Warren LeMay from Cullowhee, NC, United States // Wikimedia Commons

Counties with the most veterans in Indiana

There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs . California, Texas, and Florida are home to the most veterans , and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. home to the least.

American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties. Even Hawaii’s tiny Kalawao County , which had no veterans living in it as of 2016, reported two veterans there according to 2019 Census Bureau estimates .

Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in Indiana using data from the U.S. Census Bureau . Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census’ 2019 5-year estimate. Keep reading to see where the most veterans live in your home state.

Yipdw // Wikicommons

#50. Vigo County

- Percent of residents that are veterans: 6.7% (5,700 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 200

--- Korean War: 353

--- Vietnam era: 2,509

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,259

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,379

Rdikeman // Wikimedia Commons

#49. Orange County

- Percent of residents that are veterans: 6.7% (1,012 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 21

--- Korean War: 90

--- Vietnam era: 580

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 238

--- Gulf War (9/2001 or later): 83

Nyttend // Wikimedia Commons

#48. Shelby County

- Percent of residents that are veterans: 6.7% (2,314 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 67

--- Korean War: 189

--- Vietnam era: 1,167

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 448

--- Gulf War (9/2001 or later): 443

User:Mingusboodle // Wikimedia Commons

#47. Johnson County

- Percent of residents that are veterans: 6.8% (7,762 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 228

--- Korean War: 583

--- Vietnam era: 2,846

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,060

--- Gulf War (9/2001 or later): 2,045

MrHarman // Wikimedia Commons

#46. LaPorte County

- Percent of residents that are veterans: 6.8% (5,850 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 194

--- Korean War: 587

--- Vietnam era: 3,015

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 976

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,078

Warren LeMay from Cullowhee, NC, United States // Wikimedia Commons

#45. Fayette County

- Percent of residents that are veterans: 6.8% (1,224 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 74

--- Korean War: 125

--- Vietnam era: 572

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 322

--- Gulf War (9/2001 or later): 131

Publichall // Wikimedia Commons

#44. Henry County

- Percent of residents that are veterans: 6.8% (2,616 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 104

--- Korean War: 304

--- Vietnam era: 1,215

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 516

--- Gulf War (9/2001 or later): 477

Calvin Beale // Wikimedia Commons

#43. Owen County

- Percent of residents that are veterans: 6.9% (1,126 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 15

--- Korean War: 79

--- Vietnam era: 627

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 243

--- Gulf War (9/2001 or later): 162

Warren LeMay from Cullowhee, NC, United States // Wikimedia Commons

#42. Dearborn County

- Percent of residents that are veterans: 6.9% (2,625 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 131

--- Korean War: 271

--- Vietnam era: 1,376

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 498

--- Gulf War (9/2001 or later): 349

Chris Light // Wikimedia Commons

#41. Starke County

- Percent of residents that are veterans: 6.9% (1,210 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 16

--- Korean War: 157

--- Vietnam era: 553

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 306

--- Gulf War (9/2001 or later): 178

Nyttend // Wikimedia Commons

#40. Madison County

- Percent of residents that are veterans: 6.9% (7,021 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 234

--- Korean War: 747

--- Vietnam era: 3,234

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,645

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,161

Nyttend // Wikimedia Commons

#39. Fountain County

- Percent of residents that are veterans: 7.0% (895 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 67

--- Korean War: 112

--- Vietnam era: 393

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 178

--- Gulf War (9/2001 or later): 145

Nyttend // Wikimedia Commons

#38. Wayne County

- Percent of residents that are veterans: 7.0% (3,615 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 225

--- Korean War: 423

--- Vietnam era: 1,591

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 733

--- Gulf War (9/2001 or later): 643

Nyttend // Wikimedia Commons

#37. Huntington County

- Percent of residents that are veterans: 7.0% (2,008 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 59

--- Korean War: 172

--- Vietnam era: 752

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 463

--- Gulf War (9/2001 or later): 562

Chris Light // Wikimedia Commons

#36. Grant County

- Percent of residents that are veterans: 7.0% (3,707 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 141

--- Korean War: 440

--- Vietnam era: 2,006

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 764

--- Gulf War (9/2001 or later): 356

Kmweber // Wikimedia Commons

#35. Posey County

- Percent of residents that are veterans: 7.1% (1,399 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 10

--- Korean War: 116

--- Vietnam era: 730

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 353

--- Gulf War (9/2001 or later): 190

Nyttend // Wikimedia Commons

#34. Greene County

- Percent of residents that are veterans: 7.1% (1,774 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 37

--- Korean War: 169

--- Vietnam era: 707

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 405

--- Gulf War (9/2001 or later): 456

emu4286 // Wikimedia Commons

#33. Washington County

- Percent of residents that are veterans: 7.1% (1,531 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 65

--- Korean War: 130

--- Vietnam era: 620

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 418

--- Gulf War (9/2001 or later): 298

Warren LeMay from Cullowhee, NC, United States // Wikimedia Commons

#32. Jefferson County

- Percent of residents that are veterans: 7.2% (1,833 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 99

--- Korean War: 154

--- Vietnam era: 828

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 444

--- Gulf War (9/2001 or later): 308

Nyttend // Wikimedia Commons

#31. Randolph County

- Percent of residents that are veterans: 7.2% (1,379 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 29

--- Korean War: 203

--- Vietnam era: 732

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 219

--- Gulf War (9/2001 or later): 196

Daniel Schwen // Wikimedia Commons

#30. Parke County

- Percent of residents that are veterans: 7.2% (957 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 16

--- Korean War: 115

--- Vietnam era: 564

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 118

--- Gulf War (9/2001 or later): 144

Nyttend // Wikimedia Commons

#29. Blackford County

- Percent of residents that are veterans: 7.3% (687 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 38

--- Korean War: 41

--- Vietnam era: 277

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 153

--- Gulf War (9/2001 or later): 178

Warren LeMay from Cullowhee, NC, United States // Wikimedia Commons

#28. Ohio County

- Percent of residents that are veterans: 7.3% (346 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 7

--- Korean War: 36

--- Vietnam era: 162

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 86

--- Gulf War (9/2001 or later): 55

Rhatsa26X // Wikimedia Commons

#27. Gibson County

- Percent of residents that are veterans: 7.3% (1,884 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 135

--- Korean War: 135

--- Vietnam era: 972

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 356

--- Gulf War (9/2001 or later): 286

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#26. Warren County

- Percent of residents that are veterans: 7.4% (474 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 34

--- Korean War: 62

--- Vietnam era: 259

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 78

--- Gulf War (9/2001 or later): 41

Chris Light // Wikimedia Commons

#25. Pulaski County

- Percent of residents that are veterans: 7.4% (715 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 76

--- Korean War: 122

--- Vietnam era: 369

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 53

--- Gulf War (9/2001 or later): 95

Nyttend // Wikimedia Commons

#24. Scott County

- Percent of residents that are veterans: 7.4% (1,366 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 68

--- Korean War: 114

--- Vietnam era: 512

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 388

--- Gulf War (9/2001 or later): 284

Nyttend // Wikimedia Commons

#23. Vermillion County

- Percent of residents that are veterans: 7.5% (901 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 54

--- Korean War: 83

--- Vietnam era: 477

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 148

--- Gulf War (9/2001 or later): 139

Warren LeMay from Cullowhee, NC, United States // Wikimedia Commons

#22. Ripley County

- Percent of residents that are veterans: 7.5% (1,629 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 92

--- Korean War: 236

--- Vietnam era: 696

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 291

--- Gulf War (9/2001 or later): 314

Derek Jensen // Wikimedia Commons

#21. Tipton County

- Percent of residents that are veterans: 7.6% (908 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 15

--- Korean War: 76

--- Vietnam era: 380

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 186

--- Gulf War (9/2001 or later): 251

Rapierce // Wikimedia Commons

#20. Howard County

- Percent of residents that are veterans: 7.6% (4,817 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 256

--- Korean War: 536

--- Vietnam era: 2,017

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,116

--- Gulf War (9/2001 or later): 892

C. Bedford Crenshaw // Wikimedia Commons

#19. Clark County

- Percent of residents that are veterans: 7.6% (6,831 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 225

--- Korean War: 538

--- Vietnam era: 2,616

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,869

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,583

Nyttend // Wikimedia Commons

#18. Perry County

- Percent of residents that are veterans: 7.7% (1,154 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 40

--- Korean War: 108

--- Vietnam era: 531

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 249

--- Gulf War (9/2001 or later): 226

Nyttend // Wikimedia Commons

#17. Wells County

- Percent of residents that are veterans: 7.7% (1,621 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 49

--- Korean War: 168

--- Vietnam era: 666

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 358

--- Gulf War (9/2001 or later): 380

Nyttend // Wikimedia Commons

#16. Newton County

- Percent of residents that are veterans: 7.7% (850 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 40

--- Korean War: 97

--- Vietnam era: 367

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 204

--- Gulf War (9/2001 or later): 142

Canva

#15. Cass County

- Percent of residents that are veterans: 7.9% (2,295 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 88

--- Korean War: 263

--- Vietnam era: 981

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 579

--- Gulf War (9/2001 or later): 384

W.marsh // Wikimedia Commons

#14. Harrison County

- Percent of residents that are veterans: 8.1% (2,509 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 43

--- Korean War: 221

--- Vietnam era: 1,185

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 676

--- Gulf War (9/2001 or later): 384

William Eccles // Wikimedia Commons

#13. Clay County

- Percent of residents that are veterans: 8.2% (1,649 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 87

--- Korean War: 117

--- Vietnam era: 667

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 420

--- Gulf War (9/2001 or later): 358

Publichall // Wikimedia Commons

#12. Carroll County

- Percent of residents that are veterans: 8.2% (1,284 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 55

--- Korean War: 136

--- Vietnam era: 554

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 246

--- Gulf War (9/2001 or later): 293

Derek Jensen // Wikimedia Commons

#11. Fulton County

- Percent of residents that are veterans: 8.3% (1,269 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 28

--- Korean War: 95

--- Vietnam era: 619

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 204

--- Gulf War (9/2001 or later): 323

Canva

#10. Hancock County

- Percent of residents that are veterans: 8.3% (4,767 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 195

--- Korean War: 349

--- Vietnam era: 1,825

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,074

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,324

HurricaneGonzalo // Wikimedia Commons

#9. Lawrence County

- Percent of residents that are veterans: 8.4% (2,983 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 203

--- Korean War: 357

--- Vietnam era: 1,203

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 552

--- Gulf War (9/2001 or later): 668

Nyttend // Wikimedia Commons

#8. Morgan County

- Percent of residents that are veterans: 8.5% (4,569 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 103

--- Korean War: 385

--- Vietnam era: 2,244

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 886

--- Gulf War (9/2001 or later): 951

Huw Williams (Huwmanbeing) // Wikimedia Commons

#7. White County

- Percent of residents that are veterans: 8.5% (1,572 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 77

--- Korean War: 266

--- Vietnam era: 760

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 320

--- Gulf War (9/2001 or later): 149

Nyttend // Wikimedia Commons

#6. Spencer County

- Percent of residents that are veterans: 8.5% (1,358 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 90

--- Korean War: 75

--- Vietnam era: 761

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 228

--- Gulf War (9/2001 or later): 204

Nyttend // Wikimedia Commons

#5. Crawford County

- Percent of residents that are veterans: 8.7% (711 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 25

--- Korean War: 40

--- Vietnam era: 476

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 63

--- Gulf War (9/2001 or later): 107

MrGreenBean // Wikimedia Commons

#4. Brown County

- Percent of residents that are veterans: 9.6% (1,188 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 16

--- Korean War: 128

--- Vietnam era: 536

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 304

--- Gulf War (9/2001 or later): 204

Derek Jensen // Wikimedia Commons

#3. Miami County

- Percent of residents that are veterans: 9.8% (2,757 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 126

--- Korean War: 179

--- Vietnam era: 1,058

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 577

--- Gulf War (9/2001 or later): 817

Charles Edward // Wikimedia Commons

#2. Martin County

- Percent of residents that are veterans: 10.1% (787 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 39

--- Korean War: 62

--- Vietnam era: 447

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 141

--- Gulf War (9/2001 or later): 98

Warren LeMay from Cullowhee, NC, United States // Wikimedia Commons

#1. Switzerland County

- Percent of residents that are veterans: 10.9% (875 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 46

--- Korean War: 23

--- Vietnam era: 374

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 232

--- Gulf War (9/2001 or later): 200

