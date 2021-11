Ken Ratcliff // Wikimedia Commons

Counties with the most veterans in Ohio

There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs . California, Texas, and Florida are home to the most veterans , and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. home to the least.

American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties. Even Hawaii’s tiny Kalawao County , which had no veterans living in it as of 2016, reported two veterans there according to 2019 Census Bureau estimates .

Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in Ohio using data from the U.S. Census Bureau . Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census’ 2019 5-year estimate. Keep reading to see where the most veterans live in your home state.

You may also like: Highest-rated specialty museums in Ohio, according to Tripadvisor

Derek Jensen // Wikimedia Commons

#50. Auglaize County

- Percent of residents that are veterans: 6.6% (2,292 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 79

--- Korean War: 243

--- Vietnam era: 1,020

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 498

--- Gulf War (9/2001 or later): 452

Derek Jensen (Tysto) // Wikimedia Commons

#49. Lorain County

- Percent of residents that are veterans: 6.7% (15,928 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 663

--- Korean War: 1,655

--- Vietnam era: 7,179

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 3,781

--- Gulf War (9/2001 or later): 2,650

Alycat // Wikimedia Commons

#48. Stark County

- Percent of residents that are veterans: 6.7% (19,454 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 868

--- Korean War: 2,203

--- Vietnam era: 8,900

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 4,599

--- Gulf War (9/2001 or later): 2,884

Bwsmith84 // Wikimedia Commons

#47. Fayette County

- Percent of residents that are veterans: 6.7% (1,456 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 30

--- Korean War: 174

--- Vietnam era: 637

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 333

--- Gulf War (9/2001 or later): 282

OHWiki // Wikimedia Commons

#46. Ashland County

- Percent of residents that are veterans: 6.7% (2,758 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 63

--- Korean War: 282

--- Vietnam era: 1,251

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 632

--- Gulf War (9/2001 or later): 530

You may also like: States sending the most people to Ohio

Seicer // Wikimedia Commons

#45. Lawrence County

- Percent of residents that are veterans: 6.7% (3,146 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 74

--- Korean War: 316

--- Vietnam era: 1,618

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 644

--- Gulf War (9/2001 or later): 494

Christopher L. Riley // Wikimedia Commons

#44. Williams County

- Percent of residents that are veterans: 6.7% (1,906 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 92

--- Korean War: 155

--- Vietnam era: 830

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 446

--- Gulf War (9/2001 or later): 383

Nyttend // Wikimedia Commons

#43. Defiance County

- Percent of residents that are veterans: 6.8% (1,991 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 91

--- Korean War: 200

--- Vietnam era: 856

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 404

--- Gulf War (9/2001 or later): 440

Aesopposea // Wikimedia Commons

#42. Adams County

- Percent of residents that are veterans: 6.8% (1,443 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 22

--- Korean War: 152

--- Vietnam era: 747

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 335

--- Gulf War (9/2001 or later): 187

Nyttend // Wikimedia Commons

#41. Pike County

- Percent of residents that are veterans: 6.9% (1,483 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 57

--- Korean War: 86

--- Vietnam era: 752

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 398

--- Gulf War (9/2001 or later): 190

You may also like: Counties with the oldest homes in Ohio

Darren56brown // Wikimedia Commons

#40. Fulton County

- Percent of residents that are veterans: 7.0% (2,242 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 105

--- Korean War: 240

--- Vietnam era: 1,120

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 466

--- Gulf War (9/2001 or later): 311

Ndutro // Wikimedia Commons

#39. Seneca County

- Percent of residents that are veterans: 7.0% (3,009 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 78

--- Korean War: 368

--- Vietnam era: 1,227

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 706

--- Gulf War (9/2001 or later): 630

Analogue Kid // Wikimedia Commons

#38. Pickaway County

- Percent of residents that are veterans: 7.1% (3,190 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 70

--- Korean War: 306

--- Vietnam era: 1,508

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 519

--- Gulf War (9/2001 or later): 787

Leslie K. Dellovade // Wikimedia Commons

#37. Muskingum County

- Percent of residents that are veterans: 7.1% (4,682 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 301

--- Korean War: 336

--- Vietnam era: 1,986

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 886

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,173

Myself // Wikimedia Commons

#36. Paulding County

- Percent of residents that are veterans: 7.1% (1,013 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 31

--- Korean War: 122

--- Vietnam era: 545

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 199

--- Gulf War (9/2001 or later): 116

You may also like: Highest-rated Class of 2021 football recruits from Ohio

Bwsmith84// Wikimedia Commons

#35. Monroe County

- Percent of residents that are veterans: 7.1% (779 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 36

--- Korean War: 102

--- Vietnam era: 488

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 59

--- Gulf War (9/2001 or later): 94

Bwsmith84 // Wikimedia Commons

#34. Belmont County

- Percent of residents that are veterans: 7.1% (3,939 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 235

--- Korean War: 473

--- Vietnam era: 1,870

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 668

--- Gulf War (9/2001 or later): 693

w:User:Malepheasant // Wikimedia Commons

#33. Tuscarawas County

- Percent of residents that are veterans: 7.1% (5,091 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 334

--- Korean War: 570

--- Vietnam era: 2,505

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 814

--- Gulf War (9/2001 or later): 868

Derek Jensen // Wikimedia Commons

#32. Morrow County

- Percent of residents that are veterans: 7.2% (1,935 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 75

--- Korean War: 182

--- Vietnam era: 940

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 449

--- Gulf War (9/2001 or later): 289

Tim Kiser // Wikimedia Commons

#31. Fairfield County

- Percent of residents that are veterans: 7.3% (8,548 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 319

--- Korean War: 744

--- Vietnam era: 3,541

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,131

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,813

You may also like: Recipes from Ohio

Tim Kiser // Wikimedia Commons

#30. Morgan County

- Percent of residents that are veterans: 7.4% (852 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 38

--- Korean War: 72

--- Vietnam era: 468

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 110

--- Gulf War (9/2001 or later): 164

James St. John // Wikimedia Commons

#29. Marion County

- Percent of residents that are veterans: 7.4% (3,814 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 202

--- Korean War: 406

--- Vietnam era: 1,710

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 920

--- Gulf War (9/2001 or later): 576

Jack W. Pearce // Wikimedia Commons

#28. Trumbull County

- Percent of residents that are veterans: 7.4% (11,794 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 645

--- Korean War: 1,370

--- Vietnam era: 6,164

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,084

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,531

Bwsmith84 // Wikimedia Commons

#27. Harrison County

- Percent of residents that are veterans: 7.5% (896 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 35

--- Korean War: 110

--- Vietnam era: 560

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 111

--- Gulf War (9/2001 or later): 80

Mike Sharp // Wikimedia Commons

#26. Ross County

- Percent of residents that are veterans: 7.5% (4,528 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 164

--- Korean War: 279

--- Vietnam era: 2,063

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,219

--- Gulf War (9/2001 or later): 803

You may also like: Highest-rated things to do in Ohio, according to Tripadvisor

Jim Roberts // Wikimedia Commons

#25. Champaign County

- Percent of residents that are veterans: 7.5% (2,259 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 47

--- Korean War: 237

--- Vietnam era: 1,043

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 566

--- Gulf War (9/2001 or later): 366

OZinOH // Wikimedia Commons

#24. Ashtabula County

- Percent of residents that are veterans: 7.5% (5,734 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 292

--- Korean War: 629

--- Vietnam era: 2,702

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,115

--- Gulf War (9/2001 or later): 996

Photo shot by Derek Jensen (Tysto) // Wikimedia Commons

#23. Logan County

- Percent of residents that are veterans: 7.6% (2,637 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 54

--- Korean War: 240

--- Vietnam era: 1,301

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 578

--- Gulf War (9/2001 or later): 464

User:OHWiki // Wikimedia Commons

#22. Crawford County

- Percent of residents that are veterans: 7.7% (2,501 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 99

--- Korean War: 327

--- Vietnam era: 1,021

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 624

--- Gulf War (9/2001 or later): 430

Mark Spearman from Newark, Ohio, USA // Wikimedia Commons

#21. Knox County

- Percent of residents that are veterans: 7.7% (3,637 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 137

--- Korean War: 259

--- Vietnam era: 1,647

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,003

--- Gulf War (9/2001 or later): 591

You may also like: Where people in Ohio are moving to most

dankeck // Wikimedia Commons

#20. Hocking County

- Percent of residents that are veterans: 7.7% (1,704 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 121

--- Korean War: 166

--- Vietnam era: 808

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 366

--- Gulf War (9/2001 or later): 243

Aesopposea // Wikimedia Commons

#19. Highland County

- Percent of residents that are veterans: 7.7% (2,523 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 138

--- Korean War: 258

--- Vietnam era: 1,207

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 663

--- Gulf War (9/2001 or later): 257

Nyttend // Wikimedia Commons

#18. Brown County

- Percent of residents that are veterans: 7.7% (2,589 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 204

--- Korean War: 301

--- Vietnam era: 1,307

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 431

--- Gulf War (9/2001 or later): 346

Bwsmith84 // Wikimedia Commons

#17. Clinton County

- Percent of residents that are veterans: 7.8% (2,492 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 66

--- Korean War: 160

--- Vietnam era: 1,065

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 716

--- Gulf War (9/2001 or later): 485

Derek Jensen // Wikimedia Commons

#16. Miami County

- Percent of residents that are veterans: 7.8% (6,267 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 425

--- Korean War: 433

--- Vietnam era: 2,600

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,637

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,172

You may also like: Best places to retire in Ohio

Christopher L. Riley // Wikimedia Commons

#15. Perry County

- Percent of residents that are veterans: 7.9% (2,163 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 27

--- Korean War: 151

--- Vietnam era: 1,105

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 464

--- Gulf War (9/2001 or later): 416

Derek Jensen // Wikimedia Commons

#14. Licking County

- Percent of residents that are veterans: 7.9% (10,493 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 545

--- Korean War: 913

--- Vietnam era: 4,693

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,613

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,729

John Siegenthaler // Wikimedia Commons

#13. Richland County

- Percent of residents that are veterans: 7.9% (7,506 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 292

--- Korean War: 693

--- Vietnam era: 3,311

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,836

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,374

Jimmy Emerson // Wikimedia Commons

#12. Meigs County

- Percent of residents that are veterans: 8.0% (1,455 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 61

--- Korean War: 152

--- Vietnam era: 703

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 313

--- Gulf War (9/2001 or later): 226

Nyttend // Wikimedia Commons

#11. Preble County

- Percent of residents that are veterans: 8.1% (2,574 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 68

--- Korean War: 319

--- Vietnam era: 1,164

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 701

--- Gulf War (9/2001 or later): 322

You may also like: Counties with the most super commuters in Ohio

Nyttend // Wikimedia Commons

#10. Jefferson County

- Percent of residents that are veterans: 8.1% (4,331 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 161

--- Korean War: 438

--- Vietnam era: 2,064

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,000

--- Gulf War (9/2001 or later): 668

Tysto // Wikimedia Commons

#9. Montgomery County

- Percent of residents that are veterans: 8.2% (33,874 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 1,414

--- Korean War: 3,016

--- Vietnam era: 13,026

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 8,664

--- Gulf War (9/2001 or later): 7,754

LeeG7144 // Wikimedia Commons

#8. Ottawa County

- Percent of residents that are veterans: 8.3% (2,741 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 292

--- Korean War: 239

--- Vietnam era: 1,254

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 505

--- Gulf War (9/2001 or later): 451

636Buster // Wikimedia Commons

#7. Columbiana County

- Percent of residents that are veterans: 8.3% (6,844 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 213

--- Korean War: 567

--- Vietnam era: 3,193

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,663

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,208

Roger O. Young // Wikimedia Commons

#6. Washington County

- Percent of residents that are veterans: 8.4% (4,071 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 128

--- Korean War: 416

--- Vietnam era: 1,720

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 965

--- Gulf War (9/2001 or later): 842

You may also like: Fastest-growing counties in Ohio

Rona Proudfoot // Wikimedia Commons

#5. Erie County

- Percent of residents that are veterans: 8.4% (4,992 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 250

--- Korean War: 593

--- Vietnam era: 2,140

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,008

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,001

Willjay // Wikimedia Commons

#4. Guernsey County

- Percent of residents that are veterans: 8.4% (2,563 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 93

--- Korean War: 155

--- Vietnam era: 1,471

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 438

--- Gulf War (9/2001 or later): 406

Cindy Funk // Wikicommons

#3. Clark County

- Percent of residents that are veterans: 9.6% (10,017 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 438

--- Korean War: 675

--- Vietnam era: 4,617

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,575

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,712

w:User:Malepheasant // Wikimedia Commons

#2. Noble County

- Percent of residents that are veterans: 9.7% (1,141 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 41

--- Korean War: 227

--- Vietnam era: 636

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 134

--- Gulf War (9/2001 or later): 103

Ken Ratcliff // Wikimedia Commons

#1. Greene County

- Percent of residents that are veterans: 13.0% (16,905 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 402

--- Korean War: 940

--- Vietnam era: 5,099

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 5,302

--- Gulf War (9/2001 or later): 5,162

You may also like: Do you know Ohio's official state symbols?