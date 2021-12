1st-$15,000, , 2-Year-Olds , Three and One Half Furlongs, Dirt, Clear. Fractional/Final Time: 00.000, 00.000, 00.000, 00.000, 00.000, 1:78.870. Winner: BR G, 2, by Docs Best Card-Dividends Declared. Scratched: Mr Is On Fire. HorseWgtPPStrt1/4StrchFinJockeyOdds. Declared Best Card1241062-hd1-hd1-½K. Carbajal3.90. Jessaseparateroyal124331-hd2-hd2-nkC. Figueroa10.60. Myst It124723-hd3-hd3-nkA. Escobedo11.10. Jesses Empire124854-hd4-hd4-nkE. Tapia2.10. Fire an Rain124215-1½5-1½5-1½M....

