Counties with the most veterans in Oregon

There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs . California, Texas, and Florida are home to the most veterans , and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. home to the least.

American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties. Even Hawaii’s tiny Kalawao County , which had no veterans living in it as of 2016, reported two veterans there according to 2019 Census Bureau estimates .

Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in Oregon using data from the U.S. Census Bureau . Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census’ 2019 5-year estimate. Keep reading to see where the most veterans live in your home state.

#36. Multnomah County

- Percent of residents that are veterans: 4.9% (31,814 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 1,639

--- Korean War: 2,480

--- Vietnam era: 13,966

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 7,347

--- Gulf War (9/2001 or later): 6,382

#35. Hood River County

- Percent of residents that are veterans: 5.7% (998 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 65

--- Korean War: 107

--- Vietnam era: 434

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 165

--- Gulf War (9/2001 or later): 227

#34. Benton County

- Percent of residents that are veterans: 5.8% (4,395 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 163

--- Korean War: 525

--- Vietnam era: 1,994

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 754

--- Gulf War (9/2001 or later): 959

#33. Washington County

- Percent of residents that are veterans: 6.1% (27,544 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 1,098

--- Korean War: 2,272

--- Vietnam era: 10,380

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 7,214

--- Gulf War (9/2001 or later): 6,580

#32. Marion County

- Percent of residents that are veterans: 6.5% (16,658 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 813

--- Korean War: 1,690

--- Vietnam era: 7,296

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 3,707

--- Gulf War (9/2001 or later): 3,152

#31. Gilliam County

- Percent of residents that are veterans: 6.6% (100 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 0

--- Korean War: 30

--- Vietnam era: 49

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 15

--- Gulf War (9/2001 or later): 6

#30. Malheur County

- Percent of residents that are veterans: 6.8% (1,537 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 79

--- Korean War: 210

--- Vietnam era: 722

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 316

--- Gulf War (9/2001 or later): 210

#29. Clackamas County

- Percent of residents that are veterans: 6.9% (22,325 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 956

--- Korean War: 1,827

--- Vietnam era: 10,332

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 5,035

--- Gulf War (9/2001 or later): 4,175

#28. Jefferson County

- Percent of residents that are veterans: 7.2% (1,308 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 40

--- Korean War: 164

--- Vietnam era: 726

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 180

--- Gulf War (9/2001 or later): 198

#27. Lane County

- Percent of residents that are veterans: 7.5% (22,627 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 829

--- Korean War: 2,237

--- Vietnam era: 11,126

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 4,201

--- Gulf War (9/2001 or later): 4,234

#26. Polk County

- Percent of residents that are veterans: 7.6% (4,859 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 258

--- Korean War: 672

--- Vietnam era: 2,261

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 919

--- Gulf War (9/2001 or later): 749

#25. Umatilla County

- Percent of residents that are veterans: 7.9% (4,545 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 203

--- Korean War: 331

--- Vietnam era: 1,980

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,112

--- Gulf War (9/2001 or later): 919

#24. Deschutes County

- Percent of residents that are veterans: 8.0% (11,833 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 677

--- Korean War: 918

--- Vietnam era: 6,213

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,397

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,628

#23. Yamhill County

- Percent of residents that are veterans: 8.0% (6,530 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 230

--- Korean War: 689

--- Vietnam era: 2,829

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,360

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,422

#22. Morrow County

- Percent of residents that are veterans: 8.2% (675 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 57

--- Korean War: 46

--- Vietnam era: 337

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 198

--- Gulf War (9/2001 or later): 37

#21. Wallowa County

- Percent of residents that are veterans: 8.3% (476 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 17

--- Korean War: 36

--- Vietnam era: 285

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 69

--- Gulf War (9/2001 or later): 69

#20. Union County

- Percent of residents that are veterans: 8.7% (1,791 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 37

--- Korean War: 139

--- Vietnam era: 882

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 333

--- Gulf War (9/2001 or later): 400

#19. Jackson County

- Percent of residents that are veterans: 8.9% (15,200 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 820

--- Korean War: 1,748

--- Vietnam era: 7,290

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,792

--- Gulf War (9/2001 or later): 2,550

#18. Linn County

- Percent of residents that are veterans: 9.3% (8,964 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 439

--- Korean War: 867

--- Vietnam era: 3,951

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,008

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,699

#17. Columbia County

- Percent of residents that are veterans: 9.6% (3,857 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 153

--- Korean War: 325

--- Vietnam era: 2,156

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 680

--- Gulf War (9/2001 or later): 543

#16. Lake County

- Percent of residents that are veterans: 9.7% (616 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 24

--- Korean War: 51

--- Vietnam era: 376

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 120

--- Gulf War (9/2001 or later): 45

#15. Tillamook County

- Percent of residents that are veterans: 9.9% (2,102 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 106

--- Korean War: 351

--- Vietnam era: 1,118

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 310

--- Gulf War (9/2001 or later): 217

#14. Grant County

- Percent of residents that are veterans: 10.0% (591 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 27

--- Korean War: 178

--- Vietnam era: 318

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 29

--- Gulf War (9/2001 or later): 39

#13. Harney County

- Percent of residents that are veterans: 10.2% (591 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 7

--- Korean War: 42

--- Vietnam era: 335

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 98

--- Gulf War (9/2001 or later): 109

#12. Josephine County

- Percent of residents that are veterans: 10.3% (7,166 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 226

--- Korean War: 916

--- Vietnam era: 4,083

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 984

--- Gulf War (9/2001 or later): 957

#11. Wheeler County

- Percent of residents that are veterans: 10.4% (122 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 5

--- Korean War: 22

--- Vietnam era: 80

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 7

--- Gulf War (9/2001 or later): 8

#10. Wasco County

- Percent of residents that are veterans: 10.4% (2,104 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 64

--- Korean War: 226

--- Vietnam era: 1,046

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 401

--- Gulf War (9/2001 or later): 367

#9. Clatsop County

- Percent of residents that are veterans: 10.6% (3,309 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 66

--- Korean War: 255

--- Vietnam era: 1,650

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 741

--- Gulf War (9/2001 or later): 597

#8. Lincoln County

- Percent of residents that are veterans: 10.6% (4,285 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 212

--- Korean War: 520

--- Vietnam era: 2,589

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 470

--- Gulf War (9/2001 or later): 494

#7. Sherman County

- Percent of residents that are veterans: 11.7% (159 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 3

--- Korean War: 18

--- Vietnam era: 99

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 27

--- Gulf War (9/2001 or later): 12

#6. Klamath County

- Percent of residents that are veterans: 11.7% (6,072 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 186

--- Korean War: 493

--- Vietnam era: 2,710

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,271

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,412

#5. Douglas County

- Percent of residents that are veterans: 11.8% (10,379 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 484

--- Korean War: 1,299

--- Vietnam era: 5,264

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,909

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,423

#4. Coos County

- Percent of residents that are veterans: 12.1% (6,244 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 366

--- Korean War: 663

--- Vietnam era: 3,408

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 763

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,044

#3. Baker County

- Percent of residents that are veterans: 12.5% (1,608 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 81

--- Korean War: 184

--- Vietnam era: 756

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 245

--- Gulf War (9/2001 or later): 342

#2. Crook County

- Percent of residents that are veterans: 12.6% (2,327 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 71

--- Korean War: 228

--- Vietnam era: 1,103

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 490

--- Gulf War (9/2001 or later): 435

#1. Curry County

- Percent of residents that are veterans: 12.9% (2,486 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 132

--- Korean War: 326

--- Vietnam era: 1,382

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 365

--- Gulf War (9/2001 or later): 281