Counties with the most veterans in Idaho

There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs . California, Texas, and Florida are home to the most veterans , and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. home to the least.

American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties. Even Hawaii’s tiny Kalawao County , which had no veterans living in it as of 2016, reported two veterans there according to 2019 Census Bureau estimates .

Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in Idaho using data from the U.S. Census Bureau . Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census’ 2019 5-year estimate. Keep reading to see where the most veterans live in your home state.

#44. Clark County

- Percent of residents that are veterans: 1.7% (11 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 0

--- Korean War: 0

--- Vietnam era: 5

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2

--- Gulf War (9/2001 or later): 4

#43. Madison County

- Percent of residents that are veterans: 2.9% (826 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 49

--- Korean War: 82

--- Vietnam era: 433

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 127

--- Gulf War (9/2001 or later): 135

#42. Teton County

- Percent of residents that are veterans: 3.3% (279 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 61

--- Korean War: 29

--- Vietnam era: 75

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 61

--- Gulf War (9/2001 or later): 53

#41. Franklin County

- Percent of residents that are veterans: 4.1% (376 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 18

--- Korean War: 61

--- Vietnam era: 158

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 95

--- Gulf War (9/2001 or later): 44

#40. Fremont County

- Percent of residents that are veterans: 5.1% (485 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 24

--- Korean War: 66

--- Vietnam era: 286

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 62

--- Gulf War (9/2001 or later): 47

#39. Minidoka County

- Percent of residents that are veterans: 5.6% (828 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 72

--- Korean War: 80

--- Vietnam era: 283

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 215

--- Gulf War (9/2001 or later): 178

#38. Latah County

- Percent of residents that are veterans: 5.9% (1,902 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 35

--- Korean War: 197

--- Vietnam era: 791

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 411

--- Gulf War (9/2001 or later): 468

#37. Bear Lake County

- Percent of residents that are veterans: 6.1% (271 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 16

--- Korean War: 20

--- Vietnam era: 156

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 52

--- Gulf War (9/2001 or later): 27

#36. Jerome County

- Percent of residents that are veterans: 6.3% (1,033 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 160

--- Korean War: 43

--- Vietnam era: 396

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 256

--- Gulf War (9/2001 or later): 178

#35. Bingham County

- Percent of residents that are veterans: 6.6% (2,075 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 109

--- Korean War: 187

--- Vietnam era: 932

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 485

--- Gulf War (9/2001 or later): 362

#34. Cassia County

- Percent of residents that are veterans: 6.6% (1,063 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 13

--- Korean War: 91

--- Vietnam era: 442

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 230

--- Gulf War (9/2001 or later): 287

#33. Caribou County

- Percent of residents that are veterans: 6.9% (336 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 11

--- Korean War: 63

--- Vietnam era: 141

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 49

--- Gulf War (9/2001 or later): 72

#32. Gooding County

- Percent of residents that are veterans: 6.9% (755 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 57

--- Korean War: 158

--- Vietnam era: 289

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 124

--- Gulf War (9/2001 or later): 127

#31. Power County

- Percent of residents that are veterans: 6.9% (369 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 0

--- Korean War: 21

--- Vietnam era: 240

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 74

--- Gulf War (9/2001 or later): 34

#30. Bonneville County

- Percent of residents that are veterans: 6.9% (5,485 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 344

--- Korean War: 496

--- Vietnam era: 2,326

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,328

--- Gulf War (9/2001 or later): 991

#29. Bannock County

- Percent of residents that are veterans: 7.0% (4,400 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 158

--- Korean War: 331

--- Vietnam era: 1,988

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,059

--- Gulf War (9/2001 or later): 864

#28. Lincoln County

- Percent of residents that are veterans: 7.1% (266 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 22

--- Korean War: 50

--- Vietnam era: 81

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 58

--- Gulf War (9/2001 or later): 55

#27. Payette County

- Percent of residents that are veterans: 7.3% (1,249 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 9

--- Korean War: 92

--- Vietnam era: 641

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 283

--- Gulf War (9/2001 or later): 224

#26. Jefferson County

- Percent of residents that are veterans: 7.3% (1,386 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 16

--- Korean War: 62

--- Vietnam era: 585

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 319

--- Gulf War (9/2001 or later): 404

#25. Oneida County

- Percent of residents that are veterans: 7.4% (228 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 28

--- Korean War: 9

--- Vietnam era: 132

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 35

--- Gulf War (9/2001 or later): 24

#24. Blaine County

- Percent of residents that are veterans: 7.5% (1,298 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 122

--- Korean War: 60

--- Vietnam era: 413

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 367

--- Gulf War (9/2001 or later): 336

#23. Canyon County

- Percent of residents that are veterans: 7.7% (11,881 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 254

--- Korean War: 843

--- Vietnam era: 4,802

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,984

--- Gulf War (9/2001 or later): 2,998

#22. Ada County

- Percent of residents that are veterans: 7.7% (26,765 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 800

--- Korean War: 2,268

--- Vietnam era: 9,987

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 7,068

--- Gulf War (9/2001 or later): 6,642

#21. Twin Falls County

- Percent of residents that are veterans: 7.9% (4,863 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 159

--- Korean War: 528

--- Vietnam era: 1,833

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,341

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,002

#20. Nez Perce County

- Percent of residents that are veterans: 8.0% (2,523 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 70

--- Korean War: 233

--- Vietnam era: 1,079

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 722

--- Gulf War (9/2001 or later): 419

#19. Washington County

- Percent of residents that are veterans: 8.1% (628 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 19

--- Korean War: 67

--- Vietnam era: 267

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 118

--- Gulf War (9/2001 or later): 157

#18. Butte County

- Percent of residents that are veterans: 8.5% (169 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 20

--- Korean War: 24

--- Vietnam era: 85

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 21

--- Gulf War (9/2001 or later): 19

#17. Owyhee County

- Percent of residents that are veterans: 8.8% (750 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 47

--- Korean War: 55

--- Vietnam era: 332

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 192

--- Gulf War (9/2001 or later): 124

#16. Kootenai County

- Percent of residents that are veterans: 8.9% (10,765 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 357

--- Korean War: 1,008

--- Vietnam era: 5,602

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,440

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,358

#15. Boundary County

- Percent of residents that are veterans: 9.2% (831 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 58

--- Korean War: 43

--- Vietnam era: 556

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 77

--- Gulf War (9/2001 or later): 97

#14. Lewis County

- Percent of residents that are veterans: 9.3% (276 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 7

--- Korean War: 39

--- Vietnam era: 185

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 23

--- Gulf War (9/2001 or later): 22

#13. Shoshone County

- Percent of residents that are veterans: 9.5% (952 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 31

--- Korean War: 99

--- Vietnam era: 571

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 133

--- Gulf War (9/2001 or later): 118

#12. Valley County

- Percent of residents that are veterans: 10.2% (909 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 0

--- Korean War: 57

--- Vietnam era: 575

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 87

--- Gulf War (9/2001 or later): 190

#11. Bonner County

- Percent of residents that are veterans: 11.1% (3,858 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 59

--- Korean War: 427

--- Vietnam era: 2,274

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 606

--- Gulf War (9/2001 or later): 492

#10. Idaho County

- Percent of residents that are veterans: 11.6% (1,531 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 28

--- Korean War: 192

--- Vietnam era: 793

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 342

--- Gulf War (9/2001 or later): 176

#9. Camas County

- Percent of residents that are veterans: 11.7% (91 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 0

--- Korean War: 0

--- Vietnam era: 39

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 8

--- Gulf War (9/2001 or later): 44

#8. Boise County

- Percent of residents that are veterans: 12.0% (735 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 0

--- Korean War: 58

--- Vietnam era: 424

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 154

--- Gulf War (9/2001 or later): 99

#7. Gem County

- Percent of residents that are veterans: 12.2% (1,627 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 37

--- Korean War: 229

--- Vietnam era: 849

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 195

--- Gulf War (9/2001 or later): 317

#6. Lemhi County

- Percent of residents that are veterans: 12.5% (794 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 54

--- Korean War: 121

--- Vietnam era: 473

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 78

--- Gulf War (9/2001 or later): 68

#5. Benewah County

- Percent of residents that are veterans: 13.5% (957 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 33

--- Korean War: 147

--- Vietnam era: 434

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 200

--- Gulf War (9/2001 or later): 143

#4. Clearwater County

- Percent of residents that are veterans: 13.9% (1,014 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 15

--- Korean War: 61

--- Vietnam era: 533

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 232

--- Gulf War (9/2001 or later): 173

#3. Adams County

- Percent of residents that are veterans: 14.0% (474 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 16

--- Korean War: 49

--- Vietnam era: 237

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 116

--- Gulf War (9/2001 or later): 56

#2. Custer County

- Percent of residents that are veterans: 14.4% (502 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 123

--- Korean War: 20

--- Vietnam era: 302

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 39

--- Gulf War (9/2001 or later): 18

#1. Elmore County

- Percent of residents that are veterans: 26.3% (4,613 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 39

--- Korean War: 124

--- Vietnam era: 959

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,610

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,881