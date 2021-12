Flood Statement issued for Tutuila and Aunuu by NWS

Effective: 2021-12-06 10:00:00 EST Expires: 2021-12-06 14:00:00 EST Urgency: Unknown Severity: Unknown Certainty: Unknown Instruction: Do not drive through flooded roadways. Target Area: Coastal Hancock; Coastal Washington * WHAT...Minor splash-over and beach erosion is likely around the time of high tide around noon Monday. * WHERE...Coastal Washington and Coastal Hancock Counties. * WHEN...From Monday morning through Monday afternoon. * IMPACTS...Minor splash-over on exposed coastal roads and shorelines. Pedestrians and motorists should use caution along shorelines. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. Panty Lane 1 MLLW Categories - Minor 19.9 ft, Moderate 22.9 ft, Major 25.9 ft MHHW Categories - Minor 8.5 ft, Moderate 11.5 ft, Major 14.5 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 06/12 PM 13.5 2.1 0.4 6-8 None 07/12 AM 11.6 0.2 0.4 9-10 None 07/01 PM 11.9 0.5 -0.8 6-7 None 08/01 AM 10.5 -0.9 -0.4 4 None 08/02 PM 11.8 0.4 -0.3 3 None Panty Lane 2 MLLW Categories - Minor 20.9 ft, Moderate 23.9 ft, Major 26.9 ft MHHW Categories - Minor 9.6 ft, Moderate 12.6 ft, Major 15.6 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 06/12 PM 13.5 2.2 0.4 6-8 None 07/12 AM 11.6 0.3 0.4 9-10 None 07/01 PM 11.9 0.6 -0.8 6-7 None 08/01 AM 10.5 -0.8 -0.4 4 None 08/02 PM 11.8 0.5 -0.3 3 None Schoodic Point MLLW Categories - Minor 20.9 ft, Moderate 23.9 ft, Major 26.9 ft MHHW Categories - Minor 9.6 ft, Moderate 12.6 ft, Major 15.6 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 06/12 PM 13.4 2.1 0.3 6-9 None 07/12 AM 11.5 0.2 0.3 10-12 None 07/01 PM 11.8 0.5 -0.8 7-8 None 08/01 AM 10.4 -0.9 -0.5 4-5 None 08/02 PM 11.7 0.4 -0.3 3-4 None Little Moose MLLW Categories - Minor 17.3 ft, Moderate 20.3 ft, Major 23.3 ft MHHW Categories - Minor 6.0 ft, Moderate 9.0 ft, Major 12.0 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 06/12 PM 13.3 2.0 0.3 6-9 None 07/12 AM 11.5 0.2 0.3 10-11 None 07/01 PM 11.8 0.5 -0.8 6-7 None 08/01 AM 10.3 -1.0 -0.5 4 None 08/02 PM 11.7 0.4 -0.3 3 None Seawall Road MLLW Categories - Minor 17.8 ft, Moderate 20.8 ft, Major 23.8 ft MHHW Categories - Minor 6.9 ft, Moderate 9.9 ft, Major 12.9 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 06/12 PM 12.9 2.0 0.3 5-7 None 07/12 AM 11.2 0.3 0.3 7-8 None 07/01 PM 11.3 0.4 -0.9 5 None 08/01 AM 10.1 -0.8 -0.5 3 None 08/02 PM 11.4 0.5 -0.3 3 None Stonington Harbor MLLW Categories - Minor 14.2 ft, Moderate 17.2 ft, Major 20.2 ft MHHW Categories - Minor 3.6 ft, Moderate 6.6 ft, Major 9.6 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 06/12 PM 12.5 1.9 0.3 4-5 None 07/01 AM 10.8 0.2 0.1 5-6 None 07/01 PM 11.1 0.5 -0.9 3 None 08/02 AM 10.0 -0.6 -0.4 2 None 08/02 PM 11.2 0.6 -0.3 1-2 None Deer Isle Causeway MLLW Categories - Minor 14.9 ft, Moderate 17.0 ft, Major 20.9 ft MHHW Categories - Minor 4.0 ft, Moderate 6.1 ft, Major 10.0 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 06/12 PM 13.1 2.2 0.5 2 None 07/01 AM 11.1 0.2 0.1 2 None 07/01 PM 11.5 0.6 -0.8 2 None 08/02 AM 10.3 -0.6 -0.3 2 None 08/02 PM 11.4 0.5 -0.3 2 None Clairs Landing MLLW Categories - Minor 29.3 ft, Moderate 32.3 ft, Major 35.3 ft MHHW Categories - Minor 18.0 ft, Moderate 21.0 ft, Major 24.0 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 06/12 PM 13.3 2.0 0.4 5-8 None 07/12 AM 11.5 0.2 0.4 9-10 None 07/01 PM 11.7 0.4 -0.8 6-7 None 08/01 AM 10.4 -0.9 -0.4 4 None 08/02 PM 11.6 0.3 -0.3 3 None Stacked Rock MLLW Categories - Minor 19.9 ft, Moderate 22.9 ft, Major 25.9 ft MHHW Categories - Minor 8.6 ft, Moderate 11.6 ft, Major 14.6 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 06/12 PM 13.3 2.0 0.4 5-8 None 07/12 AM 11.5 0.2 0.4 9-10 None 07/01 PM 11.7 0.4 -0.8 6-7 None 08/01 AM 10.4 -0.9 -0.4 4 None 08/02 PM 11.6 0.3 -0.3 3 None Pond Island MLLW Categories - Minor 17.3 ft, Moderate 20.3 ft, Major 23.3 ft MHHW Categories - Minor 6.0 ft, Moderate 9.0 ft, Major 12.0 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 06/12 PM 13.2 1.9 0.3 6-9 None 07/12 AM 11.5 0.2 0.4 10-11 None 07/01 PM 11.6 0.3 -0.8 7-8 None 08/01 AM 10.4 -0.9 -0.4 4-5 None 08/02 PM 11.6 0.3 -0.3 3 None Bar Harbor MLLW Categories - Minor 15.5 ft, Moderate 17.0 ft, Major 18.0 ft MHHW Categories - Minor 4.1 ft, Moderate 5.6 ft, Major 6.6 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 06/12 PM 13.8 2.4 0.4 2 None 07/12 AM 12.0 0.6 0.4 2 None 07/01 PM 12.3 0.9 -0.7 2 None 08/01 AM 10.9 -0.5 -0.4 2 None 08/02 PM 12.2 0.8 -0.2 2 None Winter Harbor MLLW Categories - Minor 14.9 ft, Moderate 17.9 ft, Major 20.9 ft MHHW Categories - Minor 3.6 ft, Moderate 6.6 ft, Major 9.6 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 06/12 PM 13.1 1.8 0.4 2-3 None 07/12 AM 11.4 0.1 0.4 3-4 None 07/01 PM 11.5 0.2 -0.8 2-3 None 08/01 AM 10.3 -1.0 -0.4 2 None 08/02 PM 11.5 0.2 -0.3 1 None Blueberry Hill MLLW Categories - Minor 19.4 ft, Moderate 22.4 ft, Major 25.4 ft MHHW Categories - Minor 8.1 ft, Moderate 11.1 ft, Major 14.1 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 06/12 PM 13.3 2.0 0.3 6-9 None 07/12 AM 11.5 0.2 0.3 10-11 None 07/01 PM 11.8 0.5 -0.8 6-7 None 08/01 AM 10.3 -1.0 -0.5 4 None 08/02 PM 11.7 0.4 -0.3 3 None Eastport MLLW Categories - Minor 23.0 ft, Moderate 24.0 ft, Major 25.0 ft MHHW Categories - Minor 3.7 ft, Moderate 4.7 ft, Major 5.7 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 06/12 PM 22.9 3.6 0.7 0 None 07/01 AM 21.2 1.9 1.1 0 None 07/01 PM 21.4 2.1 -0.2 1 None 08/01 AM 19.5 0.2 0.0 1 None 08/02 PM 20.7 1.4 0.0 1 None Machias MLLW Categories - Minor 16.9 ft, Moderate 18.0 ft, Major 20.0 ft MHHW Categories - Minor 3.1 ft, Moderate 4.2 ft, Major 6.2 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 06/12 PM 15.8 2.0 0.4 2 None 07/01 AM 14.4 0.6 0.4 2 None 07/01 PM 14.4 0.6 -0.6 2 None 08/01 AM 13.1 -0.7 -0.4 2 None 08/02 PM 14.1 0.3 -0.3 2 None Roque Bluffs State Park MLLW Categories - Minor 18.9 ft, Moderate 21.9 ft, Major 24.9 ft MHHW Categories - Minor 7.6 ft, Moderate 10.6 ft, Major 13.6 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 06/12 PM 15.0 3.7 0.3 3-5 None 07/12 AM 13.7 2.4 0.5 4-6 None 07/01 PM 13.6 2.3 -0.7 4-5 None 08/01 AM 12.4 1.1 -0.4 3 None 08/02 PM 13.4 2.1 -0.3 2 None Cutler Farris Wharf MLLW Categories - Minor 18.0 ft, Moderate 19.0 ft, Major 21.0 ft MHHW Categories - Minor 3.9 ft, Moderate 4.9 ft, Major 6.9 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood ft MLLW ft MHHW ft ft Impact -------- --------- --------- --------- ------- -------- 06/12 PM 17.3 3.2 0.3 5-8 None 07/12 AM 15.7 1.6 0.6 11-12 None 07/01 PM 15.9 1.8 -0.6 7-8 None 08/01 AM 14.2 0.1 -0.4 5 None 08/02 PM 15.6 1.5 -0.3 3 None

