PROPERTY TRANSFERS

Baughman Township — Terrance L. Jones to Colton A. Oldaker, 22 E. Market St., $150,000.

Canaan Township — Ryan and Erin A. Szekelyi to Amy and Anthony P. Koch III, 1961 W. Sterling Road, $380,000.

Richard Cherry Ariel R. and Keith Milton Jr., 4448 Fulton Road, $246,000.

Javan R. and Josie M. Stoller to Kerry K. King and Cynthia E Theobald, 157 Pine St., $295,656.

Chester Township — Dean Chance Farms, LLC to Drew T and Stevie Jo Turner, $470,000.

Laszlo Caleb Marcze to Daimen T. Ricci, Elyria Road, $65,400.

Chippewa Township — Ronald Baker to Nicholas R. and Christine Popp, 899 Church St., 163,500.

Congress Township — Zoldan Family Ohio Limited Partnership to James R. Alleman and Taylor L. Lanham, 14580 Rickel Road, $185,000.

East Union Township — Steven K. and Jina K. Sindlinger to Andrew and Leanna Hershberger, $518,600.

Dustin and Tieraney Masters to Firman and Karen Miller, Ely Road, $108,750.

Franklin Township — Benedict J. Miller to David and Alma Spires, 8848 Fredericksburg Road, $255,000.

Jay Daniel and Miriam V. Yoder to Myron J. and Joni E. Miller, 2219 Centerville Road, $240,000.

Sherrill A. Didonato (trustee) to Raymond I. and Elsie I. Yoder, Fredericksburg Road, $363,111.

Sherrill A. Didonato (trustee) to Kevin S. and Kimberly A. Lang, $627,026.

Sherrill A. Didonato (trustee) to Samuel W. and Miriam W. Hostetler, $193,050

Sherrill A. Didonato (trustee) to Aaron and Ada Miller, $193,050.

Sherrill A. Didonato (trustee) to Anson T. and Hannah E. Miedel, $164,310.

Sherrill A. Didonato (trustee) to Hemanshu J. and Hetal H. Patel, $297,380.

Sherrill A. Didonato (trustee) to SRM Investments, LLC, $157,852.

Sherrill A. Didonato (trustee) to John E. Scott (trustee), $167,607.

Woodthrush Enterprises to Garth Yoder, 3171 Dover Road, $85,000.

Orrville — Dan L. and Joan L. Preising to Matthew S. Zuercher and Genet M. Riggenbach, 951 Apple Blossom Lane, $335,000.

Sandra K. Keeler to Carol L. Buchwalter, 416 Brandon Court, $137,500.

Carol L. Buchwalter to William G. Leindecker and Gertrude L. Mayor, 519 S. Mill St., $199,000

Paint Township — Clara A. Hershberger to Dwight I. and Karen D. Miller and Clara A. Hershberger, 15518 and 15520 Salt Creek Road, $300,000.

South Market Holdings to Board Of Trustees of Paint Township Wayne County Ohio, 15965 Main St., $105,000.

David N. and Clara Schlabach to Randall E. and Kirsten L. Schlabach, 8530 Market St., $90,000.

Bradley D. Dalton to David S. and Rose Ann Hershberger, 15528 Harrison Road, $212,000.

Plain Township — Eric L. Bower to Charles R. Wood, Heyl Road, $290,000.

Rittman — Adele Ogle to Bent Creek Properties, 253 S. Hickin Ave., $51,000.

Edward and Carol Hoopii to Michael Wheeler, 54 Elm Drive, $186,000.

Salt Creek Township — Donald E. Speelman to David A. and Kaitlyn J. Miller, 5271 Graber Road, $330,000.

Joseph M. and Edna J. Shetler to Timothy D. and Leora R. Miller, Harrison Road, $296,881.

Monroe R. Yoder to R&R Exchanges, 7434 Harrison Road, $1,500,000.

Wooster — Weaver Custom Homes to Teeka T. Hartzler and Jacob A Sheets, 224 N. Market St., $353,900.

Roger R. and Mary Ann Bonewit to Marcus and Amanda Erb, 355 W. Larwill St., $89,900.

Aaron P. Lehman to Caleb David Hostetler, 668 Pittsburgh Ave., $139,500.

Beckler and Hamilton Properties to 647 Bowman Propco, 647 Troyer Court, $338,000.

Amanda L. and Joshua A. McGee to Courtney Nolt, 544 Hartzler St., $175,400.

Joan Wilging to Wade P. Shamp, 1052 Northview Drive, $76,000.

Barry C. and Sally A. Musselman to Todd S. Fraser, 506 Forest Creek Drive, $155,000.

Jerry R. and Brenda S. Hackworth to Klay R. Kahle and Rebecca L. Hohman, 4929 Cleveland Road, $165,000.

Wayne Township — Carol J. Carpenter to Edrie Arlene Gower, 4134 Shelby Circle, $165,000.

Keith A. and Ariel R. Milton to Colton D. Copley, 2871 Hutton Road, $175,000.

Frances Margaret Mowrer (trustee) to Frank C. and Malinda K. Mowrer, 3648 Clear Creek Valley Road, $77,000.

Joan M. Fenzl to Justin P. and Joslyn K. Chenevey, 1441 Hunt Club Drive, $595,000.

Robert L and Anicia Rouse to IR & J Thomas Rentals, 1050 Grosjean Road, $130,000.

Danny L and Jacquline Nussbaum to Daniel Patino Crespo and Sonia Betsabe Macias Espinosa, 797 Leann St., $225,100.

Michael A. and Marsha L. Shiflett to Weldon Lee and Joanna Jean Hostetler, 2740 W. Old Lincoln Way, $336,500.