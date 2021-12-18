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Full Court Press (12/17/21)

KSNT News
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 5 days ago

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(KSNT) — Highlights and scores from Friday’s high school basketball action on Full Court Press.

BOYS

WAMEGO 64
CLAY CENTER 51

GREAT BEND 46
EMPORIA 38

JUNCTION CITY 66
HAYDEN 49

TOPEKA WEST 78
MANHATTAN 65

PERRY LECOMPTON 65
RIVERSIDE 55

ATCHISON 49
ROSSVILLE 40

ROYAL VALLEY 61
NEMAHA CENTRAL 53

SABETHA 53
JEFFERSON WEST 25

SEAMAN 58
WASHBURN RURAL 50

ST. MARYS 63
SILVER LAKE 30

HIGHLAND PARK 62
TOPEKA HIGH 50

WABAUNSEE 64
ROCK CREEK 50

GIRLS

MARYSVILLE 45
CHAPMAN 30

WAMEGO 38
CLAY CENTER 28

EMPORIA 47
GREAT BEND 39

HAYDEN 42
JUNCTION CITY 16

MANHATTAN 69
TOPEKA WEST 52

RIVERSIDE 41
PERRY LECOMPTON 30

ROSSVILLE 63
ATCHISON 25

NEMEHA CENTRAL 35
ROYAL VALLEY 25

WASHBURN RURAL 51
SEAMAN 34

TOPEKA HIGH 86
HIGHLAND PARK 16

ROCK CREEK 48
WABAUNSEE 29

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