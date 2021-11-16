OSSCA girls all-Ohio honors
PORTSMOUTH — The Ohio Scholastic Soccer Coaches Association recently released their 2021 all-Ohio girls soccer teams, in which a pair of Scioto Countians earned places on the Division III Second Team.
Minford junior Haley Knore and Wheelersburg junior Jocelyn Tilley both were named all-Ohio Second Team after stellar campaigns in the SOC II, helping lead their teams to compete in the D-III district tournament.
Division III First Team
GRACIE ASHTON FAIRLESS (NAVARRE) M 11
SAMANTHA ERBACH WAYNESVILLE F 10
EMMA KING MANCHESTER (AKRON) M 12
ELAINA LAHMERS FAIRBANKS (MILFORD CENTER) M 11
GABBY LAMPARTY SOUTH RANGE (CANFIELD) M 11
MARY LEEPER CRESTVIEW (ASHLAND) M 12
MAKAELA MCLAUGHLIN BISHOP ROSECRANS (ZANESVILLE) GK 12
JADA MOORMAN CINCINNATI COUNTRY DAY F 12
MARY MOROSKY THE WELLINGTON SCHOOL (UPPER ARLINGTON) F 12
MADDY MURPHY MARIEMONT (CINCINNATI) M 12
SYDNEY POLEN LOUDONVILLE M 11
PAIGE RADEL EVERGREEN (METAMORA) F 12
BRIANNA REYNOLDS ROCK HILL M 11
KENNA SOUDER EASTWOOD (PEMBERVILLE) F 12
TANNER SPANGLER ANNA F 12
EMILY VOGEL ELYRIA CATHOLIC CM 12
SAM WOLFE UNITED LOCAL (HANOVERTON) F 12
ERIKA ZSCHUPPE KIRTLAND F 12
Divsiion III Second Team
MYKA ALDRICH OTTAWA-GLANDORF M 10
AVA AYERS LAKE (MILLBURY) F 12
NATASHA DAVIDSON LYNCHBURG CLAY D 12
BROOKE DEETER LIBERTY-BENTON (FINDLAY) F 12
EMMILIA FLORES RIDGEWOOD (WEST LAFAYETTE) D 12
MARIA FUSILLO URSULINE (YOUNGSTOWN) D 11
ANA GARCIA MADEIRA (CINCINNATI) F 12
PAIGE GERTZ HILAND (BERLIN) F 12
AVA GIERE COLDWATER F 12
HALLIE GILLEY GREENON (SPRINGFIELD) F 12
MEREDITH GREELEY OTTAWA HILLS F 12
LANEY HINES GREENEVIEW (JAMESTOWN) F 12
HALEY KNORE MINFORD F 11
REAGAN KOHLER ARCHBOLD K 12
TAYLOR KUHN CHAMPION (WARREN) F 10
SUMMER LARCH BERKSHIRE F 12
ABBY LITTLE MANSFIELD CHRISTIAN M 11
MARY LITZINGER EASTERN BROWN (SARDINIA) F 12
MARIA MEYER STEUBENVILLE CATHOLIC CENTRAL F 11
ZOEY MILLER GRANDVIEW HEIGHTS (COLUMBUS) CM/F 12
REAGAN MITTENDORF BLUFFTON M 12
MAKIAH NEWPORT TWIN VALLEY SOUTH (WEST ALEXANDRIA) F 12
KATIE NORRIS MANCHESTER (AKRON) M 10
ZY PARKER TROY CHRISTIAN D 12
RHYAN RETTINGER BETHEL (TIPP CITY) M 11
CADENCE SAUNDERS FAIRFIELD (LEESBURG) M/F 12
MACI SHAFFER CRESTVIEW (COLUMBIANA) F 12
KAYLYNN SIMON EASTWOOD (PEMBERVILLE) M 12
OLIVIA SIMPSON READING M 11
LINDI SNODGRASS MIAMI EAST (CASSTOWN) M 11
EMMA SPANGLER COLUMBUS SCHOOL FOR GIRLS GK 12
SOPHIE SPOLTER THE COLUMBUS ACADEMY (GAHANNA) GK 12
REAGAN STURGILL CUYAHOGA HEIGHTS F 12
JOCELYN TILLEY WHEELERSBURG M 11
GRACIE VENTURELLA SPRINGFIELD (HOLLAND) M 12
NAOMI WERTZ CHIPPEWA (DOYLESTOWN) F 12
ANNIKA WILKER LIMA CENTRAL CATHOLIC D 11
D-III Player of the Year — Errika Zschuppe, Kirtland
D-III Coach of the Year — Jeff Stiver, Preble Shawnee
D-III Assistant Coach of the Year — Ivica Miljak, Kirtland
A complete list of OSSCA All-Ohio Honors can be found by visiting http://www.ossca.info/.
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