Still Available to Santa Maria Residents

The City of Santa Maria would like to remind residents that the County of Santa Barbara is still offering its Emergency Rental Assistance Program, administered through United Way of Santa Barbara County. Applications are still being accepted and Santa Maria residents are eligible to apply.

The program is open to Santa Barbara County tenant-households with an annual income at or below 80 percent of the Area Median Income (AMI), who have experienced a loss of income due to or during the COVID-19 pandemic and experiencing a risk of homelessness or housing instability. Qualified applicants may apply for rent and utility debt dating back to March 2020. To apply, go to www.unitedwaysb.org/rent. To check the status of an application already submitted to United Way, tenants or landlords may call (805) 965-8591.

There is no cost to apply. If you do not have computer or internet access to apply electronically, you can contact the United Way at (805) 965-8591. If you receive a call from someone offering to apply on your behalf for a fee, do not comply. It is a scam as there is absolutely no cost in applying. If this occurs, please contact the United Way at (805) 965-8591 or the City of Santa Maria’s Special Projects Division at (805) 925-0951 extension 2218.

Also, please note that if you need legal assistance regarding tenant-landlord rights, the local non-profit, Legal Aid Foundation, may be able to assist. The Santa Maria office number is (805) 922-9909 or visit its website at www.lafsbc.org.

Department: Community Development / Special Projects Division

Contact Person: Rosie Rojo, Community Programs Manager

Telephone Number: (805) 925-0951 extension 2381

Email Address: rrojo@cityofsantamaria.org

NEWS RELEASE

15 de noviembre del 2021

Los Fondos De Asistencia de Renta

Aún Están Disponibles Para Residentes de Santa Maria

La Ciudad de Santa María quisiera recordar a los residentes que el Condado de Santa Bárbara continúa ofreciendo su Programa de Asistencia de Emergencia para Inquilinos, administrado a través del United Way del Condado de Santa Bárbara. Aún se aceptan solicitudes y los residentes de Santa María son elegibles para entregar una solicitud.

El programa está abierto a los hogares de inquilinos del Condado de Santa Bárbara con un ingreso anual igual o inferior al 80 por ciento del ingreso medio del área (AMI), que hayan experimentado una pérdida de ingresos debido a la pandemia de COVID-19 o que experimenten un riesgo de falta de vivienda o inestabilidad de la vivienda. Los solicitantes calificados pueden solicitar ayuda para pagar su renta y sus servicios de utilidades que se remonta a marzo de 2020. Para solicitar la asistencia, visite www.unitedwaysb.org/rent. Para verificar el estado de una solicitud ya enviada a United Way, los inquilinos o propietarios pueden llamar al (805) 965-8591.

No hay ningún costo para aplicar. Si no tiene una computadora o acceso al Internet para entregar la solicitud electrónicamente, puede comunicarse con United Way al (805) 965-8591. Si recibe una llamada de alguien que se ofrece a entregar una solicitud en su nombre por una tarifa, no cumpla. Es una estafa, ya que la solicitud no tiene ningún costo. Si esto ocurre, comuníquese con United Way al (805) 965-8591 o con la División de Proyectos Especiales de la Ciudad de Santa María al (805) 925-0951 extensión 2218.

Además, tenga en cuenta que, si necesita asistencia legal con respecto a los derechos de inquilinos y propietarios, la Fundación de Ayuda Legal local sin fines de lucro puede ayudarlo. El número de la oficina de Santa María es (805) 922-9909 o visite su sitio web en www.lafsbc.org.

Department: Community Development / Special Projects Division

Contact Person: Rosie Rojo, Community Programs Manager

Telephone Number: (805) 925-0951 extension 2381

Email Address: rrojo@cityofsantamaria.org