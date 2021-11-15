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ubuntu操作系统problem

By itadviser
vmware.com
 4 days ago

中文(Chinese)：此主机支持IntelVT-x,但Intel VT-x处于禁用状态。如果已在BIOS/固件设置中禁用Intel VT-x,或主机自更改此设置后从未重新启. 如果已在BIOS/固件设置中禁用Intel VT-x，或主机自更改此设置后从未重新启动，则Intel VT-x可能被禁用。(1)确认BIOS/固件设置中启用了Intel VT-x并禁用了“可信执行”。. (1)确认BIOS/固件设置中启用了Intel VT-x并禁用了“可信执行”。. 动，则英特尔VT-x可能被禁用.2)如果这两项BIOS/固件设置有一项已更改， 请重新启动主机。. (2)如果这两项BIOS/固件设置有一项已更改，请重新启动主机。(3)如果您在安装VMware Workstation之后从未重新启动主机，请重新启动。. (3)如果您在安装VMware工作站之后从未重新启动主机，请重新启动。(4)将主机的BIOS/固件更新至最新版本。. (4)此主机不支持“英特尔EPT硬件辅助的MMU虚拟化。VMware Workstation 在此主机上不支持用户级别监控。. 。模块”MonitorMode'”启动失败。. 模块“MonitorMode”启动失败。未能启动虚拟机。. English :. this host supports Intel VT-x, but Intel VT-x is disabled. If Intel VT-x has been disabled in BIOS / firmware settings, or if...

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