Full Court Press (12/17/21)
(KSNT) — Highlights and scores from Friday’s high school basketball action on Full Court Press.
BOYS
WAMEGO 64
CLAY CENTER 51
GREAT BEND 46
EMPORIA 38
JUNCTION CITY 66
HAYDEN 49
TOPEKA WEST 78
MANHATTAN 65
PERRY LECOMPTON 65
RIVERSIDE 55
ATCHISON 49
ROSSVILLE 40
ROYAL VALLEY 61
NEMAHA CENTRAL 53
SABETHA 53
JEFFERSON WEST 25
SEAMAN 58
WASHBURN RURAL 50
ST. MARYS 63
SILVER LAKE 30
HIGHLAND PARK 62
TOPEKA HIGH 50
WABAUNSEE 64
ROCK CREEK 50
GIRLS
MARYSVILLE 45
CHAPMAN 30
WAMEGO 38
CLAY CENTER 28
EMPORIA 47
GREAT BEND 39
HAYDEN 42
JUNCTION CITY 16
MANHATTAN 69
TOPEKA WEST 52
RIVERSIDE 41
PERRY LECOMPTON 30
ROSSVILLE 63
ATCHISON 25
NEMEHA CENTRAL 35
ROYAL VALLEY 25
WASHBURN RURAL 51
SEAMAN 34
TOPEKA HIGH 86
HIGHLAND PARK 16
ROCK CREEK 48
WABAUNSEE 29
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