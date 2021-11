SharonPapierdreams // Wikimedia Commons

Counties with the most veterans in Kansas

There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs . California, Texas, and Florida are home to the most veterans , and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. home to the least.

American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties. Even Hawaii’s tiny Kalawao County , which had no veterans living in it as of 2016, reported two veterans there according to 2019 Census Bureau estimates .

Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in Kansas using data from the U.S. Census Bureau . Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census’ 2019 5-year estimate. Keep reading to see where the most veterans live in your home state.

Gordon Huggins // Wikimedia Commons

#50. Allen County

- Percent of residents that are veterans: 7.3% (713 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 66

--- Korean War: 98

--- Vietnam era: 381

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 108

--- Gulf War (9/2001 or later): 60

Ammodramus // Wikimedia Commons

#49. Sheridan County

- Percent of residents that are veterans: 7.4% (141 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 16

--- Korean War: 7

--- Vietnam era: 91

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 12

--- Gulf War (9/2001 or later): 15

Ammodramus // Wikimedia Commons

#48. Rooks County

- Percent of residents that are veterans: 7.4% (292 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 24

--- Korean War: 42

--- Vietnam era: 156

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 37

--- Gulf War (9/2001 or later): 33

Ammodramus // Wikimedia Commons

#47. Mitchell County

- Percent of residents that are veterans: 7.5% (359 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 35

--- Korean War: 59

--- Vietnam era: 174

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 34

--- Gulf War (9/2001 or later): 57

shannonpatric17 // Wikimedia Commons

#46. Ottawa County

- Percent of residents that are veterans: 7.6% (339 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 29

--- Korean War: 57

--- Vietnam era: 154

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 54

--- Gulf War (9/2001 or later): 45

Michael Adams // Wikimedia Commons

#45. Elk County

- Percent of residents that are veterans: 7.6% (150 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 3

--- Korean War: 26

--- Vietnam era: 96

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 21

--- Gulf War (9/2001 or later): 4

Ichabod // Wikimedia Commons

#44. Sedgwick County

- Percent of residents that are veterans: 7.6% (28,776 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 1,087

--- Korean War: 2,614

--- Vietnam era: 11,467

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 6,478

--- Gulf War (9/2001 or later): 7,130

Halisdarkstone // Wikimedia Commons

#43. Harper County

- Percent of residents that are veterans: 7.6% (321 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 12

--- Korean War: 70

--- Vietnam era: 104

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 65

--- Gulf War (9/2001 or later): 70

Ammodramus // Wikimedia Commons

#42. Lane County

- Percent of residents that are veterans: 7.6% (90 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 4

--- Korean War: 19

--- Vietnam era: 57

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 6

--- Gulf War (9/2001 or later): 4

Smallbones // Wikimedia Commons

#41. Phillips County

- Percent of residents that are veterans: 7.7% (318 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 32

--- Korean War: 39

--- Vietnam era: 156

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 34

--- Gulf War (9/2001 or later): 57

Jeffrey Beall // Wikimedia Commons

#40. Cowley County

- Percent of residents that are veterans: 7.7% (2,076 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 105

--- Korean War: 141

--- Vietnam era: 959

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 417

--- Gulf War (9/2001 or later): 454

Keith Snyder // Wikimedia Commons

#39. Saline County

- Percent of residents that are veterans: 7.7% (3,232 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 142

--- Korean War: 340

--- Vietnam era: 1,268

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 666

--- Gulf War (9/2001 or later): 816

Ammodramus // Wikimedia Commons

#38. Cheyenne County

- Percent of residents that are veterans: 7.8% (164 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 51

--- Korean War: 23

--- Vietnam era: 69

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 7

--- Gulf War (9/2001 or later): 14

Catlady95 // Wikimedia Commons

#37. Ness County

- Percent of residents that are veterans: 7.8% (177 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 9

--- Korean War: 51

--- Vietnam era: 95

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 19

--- Gulf War (9/2001 or later): 3

Ammodramus // Wikimedia Commons

#36. Jewell County

- Percent of residents that are veterans: 7.9% (183 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 4

--- Korean War: 71

--- Vietnam era: 88

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 6

--- Gulf War (9/2001 or later): 14

Ammodramus // Wikimedia Commons

#35. Graham County

- Percent of residents that are veterans: 7.9% (159 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 31

--- Korean War: 22

--- Vietnam era: 55

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 48

--- Gulf War (9/2001 or later): 3

antisocialtory // Wikimedia Commons

#34. Lincoln County

- Percent of residents that are veterans: 8.0% (189 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 2

--- Korean War: 48

--- Vietnam era: 102

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 18

--- Gulf War (9/2001 or later): 19

Smallbones // Wikimedia Commons

#33. Marshall County

- Percent of residents that are veterans: 8.0% (592 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 44

--- Korean War: 116

--- Vietnam era: 295

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 70

--- Gulf War (9/2001 or later): 67

Smallbones // Wikimedia Commons

#32. Rawlins County

- Percent of residents that are veterans: 8.0% (160 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 12

--- Korean War: 30

--- Vietnam era: 86

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 19

--- Gulf War (9/2001 or later): 13

Ammodramus // Wikimedia Commons

#31. Republic County

- Percent of residents that are veterans: 8.1% (298 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 34

--- Korean War: 33

--- Vietnam era: 126

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 51

--- Gulf War (9/2001 or later): 54

Ichabod // Wikimedia Commons

#30. Kingman County

- Percent of residents that are veterans: 8.1% (463 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 8

--- Korean War: 79

--- Vietnam era: 224

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 69

--- Gulf War (9/2001 or later): 83

g Todd Comer // Wikimedia Commons

#29. Linn County

- Percent of residents that are veterans: 8.2% (611 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 9

--- Korean War: 97

--- Vietnam era: 321

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 126

--- Gulf War (9/2001 or later): 58

IveGoneAway // Wikimedia Commons

#28. Trego County

- Percent of residents that are veterans: 8.2% (191 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 29

--- Korean War: 31

--- Vietnam era: 97

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 27

--- Gulf War (9/2001 or later): 7

National Park Service Midwest Region // Wikimedia Commons

#27. Shawnee County

- Percent of residents that are veterans: 8.3% (11,220 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 408

--- Korean War: 1,201

--- Vietnam era: 5,088

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,694

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,829

Alishasmith1005 // Wikimedia Commons

#26. Montgomery County

- Percent of residents that are veterans: 8.4% (2,090 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 77

--- Korean War: 152

--- Vietnam era: 1,000

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 511

--- Gulf War (9/2001 or later): 350

Ammodramus // Wikimedia Commons

#25. Smith County

- Percent of residents that are veterans: 8.4% (246 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 16

--- Korean War: 70

--- Vietnam era: 116

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 16

--- Gulf War (9/2001 or later): 28

Ichabod // Wikimedia Commons

#24. Anderson County

- Percent of residents that are veterans: 8.5% (491 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 52

--- Korean War: 79

--- Vietnam era: 233

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 101

--- Gulf War (9/2001 or later): 26

Steve Ferro // Wikimedia Commons

#23. Chase County

- Percent of residents that are veterans: 8.6% (174 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 6

--- Korean War: 33

--- Vietnam era: 95

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 12

--- Gulf War (9/2001 or later): 28

Jcakp // Wikimedia Commons

#22. Jefferson County

- Percent of residents that are veterans: 8.6% (1,245 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 27

--- Korean War: 95

--- Vietnam era: 721

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 209

--- Gulf War (9/2001 or later): 193

Ammodramus // Wikimedia Commons

#21. Clark County

- Percent of residents that are veterans: 8.6% (131 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 3

--- Korean War: 31

--- Vietnam era: 71

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 19

--- Gulf War (9/2001 or later): 7

Paulmcdonald // Wikimedia Commons

#20. Cloud County

- Percent of residents that are veterans: 8.6% (588 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 16

--- Korean War: 42

--- Vietnam era: 241

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 147

--- Gulf War (9/2001 or later): 142

w:User:Malepheasant // Wikimedia Commons

#19. Doniphan County

- Percent of residents that are veterans: 8.7% (537 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 30

--- Korean War: 45

--- Vietnam era: 291

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 90

--- Gulf War (9/2001 or later): 81

Spacini // Wikimedia Commons

#18. Pottawatomie County

- Percent of residents that are veterans: 8.7% (1,447 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 6

--- Korean War: 112

--- Vietnam era: 546

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 428

--- Gulf War (9/2001 or later): 355

Ammodramus // Wikimedia Commons

#17. Decatur County

- Percent of residents that are veterans: 8.9% (206 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 4

--- Korean War: 32

--- Vietnam era: 131

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1

--- Gulf War (9/2001 or later): 38

Michael Adams // Wikimedia Commons

#16. Chautauqua County

- Percent of residents that are veterans: 9.1% (236 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 17

--- Korean War: 36

--- Vietnam era: 113

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 32

--- Gulf War (9/2001 or later): 38

25or6to4 // Wikimedia Commons

#15. Woodson County

- Percent of residents that are veterans: 9.5% (234 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 12

--- Korean War: 14

--- Vietnam era: 112

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 57

--- Gulf War (9/2001 or later): 39

MadameGraffigny // Wikimedia Commons

#14. Butler County

- Percent of residents that are veterans: 9.5% (4,696 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 168

--- Korean War: 353

--- Vietnam era: 1,806

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,165

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,204

Braniffair // Wikimedia Commons

#13. Greenwood County

- Percent of residents that are veterans: 9.6% (456 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 11

--- Korean War: 73

--- Vietnam era: 244

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 89

--- Gulf War (9/2001 or later): 39

Ammodramus // Wikimedia Commons

#12. Wallace County

- Percent of residents that are veterans: 9.6% (112 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 8

--- Korean War: 17

--- Vietnam era: 54

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 19

--- Gulf War (9/2001 or later): 14

Spacini // Wikimedia Commons

#11. Brown County

- Percent of residents that are veterans: 9.8% (705 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 26

--- Korean War: 56

--- Vietnam era: 406

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 135

--- Gulf War (9/2001 or later): 82

Jon Barker // Wikimedia Commons

#10. Jackson County

- Percent of residents that are veterans: 10.2% (1,017 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 20

--- Korean War: 86

--- Vietnam era: 542

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 175

--- Gulf War (9/2001 or later): 194

Kzollman // Wikimedia Commons

#9. Riley County

- Percent of residents that are veterans: 10.3% (5,803 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 145

--- Korean War: 273

--- Vietnam era: 1,071

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,511

--- Gulf War (9/2001 or later): 2,803

Ichabod // Wikimedia Commons

#8. Osage County

- Percent of residents that are veterans: 10.9% (1,323 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 34

--- Korean War: 134

--- Vietnam era: 638

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 281

--- Gulf War (9/2001 or later): 236

Bhall87 // Wikimedia Commons

#7. Wabaunsee County

- Percent of residents that are veterans: 11.1% (584 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 8

--- Korean War: 30

--- Vietnam era: 220

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 180

--- Gulf War (9/2001 or later): 146

Shamera // Wikimedia Commons

#6. Coffey County

- Percent of residents that are veterans: 11.5% (744 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 26

--- Korean War: 50

--- Vietnam era: 344

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 126

--- Gulf War (9/2001 or later): 198

Douglas Kulp // Wikimedia Commons

#5. Morris County

- Percent of residents that are veterans: 12.4% (540 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 18

--- Korean War: 47

--- Vietnam era: 225

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 126

--- Gulf War (9/2001 or later): 124

The All-Nite Images // Wikimedia Commons

#4. Dickinson County

- Percent of residents that are veterans: 12.5% (1,790 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 87

--- Korean War: 125

--- Vietnam era: 602

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 507

--- Gulf War (9/2001 or later): 469

Clay County Commissioners // Wikimedia Commons

#3. Clay County

- Percent of residents that are veterans: 13.2% (802 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 87

--- Korean War: 40

--- Vietnam era: 374

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 129

--- Gulf War (9/2001 or later): 172

Ichabod // Wikimedia Commons

#2. Leavenworth County

- Percent of residents that are veterans: 18.5% (10,956 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 138

--- Korean War: 428

--- Vietnam era: 2,878

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 3,537

--- Gulf War (9/2001 or later): 3,975

SharonPapierdreams // Wikimedia Commons

#1. Geary County

- Percent of residents that are veterans: 29.0% (5,321 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 0

--- Korean War: 132

--- Vietnam era: 753

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,376

--- Gulf War (9/2001 or later): 3,060

