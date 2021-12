Reconocimiento del Comité de Desmantelamiento de Holly y a la Primera Palada del Segmento del Sendero de Holly

(En español abajo)

The public is invited to attend the Holly Decommissioning Committee Recognition and Holly Trail Segment Groundbreaking on Saturday, December 4 from 11:30 a.m. to 12:30 p.m. at 2300 Riverview St. This is an outdoor park event so please dress comfortably.

We are celebrating the first step on site to connect the trail in this longstanding gap and convert the shore to parkland. Other Phase One Vision Plan Improvements include: Martin playscape, pool and restrooms, Festival Beach picnic area and connectivity improvements, Degollado pavilion improvements, and the Fiesta Gardens lawn improvements. For more information about the project, please see the Holly Shores/Edward Rendon Sr. Vision Plan.

Historical Background

Constructed in 1958, the Holly Street Power Plant operated for 47 years at this site. After years of community involvement and action, operation ceased in 2007. In 2009, City Council tasked the Parks and Recreation Department with developing a vision for Festival Beach, Fiesta Gardens, and Holly Shores. Demolition began in 2011. In 2010, Austin Energy funded the Holly Shores/Edward Rendon Sr. Park at Festival Beach Vision Plan, which was adopted by Austin City Council in 2014. The official decommissioning of the plant occurred in 2017.

The Holly neighborhood was historically the cultural and family home to generations of Mexican families. Since the 1980s, the Holly Power Plant Decommissioning Committee’s countless hours of activism, community participation, and vigils ultimately led to the plant closure in 2007. The outcries of these brave Committee members served as a public voice for the neighborhood. The Committee members are Elisa Rendon Montoya, Marcos Delon, Frances Martinez, Robert Donley, Paul Hernandez, Edward Rendon Sr., Susana Almanza, Jessie Segovia, Gavino Fernandez, Bertha Rendon Delgado, Joventina Martinez, and Nancy Guerrero.

***************************************************************************************************************************

El público está invitado a asistir al Reconocimiento del Comité de Desmantelamiento de Holly y a la Primera Palada del Segmento del Sendero de Holly el sábado, 4 de diciembre de 11:30 a.m. a 12:30 p.m. en 2300 Riverview St. Este es un evento en un parque al aire libre, así que vístase cómodamente.

Estamos celebrando el primer paso en el sitio para conectar el sendero en esta brecha de larga data y convertir la costa en un parque. Otras mejoras del Plan de Visión de la Fase Uno incluyen: área de juegos, piscina y baños de Martin, mejoras en el área de picnic y conectividad de la Playa del Festival, mejoras en el pabellón de Degollado y mejoras en el césped de Fiesta Gardens. Para obtener más información sobre el proyecto, consulte el Plan de Visión de las Orillas de Holly/Edward Rendon Sr.

Antecedentes Históricos

Construida en 1958, la Central Eléctrica de la Calle de Holly operó durante 47 años en este sitio. Después de años de participación y acción de la comunidad, la operación cesó en 2007. En 2009, el Ayuntamiento encargó al Departamento de Parques y Recreación que desarrollara una visión para la Playa del Festival, las Jardine de Fiesta y las Orillas de Holly. La demolición comenzó en 2011. En 2010, la Central Eléctrica de Austin financió el Plan de Visión de las Orillas de Holly/El Parque de Edward Rendon Sr. en La Playa de Festival, que fue adoptado por el Ayuntamiento de Austin en 2014. El desmantelamiento oficial de la planta ocurrió en 2017.

El barrio de Holly fue históricamente el hogar cultural y familiar de generaciones de familias mexicanas. Desde la década de 1980, las innumerables horas de activismo, participación comunitaria y vigilias del Comité de Desmantelamiento de la Central Eléctrica de Holly llevaron al cierre de la planta en 2007. Las protestas de estos valientes miembros del Comité sirvieron como una voz pública para el vecindario. Los miembros del Comité son Elisa Rendon Montoya, Marcos Delon, Frances Martinez, Robert Donley, Paul Hernandez, Edward Rendon Sr., Susana Almanza, Jessie Segovia, Gavino Fernandez, Bertha Rendon Delgado, Joventina Martinez y Nancy Guerrero.