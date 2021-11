Ammodramus // Wikimedia Commons

Parishes with the most veterans in Louisiana

There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs . California, Texas, and Florida are home to the most veterans , and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. home to the least.

American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties. Even Hawaii’s tiny Kalawao County , which had no veterans living in it as of 2016, reported two veterans there according to 2019 Census Bureau estimates .

Stacker compiled a list of the parishes with the most veterans in Louisiana using data from the U.S. Census Bureau . Parishes are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census’ 2019 5-year estimate. Keep reading to see where the most veterans live in your home state.

Z28scrambler // Wikimedia Commons

#50. St. Mary Parish

- Percent of residents that are veterans: 4.5% (1,722 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 47

--- Korean War: 148

--- Vietnam era: 966

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 400

--- Gulf War (9/2001 or later): 161

Billy Hathorn // Wikimedia Commons

#49. West Carroll Parish

- Percent of residents that are veterans: 4.5% (382 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 19

--- Korean War: 53

--- Vietnam era: 95

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 115

--- Gulf War (9/2001 or later): 100

Billy Hathorn // Wikimedia Commons

#48. Morehouse Parish

- Percent of residents that are veterans: 4.7% (902 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 59

--- Korean War: 81

--- Vietnam era: 491

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 178

--- Gulf War (9/2001 or later): 93

Billy Hathorn // Wikimedia Commons

#47. Union Parish

- Percent of residents that are veterans: 4.7% (821 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 30

--- Korean War: 66

--- Vietnam era: 511

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 187

--- Gulf War (9/2001 or later): 27

Billy Hathorn // Wikimedia Commons

#46. Winn Parish

- Percent of residents that are veterans: 4.9% (553 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 36

--- Korean War: 50

--- Vietnam era: 280

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 97

--- Gulf War (9/2001 or later): 90

Billy Hathorn // Wikimedia Commons

#45. Claiborne Parish

- Percent of residents that are veterans: 4.9% (645 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 2

--- Korean War: 49

--- Vietnam era: 316

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 186

--- Gulf War (9/2001 or later): 92

Billy Hathorn // Wikimedia Commons

#44. Franklin Parish

- Percent of residents that are veterans: 5.0% (748 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 28

--- Korean War: 74

--- Vietnam era: 409

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 132

--- Gulf War (9/2001 or later): 105

David Wilson // Wikimedia Commons

#43. Acadia Parish

- Percent of residents that are veterans: 5.0% (2,318 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 62

--- Korean War: 265

--- Vietnam era: 1,006

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 571

--- Gulf War (9/2001 or later): 414

Mtortorich // Wikimedia Commons

#42. Ascension Parish

- Percent of residents that are veterans: 5.0% (4,519 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 179

--- Korean War: 315

--- Vietnam era: 1,367

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,545

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,113

Z28scrambler // Wikimedia Commons

#41. West Baton Rouge Parish

- Percent of residents that are veterans: 5.0% (999 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 0

--- Korean War: 86

--- Vietnam era: 346

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 385

--- Gulf War (9/2001 or later): 182

Billy Hathorn // Wikimedia Commons

#40. Madison Parish

- Percent of residents that are veterans: 5.1% (435 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 16

--- Korean War: 19

--- Vietnam era: 204

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 79

--- Gulf War (9/2001 or later): 117

Z28scrambler // Wikimedia Commons

#39. St. Helena Parish

- Percent of residents that are veterans: 5.1% (412 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 0

--- Korean War: 44

--- Vietnam era: 201

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 58

--- Gulf War (9/2001 or later): 109

Infrogmation of New Orleans // Wikimedia Commons

#38. Terrebonne Parish

- Percent of residents that are veterans: 5.1% (4,246 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 188

--- Korean War: 371

--- Vietnam era: 1,692

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 815

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,180

Dominic Miserendino // Wikimedia Commons

#37. East Baton Rouge Parish

- Percent of residents that are veterans: 5.1% (17,459 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 803

--- Korean War: 1,294

--- Vietnam era: 7,249

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 4,406

--- Gulf War (9/2001 or later): 3,707

Billy Hathorn // Wikimedia Commons

#36. Red River Parish

- Percent of residents that are veterans: 5.1% (330 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 37

--- Korean War: 39

--- Vietnam era: 79

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 125

--- Gulf War (9/2001 or later): 50

Infrogmation // Wikimedia Commons

#35. Jefferson Parish

- Percent of residents that are veterans: 5.2% (17,419 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 698

--- Korean War: 1,594

--- Vietnam era: 7,795

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 3,751

--- Gulf War (9/2001 or later): 3,581

Billy Hathorn // Wikimedia Commons

#34. Natchitoches Parish

- Percent of residents that are veterans: 5.2% (1,526 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 56

--- Korean War: 174

--- Vietnam era: 720

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 357

--- Gulf War (9/2001 or later): 219

UpAheadDesign // Wikimedia Commons

#33. Lincoln Parish

- Percent of residents that are veterans: 5.2% (1,955 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 33

--- Korean War: 197

--- Vietnam era: 860

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 356

--- Gulf War (9/2001 or later): 509

Z28scrambler // Wikimedia Commons

#32. Allen Parish

- Percent of residents that are veterans: 5.3% (1,046 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 37

--- Korean War: 82

--- Vietnam era: 365

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 221

--- Gulf War (9/2001 or later): 341

Z28scrambler // Wikimedia Commons

#31. St. Martin Parish

- Percent of residents that are veterans: 5.3% (2,154 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 60

--- Korean War: 167

--- Vietnam era: 864

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 470

--- Gulf War (9/2001 or later): 593

Z28scrambler // Wikimedia Commons

#30. Assumption Parish

- Percent of residents that are veterans: 5.4% (949 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 36

--- Korean War: 65

--- Vietnam era: 528

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 107

--- Gulf War (9/2001 or later): 213

Z28scrambler // Wikimedia Commons

#29. Caldwell Parish

- Percent of residents that are veterans: 5.5% (418 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 29

--- Korean War: 70

--- Vietnam era: 186

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 88

--- Gulf War (9/2001 or later): 45

Z28scrambler // Wikimedia Commons

#28. Concordia Parish

- Percent of residents that are veterans: 5.5% (829 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 42

--- Korean War: 84

--- Vietnam era: 391

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 106

--- Gulf War (9/2001 or later): 206

Z28scrambler // Wikimedia Commons

#27. St. John the Baptist Parish

- Percent of residents that are veterans: 5.5% (1,788 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 153

--- Korean War: 230

--- Vietnam era: 645

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 483

--- Gulf War (9/2001 or later): 277

Z28scrambler // Wikimedia Commons

#26. St. Charles Parish

- Percent of residents that are veterans: 5.6% (2,221 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 83

--- Korean War: 197

--- Vietnam era: 757

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 595

--- Gulf War (9/2001 or later): 589

Billy Hathorn // Wikimedia Commons

#25. Webster Parish

- Percent of residents that are veterans: 5.8% (1,767 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 103

--- Korean War: 144

--- Vietnam era: 847

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 352

--- Gulf War (9/2001 or later): 321

Z28scrambler // Wikimedia Commons

#24. Tangipahoa Parish

- Percent of residents that are veterans: 5.9% (5,908 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 107

--- Korean War: 348

--- Vietnam era: 2,461

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,654

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,338

Jacob Boomsma // Shutterstock

#23. Lafayette Parish

- Percent of residents that are veterans: 6.0% (11,015 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 183

--- Korean War: 869

--- Vietnam era: 3,908

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 3,399

--- Gulf War (9/2001 or later): 2,656

Canva

#22. Ouachita Parish

- Percent of residents that are veterans: 6.0% (6,967 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 239

--- Korean War: 619

--- Vietnam era: 2,989

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,449

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,671

U.S. Department of Agriculture // Wikimedia Commons

#21. West Feliciana Parish

- Percent of residents that are veterans: 6.1% (790 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 5

--- Korean War: 36

--- Vietnam era: 383

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 257

--- Gulf War (9/2001 or later): 109

Z28scrambler // Wikimedia Commons

#20. Avoyelles Parish

- Percent of residents that are veterans: 6.2% (1,915 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 42

--- Korean War: 121

--- Vietnam era: 925

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 440

--- Gulf War (9/2001 or later): 387

Benjamin Eunice // Wikimedia Commons

#19. Livingston Parish

- Percent of residents that are veterans: 6.3% (6,446 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 188

--- Korean War: 484

--- Vietnam era: 2,132

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,933

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,709

Z28scrambler // Wikimedia Commons

#18. Jefferson Davis Parish

- Percent of residents that are veterans: 6.3% (1,484 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 106

--- Korean War: 174

--- Vietnam era: 545

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 300

--- Gulf War (9/2001 or later): 359

Castor_Creek // Wikimedia Commons

#17. LaSalle Parish

- Percent of residents that are veterans: 6.3% (723 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 15

--- Korean War: 67

--- Vietnam era: 323

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 200

--- Gulf War (9/2001 or later): 118

Chris Litherland // Wikimedia Commons

#16. Vermilion Parish

- Percent of residents that are veterans: 6.5% (2,897 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 124

--- Korean War: 391

--- Vietnam era: 919

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 705

--- Gulf War (9/2001 or later): 758

Renelibrary // Wikimedia Commons

#15. De Soto Parish

- Percent of residents that are veterans: 6.7% (1,386 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 36

--- Korean War: 157

--- Vietnam era: 594

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 354

--- Gulf War (9/2001 or later): 245

Patrick Feller//Flickr

#14. Calcasieu Parish

- Percent of residents that are veterans: 6.8% (10,353 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 301

--- Korean War: 876

--- Vietnam era: 4,539

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,397

--- Gulf War (9/2001 or later): 2,240

Billy Hathorn // Wikimedia Commons

#13. Bienville Parish

- Percent of residents that are veterans: 7.2% (756 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 10

--- Korean War: 155

--- Vietnam era: 323

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 168

--- Gulf War (9/2001 or later): 100

Renelibrary // Wikimedia Commons

#12. Sabine Parish

- Percent of residents that are veterans: 7.3% (1,335 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 69

--- Korean War: 104

--- Vietnam era: 738

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 271

--- Gulf War (9/2001 or later): 153

Billy Hathorn // Wikimedia Commons

#11. Grant Parish

- Percent of residents that are veterans: 7.4% (1,304 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 28

--- Korean War: 158

--- Vietnam era: 468

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 226

--- Gulf War (9/2001 or later): 424

Billy Hathorn // Wikimedia Commons

#10. Jackson Parish

- Percent of residents that are veterans: 7.5% (934 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 28

--- Korean War: 122

--- Vietnam era: 392

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 252

--- Gulf War (9/2001 or later): 140

Michael Barera // Wikimedia Commons

#9. Caddo Parish

- Percent of residents that are veterans: 7.7% (14,331 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 435

--- Korean War: 970

--- Vietnam era: 6,104

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 3,836

--- Gulf War (9/2001 or later): 2,986

Infrogmation of New Orleans // Wikimedia Commons

#8. St. Tammany Parish

- Percent of residents that are veterans: 8.0% (15,401 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 400

--- Korean War: 1,230

--- Vietnam era: 5,869

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 4,469

--- Gulf War (9/2001 or later): 3,433

Z28scrambler // Wikimedia Commons

#7. Washington Parish

- Percent of residents that are veterans: 8.1% (2,856 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 7

--- Korean War: 230

--- Vietnam era: 1,242

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 872

--- Gulf War (9/2001 or later): 505

Hillebrand, Steve - U.S. Fish and Wildlife Service // Wikimedia Commons

#6. Cameron Parish

- Percent of residents that are veterans: 8.3% (446 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 8

--- Korean War: 41

--- Vietnam era: 173

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 153

--- Gulf War (9/2001 or later): 71

Robinaire // Wikimedia

#5. Rapides Parish

- Percent of residents that are veterans: 8.5% (8,313 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 228

--- Korean War: 774

--- Vietnam era: 3,300

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,940

--- Gulf War (9/2001 or later): 2,071

Infrogmation of New Orleans // Wikimedia Commons

#4. Plaquemines Parish

- Percent of residents that are veterans: 9.3% (1,505 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 21

--- Korean War: 61

--- Vietnam era: 415

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 480

--- Gulf War (9/2001 or later): 528

DanielCD // Wikimedia Commons

#3. Beauregard Parish

- Percent of residents that are veterans: 12.1% (3,343 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 39

--- Korean War: 99

--- Vietnam era: 1,285

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,041

--- Gulf War (9/2001 or later): 879

Gwmackey // Wikimedia Commons

#2. Bossier Parish

- Percent of residents that are veterans: 13.4% (12,040 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 258

--- Korean War: 722

--- Vietnam era: 3,604

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 3,707

--- Gulf War (9/2001 or later): 3,749

Ammodramus // Wikimedia Commons

#1. Vernon Parish

- Percent of residents that are veterans: 20.5% (6,515 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 46

--- Korean War: 213

--- Vietnam era: 1,350

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,074

--- Gulf War (9/2001 or later): 2,832

