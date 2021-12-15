CALUMET CITY MAYOR THADDEUS JONES TO DISCUSS RECENTLY REVEALED RESULTS FROM ACCOUNTING FIRM AUDIT OF CLERK’S OFFICE “FINDINGS ARE DISTURBING, ALARMING, AND CRIMINAL”
***Edgar County Watchdogs will be livestreaming this event for your viewing***. “FINDINGS ARE DISTURBING, ALARMING, AND CRIMINAL”. TO THE FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATIONS (FBI) BLATANT ABUSE OF TAXPAYER FUNDS. Thursday, December 16th, [email protected] 10:00 AM. Calumet City City Hall, 204 Pulaski Road, Calumet City, Illinois. (Calumet City, Ill)...edgarcountywatchdogs.com
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