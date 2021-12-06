ContributorsPublishersAdvertisers
Hanover, NJ

Whippany Park High School posts first marking period honor roll

newjerseyhills.com
 5 days ago

Cover picture for the articleHANOVER TWP. – The following is the honor roll for Whippany Park High School for the first marking period. Distinguished honors are for grades of 4.00 or above. High Honors are for grades of 3.50 to 3.99. Honors are for grades of 3.00 to 3.49. Distinguished Honors. Grade 12....

www.newjerseyhills.com

Comments / 0

 

FROM LOCAL CREATORS

More
Related
The Daily American

Shade Junior/Senior High School honor roll

Shade Junior/Senior High School has named the following students to the honor roll for the first nine weeks of the 2021-22 school year. Braden M. Adams, Lauren G. Beegle, Madysen R.*Bihun, Yzabella C. Bonus*, Regis M. Busch, Rebecca M. Hutchinson*, McKenzie R. Kephart, Reese M. Koback*, Adam A. Latuch, Steven E. Latuch, Kaleigh A. Lawson*, Michael W. Mabon, Cassidy E. Mauger, Christopher L. McCorkle, Taelor R. Pruss, Emily M. Rapsky*, Madelyn P. Seese*, Gabriella N. Spano, Jessica L. Webb*
HIGH SCHOOL
Record-Journal

PHS unveils first term honor roll

Plainville High School named the following students to its honor roll for the first term:. Grade 9, gold: Melak Al rubaye, Maryssa Bakaysa, Peter Bocompani, Jacob Boucher, Tamia Chapman, Ethan Chasse, Veronica Dropa, Oscar Frejlich, Grace Gibson, Charles Hills, Valeria Juarez, Daniel Lacaille, Charles Lasko, Sophia Leonetti, Alana McGinnis, Tyler McGraw, Hayley Montana, John Morby, Gabriela Mroczek, Theodore Orzol, Kaitlyn Parsons, Juliana Radziewicz, Ashley Roy, Kaylynn Sayachak, Mileigh Saysana, Maryla Srebrna, Avery Verrastro; silver: Victoria Acevedo, Dani Alff, Hailey Andersen, John Anderson, Conner Beausoleil, Abigail Belliveau, Aliveah Benn, Eli Benoit, Phillippe Brochu, Yuki Chen, Matthew Corriveau, Nathaniel Cranson, Lauren Danko, Alicia Darmoros, Sabra Dewar, Nathan Dudzic, Jack Ericksen, Gianna Fiordellisi, Maja Grabowski, Paige Graff, Alannah Greenlee, Szymon Halas, Gabriel Healy, Matthew Hitchcock, Paige Iwanicki, Shaelyn Kay, Hailey Levesque, Cruz Lopez, Christian Marfia, Jack McDermott, Liliane Meucci, Marissa Miller, Riley Mullin, Muhammad Nadeem, Shaki Neal, Maia Nocera, Pedro Ortiz, Maya Polkowski, Victoria Polkowski, Bartlomiej Powala, Peyton Proctor, Braedan Ramsey, Elijah Ramsey, Sofia Ricciardiello, Elizabeth Roche, Jessica Rogers, Christine Rosario, Jack Ross, Yanez Santiago, Olivia Shea, Audrey Vandermark, Leo Vaughan, Connor Voisine, Brady Wieczorek, Samuel Willequer; bronze: Dominick Abarno, Alexia Albino, Wynter Alexander, Yamilka Ayala Ortiz, Christian Bangloy, Sofia Bocompani, Brucenell Bonsu, Elorah Cater, Adriana Cruz-Vasquez, Ryan Fontaine, Jaden Francois, Grace Geddes, Devin Gesner, Evan Giannini, Brian Grabowski, Alana Jusa, Krystian Lech, Elisabeth Lockwood, Hannah Miller, Elijah Pletscher, Daniela Ponce, Yazmin Rax Cahuec, Maria Rodriguez, Rebecca Rustico, Aingeala Sanchez, Nijaz Srdanovic, Karah Waldo.
PLAINVILLE, CT
The Daily American

Turkeyfoot Valley High School honor roll

Turkeyfoot Valley High School has named the following students to the honor roll for the first term of the 2021-22 school year. Highest honors: Daniel P. Conn, Jesse D. Culp, Morgan E. Griffith, Payj M. Hostetler, Kameron D. Kemp, Mallori M. McCarty-Cameron, Craig A. Miller, Avery M. Stimmell. High honors:...
HIGH SCHOOL
RELATED LOCAL CHANNELS
City
Whippany, NJ
City
Hanover, NJ
thecounty.me

Washburn names elementary honor roll for first quarter of 2021-22

WASHBURN, Maine — Washburn District Elementary School recently named the honor roll for the first quarter of the 2021-22 school year. The following were included. GRADE 8 — Highest honors: Brynna Tracy. High honors: Isaac Sines and Kianna St Jean. Honors: Gage Espling, Tyler Hart, Mitchell Hewitt, Harlie Orser and Jaici Rosi-Carney.
WASHBURN, ME
New Haven Register

Milford’s Foran High announces high honors, honor rolls

MILFORD — Joseph A. Foran High School has announced its first marking period honor roll for the 2021-22 school year. Grace Brogan, Gracie Brooks, Deven Dai, Gabriella Dobkowski, Olivia Dyki, Amanda Graziani, Devon Hines, Caroline Janik, Amy Lahav, Dabi Lee, Teresa Lin, Rema Maarouf, Gabriella Magnuson, Chloe Marchesseault, Jacqueline Maurice, Haley Moger, Julia O'Connell, Cam Paisley, Isabella Palisi, Ellie Pasacreta, Maranda Perez, Jasmine Phung, Alexandria Regan, William Riedel, Connor Rizzo, Rebecca Scicchitano, Aiden Stay, Noemi Szolnay, Arvid Torngrip, Jackie Tosakoon, James Tosakoon, Mario Vitiello.
MILFORD, CT
Ocala Star Banner

High school roundup: Wolf Pack roll on

The West Port boys soccer team added to its strong start with a 9-0 defeat of visiting Lake Weir on Thursday night. The Wolf Pack (6-0) got two goals from Gustavo Maldonado and singular goals from Maxine Maysonet, Dimitrios Mikedis, Dylan Lozito, Benjamin Brewster, Sanjay Jaipaul, Samuel Jimenez and Angel Arias. They have now outscored opponents 36-4 on the season and will host Eastside on Friday at 6 p.m.
HIGH SCHOOL
thehudsonindependent.com

Boys High School Hoops Squads Ready to Get Season Rolling

Top returnees: Senior guard Ryan Brunenavs, senior center Jabari Marsland, senior forward Adam Schwartz. Top newcomers: Junior center Timmy Lacey, sophomore guard Drexel Lewis, junior guard-forward Sean Miller, sophomore guard Jerel Outlaw, junior guard Henry Peet. Keys to success: The Eagles have a lot of new faces and will need...
IRVINGTON, NY
RELATED PEOPLE
Person
Kaitlyn
wnewsj.com

Clinton-Massie Middle School honor roll students announced

The first quarter 2021-22 Clinton-Massie Middle School Honor Roll:. Abbie Baker, Natalie Baker, Macie Bowman, Madison Brinck, Cash Burton, Corban Cartner, Jack Clark, Ava Crombie, Alexis Dingman, Kaylin Fawcett, Gwenyth Foust, Rylan Frommling, Paige Geyer, Noah Gorman, James Green, Kalli Jodrey, Ethan Kau, Isabella Lisle, Carson Long, Ryan Malone, Kyra Mayne, Noah McCollister, Clover McGorry, Cayden Patton, Silas Paytes, Baron Phipps, Gavin Pittenger, Jackson Randolph, Colbie Riehle, Ava Seewer, Hayden Shumaker, Haley Smallwood, Lillian Stroud, Joseph Sweet, Kailey Wax, Abigail Welch, Stella Woodrum, Hayleigh Woodyard, Haley Zeller.
CLINTON COUNTY, OH
newjerseyhills.com

Hanover Park, Whippany Park place several on All-Conference football teams

The Hanover Park and Whippany Park football teams both reached the sectional playoffs and staged dramatic turnarounds this year -- in very different ways. The Hornets finished 6-5, captured a startling upset in the playoffs, and came within a single game of coming away with an unlikely sectional championship. The...
MORRIS COUNTY, NJ
WDEA AM 1370

Ellsworth High School 1st Quarter Honor Roll 2021-2022 School Year

Ellsworth High School released their 1st Quarter Honor Roll for the 2021-2020 School Year. Congratulations to those earning Honors, High Honors and Highest Honors!. Kristy Barry, Brett Bragdon, Alicia Bucher, Naomi Burmeister, Jesse Campbell, Joshua Campbell, Jonathan Carber, Leanne Casin, Makayla Chase, Alexis Coombs, Hunter Curtis, Alexandria Doty, Darren Easler, Abigail Erwin, Gage Hardy, Alicia Havey, Madeline Henry, Alexis Higgins, Emma Howard, Annabella Johnson, Ellie Kane, John Keeney, Maddison Kelley, Tessa Lemoine, Amie Lupo, Dakota Markham, Luna Montina, Jacey Morse, Margarita Nadeau, Lidia Newenham, Briann Ormsby, Nicholas Partridge, Amber-Rae Pesek, Sophia Rumsey, Paige Sawyer, Elena Springer, Ryan Ulichny, Vivianne Walczak.
ELLSWORTH, ME
Huron Daily Tribune

Onekama Consolidated Schools announces honor roll

ONEKAMA — School officials at Onekama Consolidated Schools announced the students who made the honor roll for the first quarter. All As honor roll is based on a 4.0 grade point average, high honors roll is 3.5 to 3.99 and honor roll is from 3.0 to 3.49. All As honor...
ONEKAMA, MI
IN THIS ARTICLE
#Whippany Park High School#Belarmino
Salisbury Post

High school basketball: Salisbury boys roll over Carson

CHINA GROVE — Deep and fast, Salisbury’s boys basketball team rolled to 71-48 non-conference win at Carson at Tuesday. The Hornets (2-1) have a plethora of talented guards and got 19 points each from senior Cameron Stout and sophomore Jayden” Juke” Harris. Stout is averaging 21 points per game, while...
SALISBURY, NC
wnypapers.com

Lewiston-Porter High School high honor, honor, merit rolls

Lewiston-Porter High School announced the following students have been named to its high honor, honor and merit rolls for the first quarter marking period of the 2021-22 academic year. 12th Grade. •High honor – Ethan Alker, Dakota Azzarelli, Gabriella Baiano, Madelyn Bax, Abigail Beebe, Kenneth Beiter, Braden Benjamin, Nina Briglio,...
LEWISTON, NY
NJ.com

East Amwell Township School releases honor roll

The following are East Amwell Middle School Cougar Champions for the first marking period of the 2021-2022 school year:. Holly Baugh, Olivia Bond, Mia Brown, Luca Burd, Sara Castellano, Krish Champion, Addyson Dempsey, Tyler DiBenedetto, William duFosse, James Edwards, Benjamin Gerwer, Gianna Ghanim, Tamsin Kavchok, Katelyn Kusmiesz , Kailey McMinn, K. Nicholas, Finnian Niva, Lucas Ramsey, Brielle Rich, Madilyn Rios, Alexander Sanker, Madison Schilling, Amelia Siglag, Evan Srivastava, Cole Worthington, and Jana Zakir.
HIGH SCHOOL
Recorder

Ralph C. Mahar Regional School Honor Roll, First Quarter

Editor’s Note: The Ralph C. Mahar Regional School honor roll listing that was published on Saturday, Nov. 27, erroneously only included the honors students and omitted the high honors students. The following listing is comprehensive. Seventh Grade. Honors: Evan Joseph Alden, Scarleth Amelie Aranda Lebron, Sheyenne Ryley Ballentine, Hunter Thomas...
FRANKLIN COUNTY, MA
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
High School
NewsBreak
Education
townline.org

Carrabec High School, North Anson, first quarter 2021 honors

Carrabec High School, North Anson, first quarter honors. High honors: Roger Beaulieu, Cheyenne Cahill, Elisa Corradini, Shyanne Holmes, Trinity Slate, Cassidy Smith and Drake Whittemore. Honors: Emma Baker, Julia Baker, Abigayle Ballard, Elijah Canales, Erin Clark, Alexander Cloutier, Xavier Cloutier, Charlee Davis, Isaiah Dunphy, Sean Olson, Courtney Rollins, Seth Sayles, Devon Spencer, Garrett Wilson and Ethan Wyman.
KENNEBEC COUNTY, ME
newjerseyhills.com

Hanover Park, Madison players earn all-conference honors

MADISON - The Madison High School football team was undersized this year -- but the Dodgers were not lacking in heart and feistiness. The Dodgers ended their season with a 3-7 record, but opponents had to go all-out in order to beat Madison. "That's the way they played this year,"...
MADISON, NJ
newjerseyhills.com

North Hunterdon High School boys hoops squad has potential

CLINTON TWP. - With a COVID-19 season shortened just to eight games last year, the North Hunterdon boys basketball team looks to start anew and looks to the future with its young squad. For history sake, the Lions finished with a 2-6 record last season, going 0-4 in Annandale as...
HIGH SCHOOL
whitewaterbanner.com

Middle School Announces 1st Quarter Honor Roll & Perfect Attendance

Editor’s note: The following information was provided by Whitewater Middle School. Congratulations to all of the students on the Honor Roll and/or who have had perfect attendance. Clicking on the link below will display the Whitewater Middle School 1st Quarter honor Roll. The names with*’s in front of them are...
WHITEWATER, WI

Comments / 0

Community Policy