Woodbine Results Sunday November 21st, 2021

1st-$80,047, Allowance, 3-Year-Olds & Up Fillies and Mares, Seven Furlongs, Equitrack, Cloudy. Fractional/Final Time: 23.890, 46.890, 1:11.010, 00.000, 00.000, 1:23.440. Winner: GR/RO F, 4, by Speightstown-Original Script. HorseWgtPPStrt1/41/2StrchFinJockeyWinPl.Sh.Odds. Pilot Episode122723-13-11-11-1½J. Stein13.905.504.705.95. Reinforced120274-hd4-hd3-32-hdL. Contreras3.502.801.90. Bayou Belle122412-hd1-hd2-½3-3¾K. Nicholls6.0014.85. In My Opinion120566-½6-24-1½4-2¼R. Hernandez2.75. Teacher's Pet12214775-hd5-1½K. Kimura4.55. Piquet122655-hd5-hd6-½6-6J. Alderson38.60. She's a Dream122331-hd2-½77P. Husbands5.45....