ContributorsPublishersAdvertisers
Calumet City, IL

CALUMET CITY MAYOR THADDEUS JONES TO DISCUSS RECENTLY REVEALED RESULTS FROM ACCOUNTING FIRM AUDIT OF CLERK’S OFFICE “FINDINGS ARE DISTURBING, ALARMING, AND CRIMINAL”

edgarcountywatchdogs.com
 6 days ago

Cover picture for the article***Edgar County Watchdogs will be livestreaming this event for your viewing***. “FINDINGS ARE DISTURBING, ALARMING, AND CRIMINAL”. TO THE FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATIONS (FBI) BLATANT ABUSE OF TAXPAYER FUNDS. Thursday, December 16th, [email protected] 10:00 AM. Calumet City City Hall, 204 Pulaski Road, Calumet City, Illinois. (Calumet City, Ill)...

edgarcountywatchdogs.com

Comments / 2

 

FROM LOCAL CREATORS

More
Related
RELATED LOCAL CHANNELS
State
Illinois State
Local
Illinois Government
Calumet City, IL
Government
Edgar County, IL
Government
City
Calumet City, IL
County
Edgar County, IL
IN THIS ARTICLE
#Bank Accounts#Attorneys#Fbi#Llc#The Clerk S Office#The Accounting Firm
CBS News

Bidens welcome new dog named Commander

The White House tweeted on Monday about a new member of the family: A puppy named Commander. The White House confirmed to CBS News that the Bidens will also be welcoming a cat in January. In a video posted to President Joe Biden's account, the president welcomes the dog to...
PETS

Comments / 0

Community Policy