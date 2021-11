Pollinator // Wikimedia Commons

Counties with the most veterans in South Carolina

There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs . California, Texas, and Florida are home to the most veterans , and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. home to the least.

American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties. Even Hawaii’s tiny Kalawao County , which had no veterans living in it as of 2016, reported two veterans there according to 2019 Census Bureau estimates .

Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in South Carolina using data from the U.S. Census Bureau . Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census’ 2019 5-year estimate. Keep reading to see where the most veterans live in your home state.

You may also like: Fastest-growing counties in South Carolina

Bill Fitzpatrick // Wikimedia Commons

#46. Bamberg County

- Percent of residents that are veterans: 4.6% (521 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 35

--- Korean War: 44

--- Vietnam era: 367

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 42

--- Gulf War (9/2001 or later): 33

Upstateherd // Wikimedia Commons

#45. Allendale County

- Percent of residents that are veterans: 4.8% (352 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 8

--- Korean War: 0

--- Vietnam era: 117

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 201

--- Gulf War (9/2001 or later): 26

Ammodramus // Wikimedia Commons

#44. Orangeburg County

- Percent of residents that are veterans: 5.2% (3,572 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 90

--- Korean War: 401

--- Vietnam era: 1,888

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 840

--- Gulf War (9/2001 or later): 353

Upstateherd // Wikimedia Commons

#43. Chesterfield County

- Percent of residents that are veterans: 5.3% (1,878 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 44

--- Korean War: 164

--- Vietnam era: 872

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 472

--- Gulf War (9/2001 or later): 326

Ammodramus // Wikimedia Commons

#42. Lee County

- Percent of residents that are veterans: 5.3% (736 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 8

--- Korean War: 14

--- Vietnam era: 350

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 225

--- Gulf War (9/2001 or later): 139

You may also like: Do you know South Carolina's official state symbols?

ProfReader // Wikimedia Commons

#41. Marion County

- Percent of residents that are veterans: 5.7% (1,382 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 14

--- Korean War: 146

--- Vietnam era: 782

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 243

--- Gulf War (9/2001 or later): 197

Pollinator // Wikimedia Commons

#40. Williamsburg County

- Percent of residents that are veterans: 5.8% (1,419 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 0

--- Korean War: 55

--- Vietnam era: 616

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 440

--- Gulf War (9/2001 or later): 308

Canva

#39. Chester County

- Percent of residents that are veterans: 5.8% (1,446 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 68

--- Korean War: 120

--- Vietnam era: 797

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 278

--- Gulf War (9/2001 or later): 183

Calvin Beale // Wikimedia Commons

#38. Marlboro County

- Percent of residents that are veterans: 5.8% (1,230 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 23

--- Korean War: 27

--- Vietnam era: 681

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 236

--- Gulf War (9/2001 or later): 263

Morder // Wikimedia Commons

#37. Cherokee County

- Percent of residents that are veterans: 5.9% (2,561 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 55

--- Korean War: 221

--- Vietnam era: 1,281

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 538

--- Gulf War (9/2001 or later): 466

You may also like: Best counties to raise a family in South Carolina

Calvin Beale // Wikimedia Commons

#36. Barnwell County

- Percent of residents that are veterans: 5.9% (957 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 35

--- Korean War: 79

--- Vietnam era: 453

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 317

--- Gulf War (9/2001 or later): 73

Bill Fitzpatrick // Wikimedia Commons

#35. Saluda County

- Percent of residents that are veterans: 6.0% (945 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 16

--- Korean War: 102

--- Vietnam era: 395

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 260

--- Gulf War (9/2001 or later): 172

Bill Fitzpatrick // Wikimedia Commons

#34. Laurens County

- Percent of residents that are veterans: 6.4% (3,317 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 117

--- Korean War: 330

--- Vietnam era: 1,662

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 621

--- Gulf War (9/2001 or later): 587

Upstateherd // Wikimedia Commons

#33. Fairfield County

- Percent of residents that are veterans: 6.4% (1,160 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 11

--- Korean War: 77

--- Vietnam era: 679

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 177

--- Gulf War (9/2001 or later): 216

Robert Thomas Mckenzie Jr // Wikimedia Commons

#32. Florence County

- Percent of residents that are veterans: 6.4% (6,775 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 136

--- Korean War: 538

--- Vietnam era: 2,990

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,581

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,530

You may also like: Counties with the most super commuters in South Carolina

Canva

#31. Greenville County

- Percent of residents that are veterans: 6.4% (25,026 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 744

--- Korean War: 2,161

--- Vietnam era: 10,572

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 6,405

--- Gulf War (9/2001 or later): 5,144

KudzuVine // Wikimedia Commons

#30. Pickens County

- Percent of residents that are veterans: 6.6% (6,597 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 194

--- Korean War: 487

--- Vietnam era: 2,917

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,609

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,390

NatalieMaynor // Wikimedia Commons

#29. Newberry County

- Percent of residents that are veterans: 6.6% (1,965 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 120

--- Korean War: 252

--- Vietnam era: 873

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 401

--- Gulf War (9/2001 or later): 319

Canva

#28. Spartanburg County

- Percent of residents that are veterans: 6.8% (16,016 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 510

--- Korean War: 1,335

--- Vietnam era: 6,637

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 3,684

--- Gulf War (9/2001 or later): 3,850

Calatayudboy // Wikimedia Commons

#27. Lancaster County

- Percent of residents that are veterans: 6.9% (4,960 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 193

--- Korean War: 344

--- Vietnam era: 2,526

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,121

--- Gulf War (9/2001 or later): 776

You may also like: Highest-rated Class of 2021 football recruits from South Carolina

Bill Fitzpatrick // Wikimedia Commons

#26. Greenwood County

- Percent of residents that are veterans: 6.9% (3,745 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 205

--- Korean War: 420

--- Vietnam era: 1,805

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 604

--- Gulf War (9/2001 or later): 711

Bill Fitzpatrick // Wikimedia Commons

#25. Dillon County

- Percent of residents that are veterans: 7.0% (1,596 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 35

--- Korean War: 88

--- Vietnam era: 579

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 467

--- Gulf War (9/2001 or later): 427

Ffuhr // Wikimedia Commons

#24. Hampton County

- Percent of residents that are veterans: 7.1% (1,079 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 26

--- Korean War: 46

--- Vietnam era: 528

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 220

--- Gulf War (9/2001 or later): 259

Brian Scott // Wikimedia Commons

#23. Abbeville County

- Percent of residents that are veterans: 7.2% (1,399 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 41

--- Korean War: 154

--- Vietnam era: 719

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 284

--- Gulf War (9/2001 or later): 201

Bill Fitzpatrick // Wikimedia Commons

#22. Calhoun County

- Percent of residents that are veterans: 7.4% (874 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 24

--- Korean War: 26

--- Vietnam era: 597

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 144

--- Gulf War (9/2001 or later): 83

You may also like: Recipes from South Carolina

Canva

#21. Union County

- Percent of residents that are veterans: 7.6% (1,647 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 72

--- Korean War: 92

--- Vietnam era: 698

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 442

--- Gulf War (9/2001 or later): 343

Connor401 // Wikimedia Commons

#20. York County

- Percent of residents that are veterans: 7.7% (15,360 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 353

--- Korean War: 883

--- Vietnam era: 5,972

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 4,306

--- Gulf War (9/2001 or later): 3,846

Upstateherd // Wikimedia Commons

#19. Clarendon County

- Percent of residents that are veterans: 7.7% (2,100 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 8

--- Korean War: 193

--- Vietnam era: 1,104

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 530

--- Gulf War (9/2001 or later): 265

Upstateherd // Wikimedia Commons

#18. Anderson County

- Percent of residents that are veterans: 7.7% (11,802 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 460

--- Korean War: 1,057

--- Vietnam era: 5,179

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,755

--- Gulf War (9/2001 or later): 2,351

Jud McCranie // Wikimedia Commons

#17. Darlington County

- Percent of residents that are veterans: 7.9% (4,092 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 73

--- Korean War: 299

--- Vietnam era: 1,836

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,153

--- Gulf War (9/2001 or later): 731

You may also like: Counties with the worst commutes in South Carolina

Canva

#16. Georgetown County

- Percent of residents that are veterans: 8.0% (4,029 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 48

--- Korean War: 467

--- Vietnam era: 2,347

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 674

--- Gulf War (9/2001 or later): 493

Upstateherd // Wikimedia Commons

#15. Colleton County

- Percent of residents that are veterans: 8.3% (2,411 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 145

--- Korean War: 321

--- Vietnam era: 1,227

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 519

--- Gulf War (9/2001 or later): 199

Canva

#14. Charleston County

- Percent of residents that are veterans: 8.4% (26,882 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 810

--- Korean War: 2,145

--- Vietnam era: 10,805

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 7,151

--- Gulf War (9/2001 or later): 5,971

Pollinator // Wikimedia Commons

#13. Horry County

- Percent of residents that are veterans: 8.9% (24,162 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 593

--- Korean War: 2,267

--- Vietnam era: 13,541

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 4,832

--- Gulf War (9/2001 or later): 2,929

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#12. Oconee County

- Percent of residents that are veterans: 9.1% (5,610 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 79

--- Korean War: 602

--- Vietnam era: 3,000

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 919

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,010

You may also like: Counties with the oldest homes in South Carolina

Festiva76 // Wikimedia Commons

#11. Aiken County

- Percent of residents that are veterans: 9.2% (12,022 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 379

--- Korean War: 892

--- Vietnam era: 5,065

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 3,046

--- Gulf War (9/2001 or later): 2,640

Ralph Hightower // Wikimedia Commons

#10. Lexington County

- Percent of residents that are veterans: 9.5% (21,107 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 619

--- Korean War: 1,554

--- Vietnam era: 8,177

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 5,741

--- Gulf War (9/2001 or later): 5,016

Upstateherd // Wikimedia Commons

#9. Edgefield County

- Percent of residents that are veterans: 9.6% (2,118 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 63

--- Korean War: 52

--- Vietnam era: 799

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 598

--- Gulf War (9/2001 or later): 606

Canva

#8. Richland County

- Percent of residents that are veterans: 9.7% (30,100 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 565

--- Korean War: 1,293

--- Vietnam era: 9,334

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 10,401

--- Gulf War (9/2001 or later): 8,507

Farrargirl // Wikimedia Commons

#7. McCormick County

- Percent of residents that are veterans: 9.9% (832 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 8

--- Korean War: 61

--- Vietnam era: 456

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 198

--- Gulf War (9/2001 or later): 109

You may also like: Counties with the most college graduates in South Carolina

Bill Fitzpatrick // Wikimedia Commons

#6. Jasper County

- Percent of residents that are veterans: 10.6% (2,399 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 37

--- Korean War: 98

--- Vietnam era: 1,054

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 621

--- Gulf War (9/2001 or later): 589

Pollinator // Wikimedia Commons

#5. Kershaw County

- Percent of residents that are veterans: 11.7% (5,823 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 115

--- Korean War: 331

--- Vietnam era: 2,423

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,636

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,318

Canva

#4. Beaufort County

- Percent of residents that are veterans: 11.8% (17,149 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 646

--- Korean War: 1,766

--- Vietnam era: 7,679

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 3,603

--- Gulf War (9/2001 or later): 3,455

Itsbrandoyo // Wikimedia Commons

#3. Berkeley County

- Percent of residents that are veterans: 14.0% (22,226 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 260

--- Korean War: 686

--- Vietnam era: 6,899

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 7,971

--- Gulf War (9/2001 or later): 6,410

Lazyksaw // Wikimedia Commons

#2. Dorchester County

- Percent of residents that are veterans: 14.2% (16,705 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 113

--- Korean War: 418

--- Vietnam era: 4,903

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 6,209

--- Gulf War (9/2001 or later): 5,062

You may also like: Highest-rated specialty museums in South Carolina, according to Tripadvisor

Pollinator // Wikimedia Commons

#1. Sumter County

- Percent of residents that are veterans: 15.0% (11,699 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 178

--- Korean War: 587

--- Vietnam era: 3,230

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 3,677

--- Gulf War (9/2001 or later): 4,027