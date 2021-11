puroticorico // Wikimedia Commons

Counties with the most veterans in South Dakota

There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs . California, Texas, and Florida are home to the most veterans , and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. home to the least.

American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties. Even Hawaii’s tiny Kalawao County , which had no veterans living in it as of 2016, reported two veterans there according to 2019 Census Bureau estimates .

Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in South Dakota using data from the U.S. Census Bureau . Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census’ 2019 5-year estimate. Keep reading to see where the most veterans live in your home state.

Ammodramus // Wikimedia Commons

#50. Bennett County

- Percent of residents that are veterans: 5.3% (117 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 2

--- Korean War: 19

--- Vietnam era: 57

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 21

--- Gulf War (9/2001 or later): 18

Canva

#49. Beadle County

- Percent of residents that are veterans: 5.5% (740 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 48

--- Korean War: 124

--- Vietnam era: 335

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 139

--- Gulf War (9/2001 or later): 94

Ammodramus // Wikimedia Commons

#48. Gregory County

- Percent of residents that are veterans: 5.6% (178 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 11

--- Korean War: 45

--- Vietnam era: 83

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 19

--- Gulf War (9/2001 or later): 20

Winkelvi // Wikimedia Commons

#47. Brown County

- Percent of residents that are veterans: 5.7% (1,704 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 109

--- Korean War: 152

--- Vietnam era: 675

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 365

--- Gulf War (9/2001 or later): 403

Harry Weddington, U.S. Army Corps of Engineers // Wikimedia Commons

#46. Buffalo County

- Percent of residents that are veterans: 5.8% (73 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 3

--- Korean War: 11

--- Vietnam era: 31

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 20

--- Gulf War (9/2001 or later): 8

Betsy Armour // Wikimedia Commons

#45. Roberts County

- Percent of residents that are veterans: 5.9% (439 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 27

--- Korean War: 74

--- Vietnam era: 231

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 55

--- Gulf War (9/2001 or later): 52

Canva

#44. Stanley County

- Percent of residents that are veterans: 6.0% (138 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 0

--- Korean War: 24

--- Vietnam era: 94

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 20

--- Gulf War (9/2001 or later): 0

User:Magicpiano // Wikimedia Commons

#43. Clay County

- Percent of residents that are veterans: 6.0% (695 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 17

--- Korean War: 71

--- Vietnam era: 182

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 233

--- Gulf War (9/2001 or later): 192

J. Stephen Conn // Flickr

#42. Edmunds County

- Percent of residents that are veterans: 6.0% (177 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 21

--- Korean War: 22

--- Vietnam era: 88

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 18

--- Gulf War (9/2001 or later): 28

JERRYE AND ROY KLOTZ MD // Wikimedia Commons

#41. Clark County

- Percent of residents that are veterans: 6.1% (166 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 6

--- Korean War: 31

--- Vietnam era: 81

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 33

--- Gulf War (9/2001 or later): 15

Jimmy Emerson, DVM // Flickr

#40. Miner County

- Percent of residents that are veterans: 6.4% (106 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 11

--- Korean War: 43

--- Vietnam era: 34

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 8

--- Gulf War (9/2001 or later): 10

JERRYE AND ROY KLOTZ MD // Wikimedia Commons

#39. Corson County

- Percent of residents that are veterans: 6.5% (171 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 3

--- Korean War: 9

--- Vietnam era: 76

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 44

--- Gulf War (9/2001 or later): 39

Runner1928 // Wikimedia Commons

#38. McCook County

- Percent of residents that are veterans: 6.5% (263 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 13

--- Korean War: 45

--- Vietnam era: 114

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 48

--- Gulf War (9/2001 or later): 43

Seabear70// Wikimedia

#37. Minnehaha County

- Percent of residents that are veterans: 6.7% (9,460 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 331

--- Korean War: 581

--- Vietnam era: 3,967

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,208

--- Gulf War (9/2001 or later): 2,373

AlexiusHoratius // Wikimedia Commons

#36. Lincoln County

- Percent of residents that are veterans: 6.7% (2,739 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 94

--- Korean War: 186

--- Vietnam era: 1,245

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 605

--- Gulf War (9/2001 or later): 609

Ammodramus // Wikimedia Commons

#35. Bon Homme County

- Percent of residents that are veterans: 6.8% (382 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 14

--- Korean War: 66

--- Vietnam era: 184

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 72

--- Gulf War (9/2001 or later): 46

Jon Roanhaus // Wikimedia Commons

#34. Kingsbury County

- Percent of residents that are veterans: 6.9% (265 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 11

--- Korean War: 41

--- Vietnam era: 139

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 42

--- Gulf War (9/2001 or later): 32

Ammodramus // Wikimedia Commons

#33. Charles Mix County

- Percent of residents that are veterans: 6.9% (454 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 11

--- Korean War: 79

--- Vietnam era: 139

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 104

--- Gulf War (9/2001 or later): 121

Canva

#32. Lake County

- Percent of residents that are veterans: 7.0% (709 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 59

--- Korean War: 47

--- Vietnam era: 373

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 163

--- Gulf War (9/2001 or later): 67

Ammodramus // Wikimedia Commons

#31. Marshall County

- Percent of residents that are veterans: 7.1% (254 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 10

--- Korean War: 23

--- Vietnam era: 131

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 25

--- Gulf War (9/2001 or later): 65

J. Stephen Conn // Flickr

#30. Sanborn County

- Percent of residents that are veterans: 7.1% (128 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 6

--- Korean War: 24

--- Vietnam era: 67

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 23

--- Gulf War (9/2001 or later): 8

Canva

#29. Hughes County

- Percent of residents that are veterans: 7.1% (958 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 20

--- Korean War: 85

--- Vietnam era: 451

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 178

--- Gulf War (9/2001 or later): 224

Sdgjake // Wikimedia Commons

#28. Douglas County

- Percent of residents that are veterans: 7.1% (157 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 12

--- Korean War: 29

--- Vietnam era: 84

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 10

--- Gulf War (9/2001 or later): 22

JERRYE AND ROY KLOTZ MD // Wikimedia Commons

#27. Hamlin County

- Percent of residents that are veterans: 7.2% (298 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 3

--- Korean War: 44

--- Vietnam era: 133

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 51

--- Gulf War (9/2001 or later): 67

Jon Roanhaus // Wikimedia Commons

#26. Grant County

- Percent of residents that are veterans: 7.3% (406 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 20

--- Korean War: 17

--- Vietnam era: 200

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 96

--- Gulf War (9/2001 or later): 73

Sdgjake // Wikimedia Commons

#25. Hutchinson County

- Percent of residents that are veterans: 7.3% (403 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 19

--- Korean War: 98

--- Vietnam era: 115

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 90

--- Gulf War (9/2001 or later): 81

JERRYE AND ROY KLOTZ MD // Wikimedia Commons

#24. Deuel County

- Percent of residents that are veterans: 7.4% (242 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 8

--- Korean War: 24

--- Vietnam era: 101

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 29

--- Gulf War (9/2001 or later): 80

Justinebelden // Wikimedia Commons

#23. Harding County

- Percent of residents that are veterans: 7.4% (74 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 0

--- Korean War: 14

--- Vietnam era: 41

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 14

--- Gulf War (9/2001 or later): 5

AlexiusHoratius // Wikimedia Commons

#22. Turner County

- Percent of residents that are veterans: 7.7% (488 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 24

--- Korean War: 51

--- Vietnam era: 197

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 127

--- Gulf War (9/2001 or later): 89

Charles W. Chapman // Wikimedia Commons

#21. Davison County

- Percent of residents that are veterans: 7.9% (1,220 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 21

--- Korean War: 160

--- Vietnam era: 406

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 283

--- Gulf War (9/2001 or later): 350

JERRYE AND ROY KLOTZ MD // Wikimedia Commons

#20. Sully County

- Percent of residents that are veterans: 7.9% (80 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 6

--- Korean War: 2

--- Vietnam era: 43

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 11

--- Gulf War (9/2001 or later): 18

Jimmy Emerson, DVM // Flickr

#19. Moody County

- Percent of residents that are veterans: 7.9% (384 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 33

--- Korean War: 54

--- Vietnam era: 198

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 68

--- Gulf War (9/2001 or later): 31

Jon Roanhaus // Wikimedia Commons

#18. McPherson County

- Percent of residents that are veterans: 8.0% (145 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 8

--- Korean War: 22

--- Vietnam era: 65

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 34

--- Gulf War (9/2001 or later): 16

Matt Lemmon (mattlemmon) // Wikimedia Commons

#17. Perkins County

- Percent of residents that are veterans: 8.2% (186 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 21

--- Korean War: 35

--- Vietnam era: 98

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 25

--- Gulf War (9/2001 or later): 7

Ammodramus // Wikimedia Commons

#16. Aurora County

- Percent of residents that are veterans: 8.2% (166 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 11

--- Korean War: 44

--- Vietnam era: 70

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 25

--- Gulf War (9/2001 or later): 16

JERRYE AND ROY KLOTZ MD // Wikimedia Commons

#15. Spink County

- Percent of residents that are veterans: 8.3% (407 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 20

--- Korean War: 62

--- Vietnam era: 205

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 56

--- Gulf War (9/2001 or later): 64

Canva

#14. Codington County

- Percent of residents that are veterans: 8.4% (1,791 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 68

--- Korean War: 178

--- Vietnam era: 706

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 368

--- Gulf War (9/2001 or later): 471

Ammodramus // Wikimedia Commons

#13. Jerauld County

- Percent of residents that are veterans: 8.7% (139 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 0

--- Korean War: 36

--- Vietnam era: 53

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 22

--- Gulf War (9/2001 or later): 28

Ammodramus // Wikimedia Commons

#12. Yankton County

- Percent of residents that are veterans: 8.8% (1,568 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 93

--- Korean War: 215

--- Vietnam era: 654

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 352

--- Gulf War (9/2001 or later): 254

Ammodramus // Wikimedia Commons

#11. Union County

- Percent of residents that are veterans: 9.2% (1,067 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 27

--- Korean War: 105

--- Vietnam era: 517

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 194

--- Gulf War (9/2001 or later): 224

Jon Roanhaus // Wikimedia Commons

#10. Hanson County

- Percent of residents that are veterans: 9.5% (221 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 2

--- Korean War: 22

--- Vietnam era: 111

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 28

--- Gulf War (9/2001 or later): 58

JERRYE AND ROY KLOTZ MD // Wikimedia Commons

#9. Butte County

- Percent of residents that are veterans: 9.5% (733 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 32

--- Korean War: 49

--- Vietnam era: 289

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 188

--- Gulf War (9/2001 or later): 175

JERRYE AND ROY KLOTZ MD // Wikimedia Commons

#8. Potter County

- Percent of residents that are veterans: 9.5% (173 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 8

--- Korean War: 38

--- Vietnam era: 72

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 28

--- Gulf War (9/2001 or later): 27

Tony Webster from Minneapolis, Minnesota // Wikimedia Commons

#7. Walworth County

- Percent of residents that are veterans: 9.5% (398 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 18

--- Korean War: 50

--- Vietnam era: 151

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 88

--- Gulf War (9/2001 or later): 91

Jimmy Emerson, DVM // Flickr

#6. Day County

- Percent of residents that are veterans: 9.6% (410 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 24

--- Korean War: 43

--- Vietnam era: 213

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 58

--- Gulf War (9/2001 or later): 72

Canva

#5. Lawrence County

- Percent of residents that are veterans: 9.7% (2,024 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 53

--- Korean War: 246

--- Vietnam era: 960

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 510

--- Gulf War (9/2001 or later): 255

Wacekj // Wikimedia Commons

#4. Fall River County

- Percent of residents that are veterans: 11.0% (615 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 52

--- Korean War: 69

--- Vietnam era: 386

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 66

--- Gulf War (9/2001 or later): 42

tochichi//Wikicommons

#3. Pennington County

- Percent of residents that are veterans: 13.0% (10,941 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 256

--- Korean War: 823

--- Vietnam era: 4,014

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 3,229

--- Gulf War (9/2001 or later): 2,619

Jim Roberts // Wikimedia Commons

#2. Meade County

- Percent of residents that are veterans: 13.9% (2,813 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 19

--- Korean War: 220

--- Vietnam era: 866

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 561

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,147

puroticorico // Wikimedia Commons

#1. Custer County

- Percent of residents that are veterans: 15.6% (1,145 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 29

--- Korean War: 58

--- Vietnam era: 586

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 267

--- Gulf War (9/2001 or later): 205