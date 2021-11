Fairview Heights names honor roll for 1st nine weeks

Students making the A Honor Roll, from left to right: (Front row) Kaiya Russell, Nealey Lovin, Alivia Honeycutt, Judah Sibley, Wyatt Duncan, Ella Shelley, Eris Smith, Kimmy Nguyen, Deantay Dobson, Cain Casarrubias. (Second row) Madilyn Williams, Carter Brown. (Third row) Mason Huff, Lillie Coble, Rick Hogan, Cannon Howell, Rylee Roller, Kelby Morrison, Aldo Zapata Garcia, Trinity Ingram, Alli Terry, Addison Diggs, Jonathan Mendez Cordova. (Fourth row) Jayden Sweatt, Cooper Hudson, Ronan Brown, Fernando Orichi Socana, Benson Starling. (Fifth row) Malachi Rorie, Jenna Watson, Kalaya Little, Cali Bullard, Logan Niemyer, Jaliyah White, Demazj McRae, Jack Carter, Demari McRae. Not pictured: Parker Goodman, Zorrick Gould, Castiel Owen, Kobe Patterson, Ishyne Quick, Claire Stedman, Cree Steed, Hope Williams. Jasmine Hager

HAMLET — Fairview Heights Elementary School recently named its Honor Roll for the first nine weeks.

Once Richmond County Schools submits all of the Honor Rolls, the Daily Journal will include links to all of them in one article.

A-B Honor Roll

• Third Grade — Diana Alejandro Zenteno, Ethan Barrett, Trenton Bowers, Nautica Bryant, Aleeiah Fore, Tyson Grant, Nathan Lewis, Dezarae Lockley, Sarah Lynch, Alyssa Polson, Eli Quick, Kiya Rose, Kameron Sellers, Amara Stone, Isabella Stubbs, Myra Thomas, and Destyuan Serenity Witwer

• Fourth Grade — Fred Bailey, Memphis Baldwin, Sophia Blackwell, Kennedi Bowden, Allison Braddock, Grace Dunn, Jacob Hall, Kason Forbis, Keith Hayes, Landon Jackson, Nitzia McLester, Lee Roberts, Alexis Scott, Noah Wilkes, and Faith Williams

• Fifth Grade — Caydance Barbour, Caitlynn Chappell, Kaydence Cooke, Noah Cowan, Javier Crank, Matthew Desrochers, Christian Gardner, AJ Garibay, Zavier Gladden, Lacie Parker, Benjamin Sibley, Giada Terry, Thu Tran, Jenna Watson

Terrific Kids

• Pre K — Briana Cowick, Leonardo Gomez, Braxton Owens, Oliver Vanpelt

• Kindergarten — Cooper Braddock, Tiona Clark, Maddie Dunn, Alivia Fletcher, Jamarius Graham, Carlee Hudson, Ryker McCall, Peyton McMillan, LilyAnn Medberry, Raegan Mishoe, Ella Russell, David Zapata

• First Grade — Adriel Dixon, Bentley Douglas, Rashad Douglas, Dillon English, Malaya Johnson, Hunter Lampley, Brylee McLaurin, Kariem Petty, Jayden Rivera Diaz, Aniyah Robinson-Hordge, Hank Williams

• Second Grade — Clover Brown, Eden Brown, Kolby Chappell, Keon David, Trip Dunn, Chole Field, Timiah Moore, Kreelyn Orr, Aaliyah Pierce, Amaya Poplin, Karlee Sanders, Rhett Shelley, Ryder Stewart

• Third Grade — Nautica Bryant, Deantay Dobson, Leilani King, Kalaya Little, Lillie Lohman, Aden McPherson, Johnathan Mendez Cordova, Logan Niemyer, Kimmy Nguyen, , Kobe Patterson, Eli Quick, Claire Stedman, Alli Terry

• Fourth Grade — Fred Bailey, Asani Blue, Kennedi Bowden, Allie Braddock, Jack Carter, Liam Guadiomonte, Jacob Hall, Cannon Howell, Alexis Scott, Ella Shelley, Hallie Turpin, Faith Williams

• Fifth Grade — JahZaiah Brown, Ulises Cordova Hernandez, Layla Doty, Sarai Echeverria, Deyonte LeGrand, Nealey Lovin, Jessie McCallum, Gracie Murchison, Roberta Murphy, Malachi Rorie, Filip Thawng,