Whippany Park High School posts first marking period honor roll

Plainville High School named the following students to its honor roll for the first term:. Grade 9, gold: Melak Al rubaye, Maryssa Bakaysa, Peter Bocompani, Jacob Boucher, Tamia Chapman, Ethan Chasse, Veronica Dropa, Oscar Frejlich, Grace Gibson, Charles Hills, Valeria Juarez, Daniel Lacaille, Charles Lasko, Sophia Leonetti, Alana McGinnis, Tyler McGraw, Hayley Montana, John Morby, Gabriela Mroczek, Theodore Orzol, Kaitlyn Parsons, Juliana Radziewicz, Ashley Roy, Kaylynn Sayachak, Mileigh Saysana, Maryla Srebrna, Avery Verrastro; silver: Victoria Acevedo, Dani Alff, Hailey Andersen, John Anderson, Conner Beausoleil, Abigail Belliveau, Aliveah Benn, Eli Benoit, Phillippe Brochu, Yuki Chen, Matthew Corriveau, Nathaniel Cranson, Lauren Danko, Alicia Darmoros, Sabra Dewar, Nathan Dudzic, Jack Ericksen, Gianna Fiordellisi, Maja Grabowski, Paige Graff, Alannah Greenlee, Szymon Halas, Gabriel Healy, Matthew Hitchcock, Paige Iwanicki, Shaelyn Kay, Hailey Levesque, Cruz Lopez, Christian Marfia, Jack McDermott, Liliane Meucci, Marissa Miller, Riley Mullin, Muhammad Nadeem, Shaki Neal, Maia Nocera, Pedro Ortiz, Maya Polkowski, Victoria Polkowski, Bartlomiej Powala, Peyton Proctor, Braedan Ramsey, Elijah Ramsey, Sofia Ricciardiello, Elizabeth Roche, Jessica Rogers, Christine Rosario, Jack Ross, Yanez Santiago, Olivia Shea, Audrey Vandermark, Leo Vaughan, Connor Voisine, Brady Wieczorek, Samuel Willequer; bronze: Dominick Abarno, Alexia Albino, Wynter Alexander, Yamilka Ayala Ortiz, Christian Bangloy, Sofia Bocompani, Brucenell Bonsu, Elorah Cater, Adriana Cruz-Vasquez, Ryan Fontaine, Jaden Francois, Grace Geddes, Devin Gesner, Evan Giannini, Brian Grabowski, Alana Jusa, Krystian Lech, Elisabeth Lockwood, Hannah Miller, Elijah Pletscher, Daniela Ponce, Yazmin Rax Cahuec, Maria Rodriguez, Rebecca Rustico, Aingeala Sanchez, Nijaz Srdanovic, Karah Waldo.
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