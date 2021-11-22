(BPRW) OWN SETS PREMIERE DATE AND UNVEILS FIRST LOOK FOR NEW DRAMA ‘THE KINGS OF NAPA’ FROM ACCLAIMED WRITER/EXECUTIVE PRODUCER JANINE SHERMAN BARROIS AND WARNER BROS. TELEVISION | Press releases
(BPRW) OWN SETS PREMIERE DATE AND UNVEILS FIRST LOOK FOR NEW DRAMA ‘THE KINGS OF NAPA’ FROM ACCLAIMED WRITER/EXECUTIVE PRODUCER JANINE SHERMAN BARROIS AND WARNER BROS. TELEVISION. (Black PR Wire) LOS ANGELES, CA – OWN: Oprah Winfrey Network announced today the first look at juicy new drama, “The Kings...blackchronicle.com
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