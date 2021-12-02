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High School

Stanton ISD releases second six weeks honor rolls

martincountymessenger.com
 3 days ago

STANTON - Stanton ISD is proud to announce the names of its middle school students that qualified for the second sixweeks honor rolls. Isaac Cadena Ceballos, Samuel Carrasco, Paige Gerentz, Ismael Juarez, Braxton Louder, Brennan McCloud, and Cote McCown. A/B Honor Roll. Isaak Aguirre, Lauren Alvizo, Luis Anaya, Davin...

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