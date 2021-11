Yosoyana // Shutterstock

Counties with the most veterans in North Dakota

There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs . California, Texas, and Florida are home to the most veterans , and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. home to the least.

American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties. Even Hawaii’s tiny Kalawao County , which had no veterans living in it as of 2016, reported two veterans there according to 2019 Census Bureau estimates .

Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in North Dakota using data from the U.S. Census Bureau . Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census’ 2019 5-year estimate. Keep reading to see where the most veterans live in your home state.

#50. Billings County

- Percent of residents that are veterans: 4.7% (34 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 7

--- Korean War: 6

--- Vietnam era: 12

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 6

--- Gulf War (9/2001 or later): 3

#49. Wells County

- Percent of residents that are veterans: 4.9% (153 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 6

--- Korean War: 28

--- Vietnam era: 69

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 5

--- Gulf War (9/2001 or later): 45

#48. Burke County

- Percent of residents that are veterans: 5.0% (79 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 0

--- Korean War: 7

--- Vietnam era: 50

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 10

--- Gulf War (9/2001 or later): 12

#47. Sheridan County

- Percent of residents that are veterans: 5.4% (64 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 0

--- Korean War: 18

--- Vietnam era: 39

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 7

--- Gulf War (9/2001 or later): 0

#46. Sargent County

- Percent of residents that are veterans: 5.5% (172 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 6

--- Korean War: 0

--- Vietnam era: 123

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 18

--- Gulf War (9/2001 or later): 25

#45. McKenzie County

- Percent of residents that are veterans: 5.7% (519 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 14

--- Korean War: 18

--- Vietnam era: 154

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 198

--- Gulf War (9/2001 or later): 135

#44. Eddy County

- Percent of residents that are veterans: 5.8% (104 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 4

--- Korean War: 6

--- Vietnam era: 54

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 12

--- Gulf War (9/2001 or later): 28

#43. Cass County

- Percent of residents that are veterans: 5.8% (7,927 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 290

--- Korean War: 590

--- Vietnam era: 3,153

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,689

--- Gulf War (9/2001 or later): 2,205

#42. Kidder County

- Percent of residents that are veterans: 6.0% (116 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 2

--- Korean War: 32

--- Vietnam era: 59

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 11

--- Gulf War (9/2001 or later): 12

#41. Logan County

- Percent of residents that are veterans: 6.0% (90 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 16

--- Korean War: 12

--- Vietnam era: 51

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 8

--- Gulf War (9/2001 or later): 3

#40. Griggs County

- Percent of residents that are veterans: 6.1% (115 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 14

--- Korean War: 17

--- Vietnam era: 57

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 14

--- Gulf War (9/2001 or later): 13

#39. Adams County

- Percent of residents that are veterans: 6.1% (110 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 3

--- Korean War: 30

--- Vietnam era: 44

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 21

--- Gulf War (9/2001 or later): 12

#38. Walsh County

- Percent of residents that are veterans: 6.2% (515 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 22

--- Korean War: 99

--- Vietnam era: 243

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 74

--- Gulf War (9/2001 or later): 77

#37. Morton County

- Percent of residents that are veterans: 6.4% (1,545 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 53

--- Korean War: 109

--- Vietnam era: 602

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 414

--- Gulf War (9/2001 or later): 367

#36. McIntosh County

- Percent of residents that are veterans: 6.4% (138 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 9

--- Korean War: 22

--- Vietnam era: 45

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 35

--- Gulf War (9/2001 or later): 27

#35. Foster County

- Percent of residents that are veterans: 6.5% (165 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 15

--- Korean War: 38

--- Vietnam era: 79

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 16

--- Gulf War (9/2001 or later): 17

#34. Pierce County

- Percent of residents that are veterans: 6.5% (210 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 33

--- Korean War: 55

--- Vietnam era: 97

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 13

--- Gulf War (9/2001 or later): 12

#33. Dickey County

- Percent of residents that are veterans: 6.5% (245 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 1

--- Korean War: 33

--- Vietnam era: 117

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 49

--- Gulf War (9/2001 or later): 45

#32. Emmons County

- Percent of residents that are veterans: 6.5% (175 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 6

--- Korean War: 23

--- Vietnam era: 103

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 16

--- Gulf War (9/2001 or later): 27

#31. Stutsman County

- Percent of residents that are veterans: 6.6% (1,114 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 48

--- Korean War: 175

--- Vietnam era: 513

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 227

--- Gulf War (9/2001 or later): 151

#30. LaMoure County

- Percent of residents that are veterans: 6.7% (219 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 12

--- Korean War: 25

--- Vietnam era: 119

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 32

--- Gulf War (9/2001 or later): 31

#29. Golden Valley County

- Percent of residents that are veterans: 6.8% (97 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 8

--- Korean War: 12

--- Vietnam era: 41

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 6

--- Gulf War (9/2001 or later): 30

#28. Richland County

- Percent of residents that are veterans: 6.8% (863 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 46

--- Korean War: 65

--- Vietnam era: 430

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 136

--- Gulf War (9/2001 or later): 186

#27. Towner County

- Percent of residents that are veterans: 6.8% (118 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 6

--- Korean War: 13

--- Vietnam era: 60

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 22

--- Gulf War (9/2001 or later): 17

#26. Hettinger County

- Percent of residents that are veterans: 6.9% (139 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 6

--- Korean War: 28

--- Vietnam era: 71

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 16

--- Gulf War (9/2001 or later): 18

#25. Stark County

- Percent of residents that are veterans: 6.9% (1,584 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 10

--- Korean War: 83

--- Vietnam era: 586

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 390

--- Gulf War (9/2001 or later): 515

#24. Divide County

- Percent of residents that are veterans: 6.9% (130 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 12

--- Korean War: 32

--- Vietnam era: 51

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 28

--- Gulf War (9/2001 or later): 7

#23. Dunn County

- Percent of residents that are veterans: 7.0% (234 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 11

--- Korean War: 21

--- Vietnam era: 81

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 72

--- Gulf War (9/2001 or later): 49

#22. Bowman County

- Percent of residents that are veterans: 7.0% (167 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 13

--- Korean War: 9

--- Vietnam era: 59

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 48

--- Gulf War (9/2001 or later): 38

#21. Burleigh County

- Percent of residents that are veterans: 7.1% (5,128 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 197

--- Korean War: 336

--- Vietnam era: 2,016

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,277

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,302

#20. Mountrail County

- Percent of residents that are veterans: 7.1% (538 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 0

--- Korean War: 42

--- Vietnam era: 198

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 143

--- Gulf War (9/2001 or later): 155

#19. Williams County

- Percent of residents that are veterans: 7.2% (1,819 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 46

--- Korean War: 70

--- Vietnam era: 438

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 563

--- Gulf War (9/2001 or later): 702

#18. Mercer County

- Percent of residents that are veterans: 7.2% (471 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 12

--- Korean War: 19

--- Vietnam era: 267

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 85

--- Gulf War (9/2001 or later): 88

#17. Cavalier County

- Percent of residents that are veterans: 7.2% (215 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 15

--- Korean War: 42

--- Vietnam era: 102

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 38

--- Gulf War (9/2001 or later): 18

#16. Benson County

- Percent of residents that are veterans: 7.2% (324 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 5

--- Korean War: 42

--- Vietnam era: 161

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 60

--- Gulf War (9/2001 or later): 56

#15. Ramsey County

- Percent of residents that are veterans: 7.5% (652 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 34

--- Korean War: 111

--- Vietnam era: 313

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 145

--- Gulf War (9/2001 or later): 49

#14. Barnes County

- Percent of residents that are veterans: 7.6% (658 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 41

--- Korean War: 38

--- Vietnam era: 269

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 133

--- Gulf War (9/2001 or later): 177

#13. Grand Forks County

- Percent of residents that are veterans: 7.8% (4,223 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 133

--- Korean War: 334

--- Vietnam era: 1,363

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,119

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,274

#12. Traill County

- Percent of residents that are veterans: 7.8% (481 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 13

--- Korean War: 47

--- Vietnam era: 201

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 138

--- Gulf War (9/2001 or later): 82

#11. Grant County

- Percent of residents that are veterans: 8.0% (150 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 3

--- Korean War: 19

--- Vietnam era: 85

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 12

--- Gulf War (9/2001 or later): 31

#10. McLean County

- Percent of residents that are veterans: 8.7% (654 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 26

--- Korean War: 61

--- Vietnam era: 350

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 102

--- Gulf War (9/2001 or later): 115

#9. Oliver County

- Percent of residents that are veterans: 9.0% (122 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 0

--- Korean War: 15

--- Vietnam era: 60

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 17

--- Gulf War (9/2001 or later): 30

#8. Ransom County

- Percent of residents that are veterans: 9.3% (391 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 41

--- Korean War: 42

--- Vietnam era: 203

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 72

--- Gulf War (9/2001 or later): 33

#7. Pembina County

- Percent of residents that are veterans: 9.5% (519 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 34

--- Korean War: 43

--- Vietnam era: 249

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 88

--- Gulf War (9/2001 or later): 105

#6. McHenry County

- Percent of residents that are veterans: 10.0% (447 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 13

--- Korean War: 40

--- Vietnam era: 183

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 112

--- Gulf War (9/2001 or later): 99

#5. Nelson County

- Percent of residents that are veterans: 10.3% (243 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 15

--- Korean War: 27

--- Vietnam era: 101

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 67

--- Gulf War (9/2001 or later): 33

#4. Bottineau County

- Percent of residents that are veterans: 10.4% (533 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 5

--- Korean War: 75

--- Vietnam era: 242

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 106

--- Gulf War (9/2001 or later): 105

#3. Renville County

- Percent of residents that are veterans: 10.7% (195 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 29

--- Korean War: 13

--- Vietnam era: 53

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 36

--- Gulf War (9/2001 or later): 64

#2. Steele County

- Percent of residents that are veterans: 10.8% (152 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 0

--- Korean War: 20

--- Vietnam era: 64

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 41

--- Gulf War (9/2001 or later): 27

#1. Ward County

- Percent of residents that are veterans: 12.2% (5,927 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 170

--- Korean War: 223

--- Vietnam era: 1,349

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,763

--- Gulf War (9/2001 or later): 2,422