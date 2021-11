SuperMmeyers // Wikimedia Commons

Counties with the most veterans in Georgia

There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs . California, Texas, and Florida are home to the most veterans , and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. home to the least.

American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties. Even Hawaii’s tiny Kalawao County , which had no veterans living in it as of 2016, reported two veterans there according to 2019 Census Bureau estimates .

Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in Georgia using data from the U.S. Census Bureau . Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census’ 2019 5-year estimate. Keep reading to see where the most veterans live in your home state.

Canva

#50. Taliaferro County

- Percent of residents that are veterans: 7.9% (108 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 3

--- Korean War: 21

--- Vietnam era: 37

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 38

--- Gulf War (9/2001 or later): 9

Canva

#49. Newton County

- Percent of residents that are veterans: 8.0% (6,339 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 159

--- Korean War: 349

--- Vietnam era: 2,150

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,013

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,668

KudzuVine // Wikimedia Commons

#48. Rabun County

- Percent of residents that are veterans: 8.0% (1,115 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 35

--- Korean War: 101

--- Vietnam era: 783

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 125

--- Gulf War (9/2001 or later): 71

Kåre Thor Olsen // Wikimedia Commons

#47. Douglas County

- Percent of residents that are veterans: 8.0% (8,503 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 192

--- Korean War: 463

--- Vietnam era: 2,673

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,899

--- Gulf War (9/2001 or later): 2,276

Michael Rivera // Wikimedia Commons

#46. Baker County

- Percent of residents that are veterans: 8.0% (199 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 0

--- Korean War: 18

--- Vietnam era: 102

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 58

--- Gulf War (9/2001 or later): 21

Swall12345 // Wikimedia Commons

#45. Greene County

- Percent of residents that are veterans: 8.1% (1,135 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 15

--- Korean War: 101

--- Vietnam era: 663

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 216

--- Gulf War (9/2001 or later): 140

Jud McCranie // Wikimedia Commons

#44. Evans County

- Percent of residents that are veterans: 8.1% (640 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 19

--- Korean War: 111

--- Vietnam era: 211

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 165

--- Gulf War (9/2001 or later): 134

Scott Long // Wikimedia Commons

#43. Fannin County

- Percent of residents that are veterans: 8.2% (1,724 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 62

--- Korean War: 205

--- Vietnam era: 952

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 311

--- Gulf War (9/2001 or later): 194

Bubba73 (Jud McCranie) // Wikimedia Commons

#42. Peach County

- Percent of residents that are veterans: 8.4% (1,781 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 11

--- Korean War: 146

--- Vietnam era: 893

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 399

--- Gulf War (9/2001 or later): 332

John Trainor // Wikimedia Commons

#41. Coweta County

- Percent of residents that are veterans: 8.4% (9,030 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 189

--- Korean War: 431

--- Vietnam era: 3,516

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,902

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,992

Canva

#40. Twiggs County

- Percent of residents that are veterans: 8.4% (558 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 0

--- Korean War: 101

--- Vietnam era: 302

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 115

--- Gulf War (9/2001 or later): 40

Michael Rivera // Wikimedia Commons

#39. Tattnall County

- Percent of residents that are veterans: 8.5% (1,718 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 19

--- Korean War: 40

--- Vietnam era: 598

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 501

--- Gulf War (9/2001 or later): 560

Canva

#38. Towns County

- Percent of residents that are veterans: 8.6% (874 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 58

--- Korean War: 140

--- Vietnam era: 513

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 131

--- Gulf War (9/2001 or later): 32

Canva

#37. Heard County

- Percent of residents that are veterans: 8.6% (779 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 19

--- Korean War: 45

--- Vietnam era: 394

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 182

--- Gulf War (9/2001 or later): 139

Bubba73 // Wikimedia Commons

#36. Jones County

- Percent of residents that are veterans: 8.9% (1,948 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 49

--- Korean War: 276

--- Vietnam era: 844

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 421

--- Gulf War (9/2001 or later): 358

Thomsonmg2000 // Wikimedia Commons

#35. Gilmer County

- Percent of residents that are veterans: 8.9% (2,185 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 48

--- Korean War: 257

--- Vietnam era: 1,258

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 305

--- Gulf War (9/2001 or later): 317

Canva

#34. Wayne County

- Percent of residents that are veterans: 9.0% (2,007 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 43

--- Korean War: 92

--- Vietnam era: 778

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 629

--- Gulf War (9/2001 or later): 465

Michael Rivera // Wikimedia Commons

#33. White County

- Percent of residents that are veterans: 9.0% (2,130 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 51

--- Korean War: 219

--- Vietnam era: 1,004

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 499

--- Gulf War (9/2001 or later): 357

Bubba73 (Jud McCranie) // Wikimedia Commons

#32. Glynn County

- Percent of residents that are veterans: 9.0% (5,933 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 313

--- Korean War: 574

--- Vietnam era: 2,444

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,580

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,022

JERRYE & ROY KLOTZ MD // Wikimedia Commons

#31. Johnson County

- Percent of residents that are veterans: 9.0% (707 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 0

--- Korean War: 39

--- Vietnam era: 286

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 244

--- Gulf War (9/2001 or later): 138

Airplanespotter15 // Wikimedia Commons

#30. Crawford County

- Percent of residents that are veterans: 9.1% (877 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 10

--- Korean War: 15

--- Vietnam era: 371

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 257

--- Gulf War (9/2001 or later): 224

John Trainor // Wikimedia Commons

#29. Putnam County

- Percent of residents that are veterans: 9.1% (1,564 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 0

--- Korean War: 147

--- Vietnam era: 784

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 424

--- Gulf War (9/2001 or later): 209

Stephen Matthew Milligan // Wikimedia Commons

#28. Burke County

- Percent of residents that are veterans: 9.2% (1,520 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 53

--- Korean War: 98

--- Vietnam era: 608

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 489

--- Gulf War (9/2001 or later): 272

Upstateherd // Wikimedia Commons

#27. McDuffie County

- Percent of residents that are veterans: 9.2% (1,460 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 31

--- Korean War: 88

--- Vietnam era: 638

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 392

--- Gulf War (9/2001 or later): 311

Skarg // Wikimedia Commons

#26. Rockdale County

- Percent of residents that are veterans: 9.3% (6,248 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 102

--- Korean War: 277

--- Vietnam era: 1,904

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,150

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,815

Farrargirl // Wikimedia Commons

#25. Charlton County

- Percent of residents that are veterans: 9.5% (1,000 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 26

--- Korean War: 102

--- Vietnam era: 319

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 294

--- Gulf War (9/2001 or later): 259

csmith/dbb1 // Wikimedia Commons

#24. Henry County

- Percent of residents that are veterans: 9.7% (16,194 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 269

--- Korean War: 837

--- Vietnam era: 4,651

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 5,676

--- Gulf War (9/2001 or later): 4,761

Canva

#23. Union County

- Percent of residents that are veterans: 9.8% (1,901 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 62

--- Korean War: 347

--- Vietnam era: 1,110

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 223

--- Gulf War (9/2001 or later): 159

Canva

#22. Lanier County

- Percent of residents that are veterans: 9.8% (726 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 45

--- Korean War: 44

--- Vietnam era: 79

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 231

--- Gulf War (9/2001 or later): 327

Ebyabe // Wikicommons

#21. Lowndes County

- Percent of residents that are veterans: 9.9% (8,357 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 132

--- Korean War: 313

--- Vietnam era: 1,988

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,709

--- Gulf War (9/2001 or later): 3,215

Thomson200 // Wikimedia Commons

#20. Pickens County

- Percent of residents that are veterans: 9.9% (2,466 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 86

--- Korean War: 140

--- Vietnam era: 1,368

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 474

--- Gulf War (9/2001 or later): 398

Pixabay

#19. Chatham County

- Percent of residents that are veterans: 10.1% (22,534 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 617

--- Korean War: 1,427

--- Vietnam era: 6,937

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 6,774

--- Gulf War (9/2001 or later): 6,779

Michael Rivera // Wikimedia Commons

#18. Lee County

- Percent of residents that are veterans: 10.4% (2,250 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 52

--- Korean War: 75

--- Vietnam era: 648

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 871

--- Gulf War (9/2001 or later): 604

Michael Rivera // Wikimedia Commons

#17. Seminole County

- Percent of residents that are veterans: 10.9% (717 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 11

--- Korean War: 39

--- Vietnam era: 391

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 172

--- Gulf War (9/2001 or later): 104

Kevin Ruck // Shutterstock

#16. Richmond County

- Percent of residents that are veterans: 11.5% (17,113 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 301

--- Korean War: 1,153

--- Vietnam era: 5,691

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 5,106

--- Gulf War (9/2001 or later): 4,862

Bubba73 (Jud McCranie) // Wikimedia Commons

#15. Effingham County

- Percent of residents that are veterans: 11.8% (5,194 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 25

--- Korean War: 126

--- Vietnam era: 1,205

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,905

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,933

JERRYE & ROY KLOTZ MD // Wikimedia Commons

#14. Treutlen County

- Percent of residents that are veterans: 11.9% (633 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 13

--- Korean War: 70

--- Vietnam era: 231

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 154

--- Gulf War (9/2001 or later): 165

Michael Rivera // Wikimedia Commons

#13. Turner County

- Percent of residents that are veterans: 11.9% (718 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 11

--- Korean War: 17

--- Vietnam era: 269

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 157

--- Gulf War (9/2001 or later): 264

PTCdude // Wikimedia Commons

#12. Fayette County

- Percent of residents that are veterans: 12.0% (10,328 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 325

--- Korean War: 594

--- Vietnam era: 3,789

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 3,448

--- Gulf War (9/2001 or later): 2,172

Rivers Langley; SaveRivers // Wikimedia Commons

#11. Harris County

- Percent of residents that are veterans: 12.8% (3,368 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 65

--- Korean War: 200

--- Vietnam era: 1,266

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,207

--- Gulf War (9/2001 or later): 630

Canva

#10. McIntosh County

- Percent of residents that are veterans: 13.2% (1,548 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 0

--- Korean War: 62

--- Vietnam era: 892

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 491

--- Gulf War (9/2001 or later): 103

Rivers Langley; SaveRivers // Wikimedia Commons

#9. Marion County

- Percent of residents that are veterans: 13.2% (872 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 4

--- Korean War: 100

--- Vietnam era: 400

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 154

--- Gulf War (9/2001 or later): 214

Garydunncolumbusgausa // Wikimedia Commons

#8. Muscogee County

- Percent of residents that are veterans: 14.4% (20,296 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 316

--- Korean War: 894

--- Vietnam era: 5,701

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 7,082

--- Gulf War (9/2001 or later): 6,303

Bubba73 (Jud McCranie) // Wikimedia Commons

#7. Bryan County

- Percent of residents that are veterans: 16.2% (4,028 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 23

--- Korean War: 51

--- Vietnam era: 831

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,831

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,292

HeWolf1961 // Wikimedia Commons

#6. Columbia County

- Percent of residents that are veterans: 17.8% (19,393 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 133

--- Korean War: 552

--- Vietnam era: 4,733

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 6,907

--- Gulf War (9/2001 or later): 7,068

Bubba73 (Jud McCranie) // Wikimedia Commons

#5. Camden County

- Percent of residents that are veterans: 17.9% (6,508 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 79

--- Korean War: 190

--- Vietnam era: 1,512

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,407

--- Gulf War (9/2001 or later): 2,320

Canva

#4. Houston County

- Percent of residents that are veterans: 18.0% (20,046 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 231

--- Korean War: 644

--- Vietnam era: 4,685

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 7,976

--- Gulf War (9/2001 or later): 6,510

Rivers Langley; SaveRivers // Wikimedia Commons

#3. Chattahoochee County

- Percent of residents that are veterans: 21.3% (868 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 0

--- Korean War: 0

--- Vietnam era: 155

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 158

--- Gulf War (9/2001 or later): 555

Bubba73 (Jud McCranie) // Wikimedia Commons

#2. Long County

- Percent of residents that are veterans: 25.9% (3,282 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 48

--- Korean War: 27

--- Vietnam era: 367

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,251

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,589

SuperMmeyers // Wikimedia Commons

#1. Liberty County

- Percent of residents that are veterans: 27.6% (10,549 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 9

--- Korean War: 184

--- Vietnam era: 1,700

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 3,578

--- Gulf War (9/2001 or later): 5,078

