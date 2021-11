Operation Christmas Child shoeboxes still collectable

GRAND JUNCTION, Colo. (KFQX) — The project partners with local churches across the globe where each box is packed with a bundle of basic needs and a Christmas toy for girls and boys. More than 9 million boxes have been delivered to kids in need since the first collection week in 1993.

The Western Slope team has a goal to have at least 9 thousand boxes packed for Christmas. Individuals, families, and groups still have time to transform empty shoeboxes into fun gifts .

“We’d love to have you come and join us in this goal of showing God’s love to these children in need,” Susan O’Connor invites, “You can either do it by build a box online getting a regular shoebox and putting it together or coming to a drop off location with your items and you can pack a box right there.”

These Christmas gifts can be turned in between now and November 22.

Here’s a list of drop-off locations (with curbside delivery) along with packing parties happening this week:

Grand Junction, CO – River of Life Alliance : 701 24 1/2 Road Grand Junction, CO 81505-9627

Mon, Nov. 15: 8:00 AM – 10:00 AM

Mon, Nov. 15: 4:00 PM – 6:00 PM

Tue, Nov. 16: 8:00 AM – 10:00 AM

Tue, Nov. 16: 4:00 PM – 6:00 PM

Wed, Nov. 17: 8:00 AM – 10:00 AM

Wed, Nov. 17: 4:00 PM – 6:00 PM

Thu, Nov. 18: 8:00 AM – 10:00 AM

Thu, Nov. 18: 4:00 PM – 6:00 PM

Fri, Nov. 19: 8:00 AM – 10:00 AM

Fri, Nov. 19: 4:00 PM – 6:00 PM

Sat, Nov. 20: 10:00 AM – 2:00 PM

Sun, Nov. 21: 1:00 PM – 4:00 PM

Mon, Nov. 22: 8:00 AM – 10:00 AM



Clifton, CO – Clifton Christian Church : 3241 F 1/4 Road Clifton, CO 81520-7404

Mon, Nov. 15: 10:00 AM – 3:00 PM

Tue, Nov. 16: 10:00 AM – 3:00 PM

Wed, Nov. 17: 10:00 AM – 3:00 PM

Thu, Nov. 18: 10:00 AM – 3:00 PM

Fri, Nov. 19: 10:00 AM – 3:00 PM

Sat, Nov. 20: 10:00 AM – 12:00 PM

Sun, Nov. 21: 1:00 PM – 5:00 PM

Mon, Nov. 22: 9:00 AM – 5:00 PM



Fruita, CO – Living Water Baptist Church : 1822 J 3/10 Road Fruita, CO 81521-9398

Mon, Nov. 15: 6:00 PM – 8:00 PM

Tue, Nov. 16: 6:00 PM – 8:00 PM

Wed, Nov. 17: 6:00 PM – 8:00 PM

Thu, Nov. 18: 6:00 PM – 8:00 PM

Fri, Nov. 19: 6:00 PM – 8:00 PM

Sat, Nov. 20: 4:00 PM – 6:00 PM

Sun, Nov. 21: 1:30 PM – 3:30 PM

Mon, Nov. 22: 12:00 PM – 2:00 PM



Molina, CO – Molina Baptist Church : 53039 Ke Road Molina, CO 81646-0070

Mon, Nov. 15: 8:00 AM – 10:00 AM

Tue, Nov. 16: 2:00 PM – 4:00 PM

Wed, Nov. 17: 3:00 PM – 6:30 PM

Thu, Nov. 18: 2:00 PM – 4:00 PM

Fri, Nov. 19: 8:00 AM – 10:00 AM

Sat, Nov. 20: 9:00 AM – 11:00 AM

Sun, Nov. 21: 8:30 AM – 12:30 PM

Mon, Nov. 22: 7:00 AM – 9:00 AM



Rifle, CO – Rocky Mountain Baptist Church : 4199 W Centennial Parkway Rifle, CO 81650-8551

Mon, Nov. 15: 11:00 AM – 1:00 PM

Tue, Nov. 16: 11:00 AM – 1:00 PM

Wed, Nov. 17: 11:00 AM – 1:00 PM

Wed, Nov. 17: 5:00 PM – 7:00 PM

Thu, Nov. 18: 11:00 AM – 1:00 PM

Fri, Nov. 19: 11:00 AM – 1:00 PM

Sat, Nov. 20: 11:00 AM – 1:00 PM

Sun, Nov. 21: 1:00 PM – 3:00 PM

Mon, Nov. 22: 9:00 AM – 11:00 AM



Delta, CO – Calvary Baptist Church : 1290 A Street Delta, CO 81416-2718

Mon, Nov. 15: 9:00 AM – 11:00 AM

Tue, Nov. 16: 9:00 AM – 11:00 AM

Wed, Nov. 17: 9:00 AM – 11:00 AM

Thu, Nov. 18: 5:00 PM – 7:00 PM

Fri, Nov. 19: 9:00 AM – 11:00 AM

Sat, Nov. 20: 9:00 AM – 11:00 AM

Sun, Nov. 21: 3:00 PM – 5:00 PM

Mon, Nov. 22: 9:00 AM – 11:00 AM



Paonia, CO – Paonia Friends Church : 409 3rd Street Paonia, CO 81428

Mon, Nov. 15: 10:00 AM – 12:00 PM

Tue, Nov. 16: 3:00 PM – 5:00 PM

Wed, Nov. 17: 10:00 AM – 12:00 PM

Thu, Nov. 18: 3:00 PM – 5:00 PM

Fri, Nov. 19: 10:00 AM – 12:00 PM

Sat, Nov. 20: 10:00 AM – 12:00 PM

Sun, Nov. 21: 2:00 PM – 4:00 PM

Mon, Nov. 22: 8:00 AM – 10:00 AM



New Castle, CO – First Baptist Church

172 N 7th Street New Castle, CO 81647

Mon, Nov. 15: 1:00 PM – 3:00 PM

Tue, Nov. 16: 1:00 PM – 3:00 PM

Wed, Nov. 17: 5:00 PM – 7:00 PM

Thu, Nov. 18: 1:00 PM – 3:00 PM

Fri, Nov. 19: 9:00 AM – 10:00 AM

Fri, Nov. 19: 5:00 PM – 7:00 PM

Sat, Nov. 20: 10:00 AM – 1:00 PM

Sun, Nov. 21: 12:00 PM – 3:00 PM

Mon, Nov. 22: 8:30 AM – 10:30 AM



Meeker, CO – Emmanuel Baptist Church

1191 Market Street Meeker, CO 81641

Mon, Nov. 15: 11:00 AM – 2:00 PM

Tue, Nov. 16: 11:00 AM – 2:00 PM

Wed, Nov. 17: 4:00 PM – 6:00 PM

Thu, Nov. 18: 11:00 AM – 2:00 PM

Fri, Nov. 19: 5:00 PM – 7:00 PM

Sat, Nov. 20: 11:00 AM – 1:00 PM

Sat, Nov. 20: 5:00 PM – 7:00 PM

Sun, Nov. 21: 1:00 PM – 3:00 PM

Mon, Nov. 22: 9:00 AM – 11:00 AM



Montrose, CO – Calvary Chapel Montrose

2201 S Townsend Avenue Ste D Montrose, CO 81401-5594

Mon, Nov. 15: 9:00 AM – 3:00 PM

Tue, Nov. 16: 9:00 AM – 3:00 PM

Wed, Nov. 17: 9:00 AM – 3:00 PM

Thu, Nov. 18: 9:00 AM – 3:00 PM

Fri, Nov. 19: 9:00 AM – 3:00 PM

Sat, Nov. 20: 9:00 AM – 11:00 AM

Sun, Nov. 21: 8:30 AM – 11:30 AM

Mon, Nov. 22: 9:00 AM – 11:00 AM



Glenwood Springs, CO – Summit Bound Church

1123 Pitkin Avenue Glenwood Springs, CO 81601-3827

Mon, Nov. 15: 8:00 AM – 10:00 AM

Tue, Nov. 16: 2:00 PM – 4:00 PM

Wed, Nov. 17: 9:00 AM – 12:00 PM

Thu, Nov. 18: 9:00 AM – 12:00 PM

Fri, Nov. 19: 3:00 PM – 6:00 PM

Sat, Nov. 20: 10:00 AM – 3:00 PM

Sun, Nov. 21: 12:00 PM – 3:00 PM

Mon, Nov. 22: 8:00 AM – 10:00 AM



Carbondale, CO – The Orchard

110 Snowmass Drive Carbondale, CO 81623-2166

Mon, Nov. 15: 10:00 AM – 12:00 PM

Tue, Nov. 16: 4:00 PM – 7:00 PM

Wed, Nov. 17: 10:00 AM – 2:00 PM

Thu, Nov. 18: 4:00 PM – 7:00 PM

Fri, Nov. 19: 10:00 AM – 2:00 PM

Sat, Nov. 20: 10:00 AM – 2:00 PM

Sun, Nov. 21: 12:00 PM – 3:00 PM

Mon, Nov. 22: 8:00 AM – 10:00 AM



Moab, UT – Moab Baptist Church

356 Kane Creek Boulevard Moab, UT 84532-0145

Mon, Nov. 15: 11:00 AM – 1:00 PM

Tue, Nov. 16: 11:00 AM – 1:00 PM

Wed, Nov. 17: 4:00 PM – 6:00 PM

Thu, Nov. 18: 11:00 AM – 1:00 PM

Fri, Nov. 19: 11:00 AM – 1:00 PM

Sat, Nov. 20: 4:00 PM – 6:00 PM

Sun, Nov. 21: 2:00 PM – 4:00 PM

Mon, Nov. 22: 11:00 AM – 1:00 PM



Ridgway, CO – Ridgway Community Church

685 W Sherman Ridgway, CO 81432

Mon, Nov. 15: 9:00 AM – 12:00 PM

Tue, Nov. 16: 9:00 AM – 12:00 PM

Wed, Nov. 17: 9:00 AM – 12:00 PM

Thu, Nov. 18: 9:00 AM – 12:00 PM

Fri, Nov. 19: 9:00 AM – 12:00 PM

Sat, Nov. 20: 9:00 AM – 12:00 PM

Sun, Nov. 21: 9:00 AM – 12:00 PM

Mon, Nov. 22: 9:00 AM – 12:00 PM



Gunnison, CO – Community Church of Gunnison

107 N Iowa Street Gunnison, CO 81230-2305

Mon, Nov. 15: 9:00 AM – 11:00 AM

Tue, Nov. 16: 3:00 PM – 5:00 PM

Wed, Nov. 17: 9:00 AM – 11:00 AM

Thu, Nov. 18: 2:00 PM – 4:00 PM

Fri, Nov. 19: 9:00 AM – 11:00 AM

Fri, Nov. 19: 3:30 PM – 4:30 PM

Sat, Nov. 20: 10:00 AM – 12:00 PM

Sun, Nov. 21: 9:00 AM – 11:00 AM

Mon, Nov. 22: 8:00 AM – 10:00 AM

