONDITIONS ARE EXPECTED ACROSS THE REGION IN THE WAKE OF THE COLD FRONT. HIGH TEMPERATURES WILL BE ECLIPSED JUST NEAR DAYBREAK & STRONG COLD AIRMASS WILL CAUSE AFTERNOON HIGH TEMPERATURES TO ONLY REACH THE MID TO UPPER 30S WHILE LOW TO MID 40S IN CENTRAL TO SOUTHEASTERN AREAS. GUSTY NORTHWEST WINDS WILL BRING BRISK & COLD CONDITIONS, WITH AREAS NORTHWEST OF THE INTERSTATE 59 CORRIDOR WIND CHILLS STRUGGLING TO REACH INTO THE UPPER 20S IN THE NORTHWEST DELTA TO LOW TO MID 30S TO THE SOUTHEAST. BY MIDDAY, AN UPPER LEVEL CLOSED LOW WILL MOVE ACROSS THE REGION, LEADING TO SOME POTENTIAL FOR BRIEF WINTRY MIX BEFORE CHANGEOVER TO POTENTIAL SCATTERED SNOW SHOWERS. DUE TO RECENT RECORD WARMTH & WARM GROUND & ROAD TEMPERATURES, MUCH OF THIS SNOW WILL MELT AS IT REACHES THE GROUND. LIGHT ACCUMULATIONS ARE NOT ANTICIPATED AT THE MOMENT. HOWEVER, IF ANY OCCURRED, WOULD BE NON-IMPACTFUL, VERY LIGHT & ON GRASSY OR ELEVATED SURFACES.
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Snow possible Monday morning

After a high of 56 degrees today under mainly cloudy skies, a cold front will approach, leading to scattered showers this afternoon, and windy conditions by evening. Winds will increase to 15-25 mph tonight, bringing in colder air. Lows will bottom out in the upper 20s to near 30 degrees, with wind chills in the teens and low 20s.
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wgno.com

Winter comes back tomorrow

NEW ORLEANS (WGNO) — A big-time cold front will move through later tonight and Sunday morning. Temperatures will fall behind it and it will be much colder by Sunday afternoon. Expect scattered storms overnight ahead of the front. Some could produce locally heavy downpours. The front will move through...
NEW ORLEANS, LA

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