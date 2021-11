Aualliso // Wikimedia Commons

Counties with the most veterans in Texas

There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs . California, Texas, and Florida are home to the most veterans , and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. home to the least.

American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties. Even Hawaii’s tiny Kalawao County , which had no veterans living in it as of 2016, reported two veterans there according to 2019 Census Bureau estimates .

Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in Texas using data from the U.S. Census Bureau . Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census’ 2019 5-year estimate. Keep reading to see where the most veterans live in your home state.

#50. San Patricio County

- Percent of residents that are veterans: 8.8% (4,305 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 104

--- Korean War: 236

--- Vietnam era: 1,684

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,187

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,094

#49. Polk County

- Percent of residents that are veterans: 8.9% (3,455 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 71

--- Korean War: 275

--- Vietnam era: 1,863

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 603

--- Gulf War (9/2001 or later): 643

#48. Fannin County

- Percent of residents that are veterans: 8.9% (2,415 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 196

--- Korean War: 283

--- Vietnam era: 1,173

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 379

--- Gulf War (9/2001 or later): 384

#47. Palo Pinto County

- Percent of residents that are veterans: 8.9% (1,943 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 124

--- Korean War: 112

--- Vietnam era: 1,132

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 345

--- Gulf War (9/2001 or later): 230

#46. Mason County

- Percent of residents that are veterans: 9.0% (286 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 0

--- Korean War: 25

--- Vietnam era: 186

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 38

--- Gulf War (9/2001 or later): 37

#45. Nueces County

- Percent of residents that are veterans: 9.0% (24,327 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 728

--- Korean War: 1,204

--- Vietnam era: 8,810

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 7,198

--- Gulf War (9/2001 or later): 6,387

#44. Franklin County

- Percent of residents that are veterans: 9.0% (732 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 19

--- Korean War: 88

--- Vietnam era: 237

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 155

--- Gulf War (9/2001 or later): 233

#43. Atascosa County

- Percent of residents that are veterans: 9.1% (3,254 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 56

--- Korean War: 229

--- Vietnam era: 1,268

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 834

--- Gulf War (9/2001 or later): 867

#42. Hood County

- Percent of residents that are veterans: 9.1% (4,182 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 224

--- Korean War: 397

--- Vietnam era: 1,889

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 871

--- Gulf War (9/2001 or later): 801

#41. Shackelford County

- Percent of residents that are veterans: 9.1% (230 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 8

--- Korean War: 41

--- Vietnam era: 89

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 23

--- Gulf War (9/2001 or later): 69

#40. Burnet County

- Percent of residents that are veterans: 9.2% (3,347 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 107

--- Korean War: 299

--- Vietnam era: 1,589

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 844

--- Gulf War (9/2001 or later): 508

#39. San Augustine County

- Percent of residents that are veterans: 9.2% (610 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 18

--- Korean War: 77

--- Vietnam era: 321

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 83

--- Gulf War (9/2001 or later): 111

#38. Parker County

- Percent of residents that are veterans: 9.2% (9,226 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 215

--- Korean War: 710

--- Vietnam era: 3,541

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,613

--- Gulf War (9/2001 or later): 2,147

#37. Delta County

- Percent of residents that are veterans: 9.3% (374 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 13

--- Korean War: 72

--- Vietnam era: 193

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 69

--- Gulf War (9/2001 or later): 27

#36. Bowie County

- Percent of residents that are veterans: 9.3% (6,631 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 125

--- Korean War: 449

--- Vietnam era: 2,677

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,637

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,743

#35. Sutton County

- Percent of residents that are veterans: 9.4% (265 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 0

--- Korean War: 83

--- Vietnam era: 92

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 41

--- Gulf War (9/2001 or later): 49

#34. Tyler County

- Percent of residents that are veterans: 9.5% (1,641 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 80

--- Korean War: 221

--- Vietnam era: 748

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 348

--- Gulf War (9/2001 or later): 244

#33. Morris County

- Percent of residents that are veterans: 9.5% (905 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 22

--- Korean War: 56

--- Vietnam era: 343

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 250

--- Gulf War (9/2001 or later): 234

#32. Cass County

- Percent of residents that are veterans: 9.5% (2,217 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 20

--- Korean War: 191

--- Vietnam era: 1,149

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 446

--- Gulf War (9/2001 or later): 411

#31. Donley County

- Percent of residents that are veterans: 9.6% (258 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 5

--- Korean War: 45

--- Vietnam era: 84

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 70

--- Gulf War (9/2001 or later): 54

#30. Rains County

- Percent of residents that are veterans: 9.7% (918 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 5

--- Korean War: 57

--- Vietnam era: 544

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 179

--- Gulf War (9/2001 or later): 133

#29. Kendall County

- Percent of residents that are veterans: 10.0% (3,353 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 95

--- Korean War: 307

--- Vietnam era: 1,290

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 997

--- Gulf War (9/2001 or later): 664

#28. Motley County

- Percent of residents that are veterans: 10.1% (94 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 10

--- Korean War: 7

--- Vietnam era: 52

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 3

--- Gulf War (9/2001 or later): 22

#27. Clay County

- Percent of residents that are veterans: 10.3% (846 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 36

--- Korean War: 124

--- Vietnam era: 327

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 205

--- Gulf War (9/2001 or later): 154

#26. Kerr County

- Percent of residents that are veterans: 10.3% (4,291 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 311

--- Korean War: 619

--- Vietnam era: 2,385

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 488

--- Gulf War (9/2001 or later): 488

#25. Mills County

- Percent of residents that are veterans: 10.3% (408 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 63

--- Korean War: 115

--- Vietnam era: 113

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 100

--- Gulf War (9/2001 or later): 17

#24. Callahan County

- Percent of residents that are veterans: 10.4% (1,113 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 48

--- Korean War: 137

--- Vietnam era: 411

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 316

--- Gulf War (9/2001 or later): 201

#23. Kimble County

- Percent of residents that are veterans: 10.4% (358 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 2

--- Korean War: 53

--- Vietnam era: 258

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 41

--- Gulf War (9/2001 or later): 4

#22. Taylor County

- Percent of residents that are veterans: 10.6% (10,484 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 300

--- Korean War: 596

--- Vietnam era: 3,261

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,684

--- Gulf War (9/2001 or later): 3,643

#21. Bastrop County

- Percent of residents that are veterans: 10.6% (6,702 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 137

--- Korean War: 461

--- Vietnam era: 2,475

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,151

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,478

#20. Bexar County

- Percent of residents that are veterans: 10.7% (153,429 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 2,972

--- Korean War: 7,278

--- Vietnam era: 43,190

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 48,900

--- Gulf War (9/2001 or later): 51,089

#19. Tom Green County

- Percent of residents that are veterans: 10.9% (9,474 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 312

--- Korean War: 753

--- Vietnam era: 3,370

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,313

--- Gulf War (9/2001 or later): 2,726

#18. Wood County

- Percent of residents that are veterans: 10.9% (3,901 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 139

--- Korean War: 567

--- Vietnam era: 2,094

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 608

--- Gulf War (9/2001 or later): 493

#17. Aransas County

- Percent of residents that are veterans: 10.9% (2,169 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 116

--- Korean War: 175

--- Vietnam era: 1,083

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 416

--- Gulf War (9/2001 or later): 379

#16. Medina County

- Percent of residents that are veterans: 11.0% (4,219 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 27

--- Korean War: 320

--- Vietnam era: 1,707

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,345

--- Gulf War (9/2001 or later): 820

#15. Sabine County

- Percent of residents that are veterans: 11.5% (977 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 36

--- Korean War: 124

--- Vietnam era: 577

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 75

--- Gulf War (9/2001 or later): 165

#14. Jeff Davis County

- Percent of residents that are veterans: 11.5% (215 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 0

--- Korean War: 24

--- Vietnam era: 139

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 48

--- Gulf War (9/2001 or later): 4

#13. Wichita County

- Percent of residents that are veterans: 11.6% (11,090 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 288

--- Korean War: 681

--- Vietnam era: 3,295

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 3,033

--- Gulf War (9/2001 or later): 3,793

#12. Trinity County

- Percent of residents that are veterans: 11.6% (1,351 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 45

--- Korean War: 187

--- Vietnam era: 781

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 195

--- Gulf War (9/2001 or later): 143

#11. Armstrong County

- Percent of residents that are veterans: 11.7% (177 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 5

--- Korean War: 2

--- Vietnam era: 73

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 56

--- Gulf War (9/2001 or later): 41

#10. Blanco County

- Percent of residents that are veterans: 12.9% (1,212 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 9

--- Korean War: 61

--- Vietnam era: 529

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 363

--- Gulf War (9/2001 or later): 250

#9. Comal County

- Percent of residents that are veterans: 13.4% (14,588 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 273

--- Korean War: 699

--- Vietnam era: 5,086

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 4,663

--- Gulf War (9/2001 or later): 3,867

#8. Wilson County

- Percent of residents that are veterans: 13.4% (4,957 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 186

--- Korean War: 162

--- Vietnam era: 1,687

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,780

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,142

#7. Llano County

- Percent of residents that are veterans: 14.2% (2,529 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 151

--- Korean War: 465

--- Vietnam era: 1,225

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 332

--- Gulf War (9/2001 or later): 356

#6. Bandera County

- Percent of residents that are veterans: 15.2% (2,794 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 39

--- Korean War: 250

--- Vietnam era: 1,422

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 509

--- Gulf War (9/2001 or later): 574

#5. Guadalupe County

- Percent of residents that are veterans: 18.7% (21,885 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 265

--- Korean War: 729

--- Vietnam era: 4,904

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 8,601

--- Gulf War (9/2001 or later): 7,386

#4. Kinney County

- Percent of residents that are veterans: 20.6% (654 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 42

--- Korean War: 80

--- Vietnam era: 232

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 97

--- Gulf War (9/2001 or later): 203

#3. Coryell County

- Percent of residents that are veterans: 23.8% (11,899 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 86

--- Korean War: 196

--- Vietnam era: 2,201

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 4,251

--- Gulf War (9/2001 or later): 5,165

#2. Lampasas County

- Percent of residents that are veterans: 24.8% (3,992 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 27

--- Korean War: 106

--- Vietnam era: 1,035

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,598

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,226

#1. Bell County

- Percent of residents that are veterans: 25.4% (59,298 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 463

--- Korean War: 1,217

--- Vietnam era: 9,607

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 20,372

--- Gulf War (9/2001 or later): 27,639

