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Spotswood Trail

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 6 days ago

Cover picture for the articleNEW LISTING! 2.66 acres, mostly wooded with a pond. Previously perked in 2016, would need to be updated. There is a 50' Easement from Rt 33 to the lot. Great location, convenient to routes 29/33/15/20. Get...

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1903 Brunt Street

A location that provides all the uniqueness and amenities of City Life. Perfect location for those who need to be in close proximity to downtown Baltimore, schools and the shopping on Pennsylvania Ave. This home has been spruced up with fresh new carpet throughout and comes equipped with 3 bedrooms and 1 full bath. Nice deck off the back porch with a fenced in yard for lounging and entertaining. Newer construction homes are right across the street. At this fabulous price, come soon & don+GGt miss out!
BALTIMORE, MD
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7510 Plater Lane

Super Cute Rancher in Glenn Dale on a large wooded lot! Updated kitchen and bathroom, fresh paint, wood floors. Unfinished walkout basement with rough in and tons of potential! This home is a great starter home or if you're looking to put on a large addition! This home is surrounded by larger homes selling for $600k +. Schedule your appointment today!
GLENN DALE, MD
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3207 Sandburg Terrace

This great Olney Hallowell home has been lived in and loved by the same family for almost 30 years! Great location - easy access to ICC and accessible to major road for commuting, and great conditions - almost everything has been upgraded in recent years and the house has been taken care very well. Don't miss this opportunity to create your dream single family home, with 3 bedrooms, 2 full baths and 2 half baths, in a sought after location!
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4219 Fernhill Avenue

Rancher located in West Arlington..Great location. Well maintained neighborhood. Listing courtesy of Execuhome Realty. ©2021 Bright MLS, All Rights Reserved. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Some properties which appear for sale may no longer be available because they are for instance, under contract, sold, or are no longer being offered for sale. Information is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS or Arlington Realty, Inc.. Some real estate firms do not participate in IDX and their listings do not appear on this website. Some properties listed with participating firms do not appear on this website at the request of the seller. Data last updated: 2021-12-23T20:49:25.493.
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Snead Lane

Great location and easy access. The perfect lot for a walk-out basement and well priced. Listing courtesy of Coldwell Banker Premier. ©2021 Bright MLS, All Rights Reserved. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Some properties which appear for sale may no longer be available because they are for instance, under contract, sold, or are no longer being offered for sale. Information is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS or Arlington Realty, Inc.. Some real estate firms do not participate in IDX and their listings do not appear on this website. Some properties listed with participating firms do not appear on this website at the request of the seller. Data last updated: 2021-12-23T22:48:46.413.
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6457 Lamplighter Ridge

Renovated and Move-in Ready! Eat-in kitchen features new recessed lights and bay window. Fresh paint, new laminate on main level, new carpet on upper level, refurbished tub. Enjoy the fenced back yard! Condo association currently updating exterior. Listing courtesy of Exp Realty, Llc. ©2021 Bright MLS, All Rights Reserved. IDX...
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1014 W Fayette Street

PICTURE PERFECT RENOVATION WITH 3 FINISHED LEVELS OF LIVING SPACE! Hardwood floors throughout the main level, Chef's eat-in kitchen with granite counters, ss appliances, and tile backsplash, main level full bath, 2nd level with a large bedroom, 2nd full bath, and desirable bedroom level laundry, 3rd level with 2 additional bedrooms, a full unfinished basement which is perfect for storage and a large fenced yard. Close to University of MD, Biotech Park, Camden Yards and Ravens Stadium. There is tons of revitalization happening in the area - combine that with low interest rates and now is the perfect time to buy!
MEDICAL & BIOTECH
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5500 Ross Neck Road

Welcome to Ross Neck Road...Wooded acreage for hunting, recreation or to build your dream house.Back corner of this wooded lot has approximately 175 ft of water frontage. Want an existing waterfront home? 1120 Ross Thumb Rd adjoins this property. (See MDDO2001414) Combine both lots for your private oasis. Buyer of MDDO2001414 has First Right of Refusal.
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8785 Cloudleap Court

The property will be vacant after the purchase transaction is finished. Currently occupied Deli/ Convenience store and running their business. all restaurant equipment will remain as-is. Please do not disturb. the restaurant ready and drive through ready.. New Owner can run a coffee shop with a drive-through, Drug store, quick pick up breakfast, chicken wings, bank.
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3576 Pinecrest Court , #17

Make this beautiful, bright, open townhome yours for the New Year! Enter at the garage level and park in your two-car tandem garage. Go up to the second level to enjoy the open floor plan of your Kitchen, Living, Dining Rooms and Half Bath, or step out onto the deck to unwind in the tranquil surroundings. The Third Level has 3 Bedrooms which include a Master Suite with private Full Bath, plenty of closet space and brand new carpeting.
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1339 Greenbriar , #8

Freshly painted mid-level condo into move-in condition. Pergo floor in entire unit, separate dining room. Stainless still appliances, replaced windows. Secured main entry. Swimming pool. Plenty of unassigned parking. perfect location in the heart of Pikesville, close to beltway and shopping. Listing courtesy of Keller Williams Legacy. ©2021 Bright MLS,...
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888 Marlboro Road

Lovely and private 1.45 acre lot! Come and build your dream home on this lot backed up to wooded area.Property sold AS IS. Listing courtesy of Long & Foster Real Estate, Inc.. ©2021 Bright MLS, All Rights Reserved. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Some properties which appear for sale may no longer be available because they are for instance, under contract, sold, or are no longer being offered for sale. Information is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS or Arlington Realty, Inc.. Some real estate firms do not participate in IDX and their listings do not appear on this website. Some properties listed with participating firms do not appear on this website at the request of the seller. Data last updated: 2021-12-23T23:48:45.783.
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2123 Ridgehill Avenue

INVESTORS SPECIAL! Three Bed or Two with Den. One Full Bath and Full six foot plus basement2123/2125 Sold individually or as a package! Cosmetic work needed, Sold AS-IS. Current landlord received $1,000 a month. ©2021 Bright MLS, All Rights Reserved. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use...
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Charlie Bills Place

Use for recreational purposes or build your home on this beautiful rural setting. 3.4 acres located off of Rt. 224/Chicamuxen Road with right-of-way on Charlie Bills Place. Perc from 1977 is no longer valid and will need to be redone. Conveniently located near Indian Head Base, Stump Neck Annex, and Rt. 210/Indian Head Hwy.
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10291 Spring Iris Drive

AMAZING 3 LEVEL HOME IN AVENDALE !!!! THIS BEAUTIFUL HOME LOOKS LIKE A MODEL HOMEGORGEOUS HARDWOOD FLOORS AND GRANITE COUNTERS WITH A HUGE KITCHEN ISLAND.DON'T MISS THIS AMAZING HOME, YOUR CLIENTS WILL LOVE IT. Listing courtesy of Active Realty, Inc.. ©2021 Bright MLS, All Rights Reserved. IDX information is provided...
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3719 Lochearn Drive

Schedule an appointment and don't miss your opportunity to view this immaculate 3BD/3FB ALL BRICK EXTERIOR CAPE COD in the original Lochearn neighborhood. THIS HOME BOASTS ORIGINAL GLEAMING HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT, FULLY OPEN RENOVATED KITCHEN CHARMS WITH GRANITE COUNTERS, ALL MAJOR STAINLESS STEEL APPLIANCES, DOUBLE STAINLESS STEEL KITCHEN SINK, GARBAGE DISPOSER, WHITE WOOD CABINETS, REPLACEMENT WINDOWS, FRESHLY PAINTED REAR PORCH AWNING, LARGE SPACIOUS FRONT PORCH, LARGE REAR DECK OFF KITCHEN LEADS TO LARGE REAR BACK YARD. LOTS OF SPACE FOR ENTERTAINING, PLENTY OF ROOM FOR STORAGE, 200 AMP ELECTRIC PANEL, NEWER ROOF!
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320 Deacon Road

Tastefully updated one level home on over an acre in South Stafford County close to the Leeland VRE and minutes to I-95 and Downtown Fredericksburg. This spacious rambler has been updated with all new roof, windows, siding, HVAC, LVP flooring throughout and painting. The gorgeous kitchen with new cabinets, stainless steel appliances and beautiful granite with center island opens to the living room and dining area. Step down to the family room for more living and entertaining space with slider to the back patio. Primary bedroom with half bath, two additional bedrooms and full hallway bath complete this home. The open concept of this home will amaze you!
FREDERICKSBURG, VA
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11251 Wildmeadows Street

***PLS ACKNOWLEDGE COVID/OMICRON/ALL VARIANT PROTOCOLS - WEAR MASKS and SHOE COVERS/REMOVE SHOES WHILE ON PROPERTY*** seller prefers no more than 3 people incl. Agent - Thank youPhotos are on way. Well Maintained 4bd, 3 1/2 bth, colonial in Wexford Village, Waldorf. Over 3000 sqft and convenient to EVERTHING! Shopping, schools, restaurants, entertainment, medical, military bases and minutes to commuter lots and major routes . Home boasts hardwood and carpet, Large bdrms, primary bdrm with walk-in closet. Upper level spacious laundry room. The eat-in kitchen with island flows into family room and sun room. 2 car garage with 2 car driveway. Finished basement with a bar. Lots of storage throughout home, sun room leads to deck, great for bbqs and entertaining.
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123 Denison Street

Attention investors to owner-occupants. Amazing opportunity awaits! All offers will be presented, $5000 deposit, proof of funds, ai-is sale. Cash or hard money financing preferred. Don't let this opportunity pass you by!. Listing courtesy of Hg Realty Services Ltd. ©2021 Bright MLS, All Rights Reserved. IDX information is provided exclusively...
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8620 Liberty Trail , #303

Liberty Grove is a 55+ adult living condominiums housed in secure buildings.This unit is located on the 3rd floor and is one level living at its best. There are 2 bedrooms, 2.5 bathrooms plus a bonus room that could be a bedroom, office, or den. The primary bedroom is large and has a regular closet along with a walk-in closet. The primary bath has new tile flooring, a soaking tub, separate shower, and dual sinks.The kitchen has new tile flooring. There is a pantry, build in microwave, and Corian counter tops. The dining area has a tray ceiling and plenty of space for a large table and chairs.The large living area has vaulted ceiling in one area and a tray ceiling in another. Lots of sunlight flowing in the entire unit.New carpet throughout the condo. The washer & dryer are in the unit.The larger garage is a handicapped garage with a ramp. You enter right into the building from the garage on the main level or enter the garage from the building.
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