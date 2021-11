1. Winnipeg, Benson 9 (Zloty, Savoie) 8:15. Penalties — Thurston Let (interference) 10:16; Thacker Let (tripping) 18:54; Boucher Wpg (cross checking) 18:54. 2. Winnipeg, Smallwood 6 (Milne, Lambos) 0:17. 3. Winnipeg, McClennon 12 (Zloty, Savoie) 4:26 (pp). 4. Winnipeg, Savoie 7 (McClennon, Zloty) 10:57 (pp). Penalties — Nash Let (interference)...

NHL ・ 13 DAYS AGO