This video shows you how to find and collect all of the hidden Vanity Gear in Ghost of Tsushima: Director's Cut. Searching for the gear is made easier when using the Vanity Gear guiding wind skill as it takes the player directly to the next item. 00:00 - Intro 00:14 - Oni Blade's Straw Hat 00:39 - Wanderer's Straw Had 01:02 - Warrior's Sunset Headband 02:05 - Natural Vengeance Headband 02:43 - Forgemaster's Headband 03:32 - Chikurin Headband 04:02 - Aozora Headband 04:34 - Warrior's Brush Sword Kit 05:12 - Yasha's Embers Sword Kit 05:43 - Fuujin's Secret Sword Kit 06:15 - Genbu's Darkness Sword Kit 06:46 - Mamushi Venom Sword Kit 07:20 - Spring Bamboo Sword Kit 07:47 - Twilight Oni Sword Kit 08:23 - Wood Spirit Straw Hat 08:58 - Riverbed Straw Hat 09:32 - Toyotama Straw Hat 10:03 - Band of the Second Son 11:03 - Healer's Headband 11:50 - Plum Blossom Headband 12:46 - Gyozen's Blindfold 13:20 - Bishamon's Fortune Sword Kit 13:59 - Breath of Hachiman Sword Kit 14:35 - Dueling Festival Sword Kit 15:13 - Gold Koi River Sword Kit 15:48 - Hijiki in Sunlight Sword Kit 16:26 - Hunting Bear Sword Kit 17:04 - Moon Bear's Paw Sword Kit 17:40 - Warrior's Faith Sword Kit 18:16 - Yuzu Peel Sword Kit 18:48 - Ivory of Woe Mask 19:21 - Seiryuu's Glare Mask 19:56 - Skeletal Vengeance Mask 20:31 - Tengai 21:04 - Crooked Kama Headband 21:49 - Sago Blue Headband 22:52 - Azure Dragon Sword Kit 23:29 - Hidden Forest Sword Kit 24:10 - Island's Keeper Sword Kit 24:48 - Midnight Hanabi Sword Kit 25:25 - Shogun's Storm Sword Kit 26:03 - Sly Tanuki Sword Kit 26:41 - Tanuki's Brush Sword Kit For more on Ghost of Tsushima: Director's Cut, make sure to check out our full Wiki on IGN: https://www.ign.com/wikis/ghost-of-tsushima.

VIDEO GAMES ・ 1 DAY AGO