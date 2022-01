High school football: The Morning Call’s Colonial League/Schuylkill League players of the year

Northern Lehigh's Trevor Amorim (10) was one of the Colonial League-Schuylkill League's most dynamic players on both sides of the ball. April Gamiz/The Morning Call

To the riches come the spoils.

Northwestern had a 10-0 regular season. Northern Lehigh won eight in a row to capture a District 11 Class 2A title and reached the PIAA semifinals.

Six representatives from each program are part of The Morning Call’s Colonial League/Schuylkill League all-star first team.

Notre Dame-Green Pond has five selections and Bangor four as 11 area schools are represented.

Here’s a look at the first and second teams, as well as honorable mentions for the 2021 season:

FIRST TEAM

OFFENSE

QB : Justin Holmes, Northwestern, Sr.

RB : Matt Frame, Northern Lehigh, Sr.

RB : Kael Godshalk, Bangor, Sr.

OL : Aiden Compton, Notre Dame-GP, Jr.

OL : Ben Walters, Northwestern, So.

OL : Jose Fuentes Maldonado, Bangor, Jr.

OL : Ben Engle, Bangor, Jr.

OL : Josh Hoffert, Notre Dame-GP, Sr.

TE : Logan Castellano, Notre Dame-GP, Sr.

WR : Zack Gillen, Wilson, Sr.

WR : Ty Csencsits, Saucon Valley, Sr.

WR : Cade Christopher, Northwestern, Jr.

Athlete : Trevor Amorim, Northern Lehigh, Sr.

Kicker/punter : Nick Garrido, Notre Dame-GP, Sr.

DEFENSE

DL : Jacob Weaver, Bangor, So.

DL : Drew Sabo, Northwestern, Sr.

DL : Noah Rosahac, Jim Thorpe, So.

DL : Alex Schafer, Southern Lehigh, Sr.

DL : Ryan Carroll, Notre Dame-GP, Sr.

LB : Ethan Karpowich, Northern Lehigh, Jr.

LB : Ty Pfizenmayer, Saucon Valley, Jr.

LB : Matt Frame, Northern Lehigh, Sr.

LB : Justin Holmes, Northwestern, Sr.

LB : Austin Hadley, Panther Valley, Jr.

DB : Taylor Wikert, Northwestern, Sr.

DB : Brett Misera, Northern Lehigh, Sr.

DB : Trevor Amorim, Northern Lehigh, Sr.

DB : Kyle McGrath, Palisades, Sr.

Athlete : Matt Machalik, Palmerton, So.

Player of the year : Justin Holmes, Northwestern

Coach of the year : Josh Snyder, Northwestern

Team of the year : Northern Lehigh

SECOND TEAM

OFFENSE

QB : Collin Quintano, Notre Dame-GP, Sr.

RB : Blaze Curry, Southern Lehigh, Sr.

RB : Damian Simpson, Wilson, Sr.

WR : Nadir Sanders, Notre Dame-GP, Sr.

WR : Damon Simpson, Wilson, Sr.

WR : Kyle McGrath, Palisades, Sr.

OL : Cam Shields, Northwestern, Jr.

OL : Jayden Krempasky, Northern Lehigh, Jr.

OL : Liam Riexinger, Palisades, Sr.

OL : Mason Ludlow, Notre Dame-GP, Jr.

OL : Ben Dunstan, Northwestern, Sr.

Athlete : Dante Mahaffey, Saucon Valley, Sr.

Kicker : Jacob Christopher, Saucon Valley, Sr.

DEFENSE

DL : Anthony Silfani, Notre Dame-GP, Sr.

DL : Miles Melendez, Catasauqua, So.

DL : Tyler Houser, Southern Lehigh, Sr.

DL : A.J. Jimenez, Northern Lehigh, Jr.

LB : Gian Greggo, Pen Argyl, Jr.

LB : Blaine Snyder, Northwestern, So.

LB : Lucas Heydt, Palmerton, Sr.

LB : Gabe Woolverton, Bangor, Sr.

DB : Nick Beck, Salisbury, Jr.

DB : Wyatt Younes, Catasauqua, Jr.

DB : Nick Frame, Northern Lehigh, Jr.

DB : Josh Ludlow, Notre Dame-GP, So.

Athlete : Dalton Clymer, Northwestern, So.

Punter : Gabe Woolverton, Bangor, Sr.

HONORABLE MENTION (alphabetical by team)

Bangor : Jr. Eric Striba, Sr. Luke Chidsey, Sr. Paul Burkholder, Jr. Jayden Vilmenay, So. Greg Campbell

Catasauqua : Jr. Anthonie Hunsicker, So. Ian Juica, Jr. Javier Sobrado, Sr. Elijah Soler, Sr. Gabe Toth

Jim Thorpe : Sr. Cam Tinajero, Sr. Bryson Heydt, Sr. Bryan Bowen, Jr. Dominic Berger

Lehighton : Jr. Ethan Buchert

Marian Catholic : Jr. Matt Martin, Jr. Rawlin Melendez

Northern Lehigh : Sr. Dylan Smoyer, Jr. Austin Smyth, So. Jackson Van Norman

Northwestern : Jr. Josiah Gornicz, Sr. Jacob Peters

Notre Dame-GP : Sr. Tarif Muhammad, Sr. Ethan O’Neill, So. Dainn Vassallo

Palisades : Sr. Nate Carr

Palmerton : Jr. Daniel Lucykanish, Sr. James Denicola, Sr. Shade Klotz, Sr. Dominic Dengler, So. Clayton Christman, Sr. Harrison Dailey, So. Zack Anthony, So. Ty Sander

Panther Valley : Sr. Mike Pascoe

Pen Argyl : So. Damian Tyminski, Sr. Cole Dorshimer, Sr. Zach Rudy

Salisbury : Sr. Anthony Scarcia, Sr. Ben Krauss, Jr. Jacob Gibbons, Sr. Brandon Brotzman, Sr. Paul Spann, So. Toby Linn

Saucon Valley : Sr. Damian Garcia, Sr. Cody Swinney, Sr. Jack Marouchoc

Southern Lehigh : Sr. Ryan Gretz, So. James Wisecarver, So. Jack Inglis, Jr. Nick Ventresca, Jr. Michael Fluck, Jr. Ryan Dematto, Jr. Avery Koser

Wilson : Fr. Jackson Millen, Sr. Cayden Stem, Sr. Eric Shunk, Sr. Anthony Cardona, Sr. Zakai Hendricks

