Nyttend // Wikimedia Commons

Counties with the most veterans in Kentucky

There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs . California, Texas, and Florida are home to the most veterans , and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. home to the least.

American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties. Even Hawaii’s tiny Kalawao County , which had no veterans living in it as of 2016, reported two veterans there according to 2019 Census Bureau estimates .

Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in Kentucky using data from the U.S. Census Bureau . Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census’ 2019 5-year estimate. Keep reading to see where the most veterans live in your home state.

Turover // Wikimedia Commons

#50. Greenup County

- Percent of residents that are veterans: 6.5% (1,804 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 47

--- Korean War: 250

--- Vietnam era: 960

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 318

--- Gulf War (9/2001 or later): 229

W.marsh // Wikimedia Commons

#49. Montgomery County

- Percent of residents that are veterans: 6.5% (1,377 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 68

--- Korean War: 68

--- Vietnam era: 525

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 364

--- Gulf War (9/2001 or later): 352

Ryan Emmick // Wikimedia Commons

#48. Hancock County

- Percent of residents that are veterans: 6.6% (427 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 0

--- Korean War: 49

--- Vietnam era: 189

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 93

--- Gulf War (9/2001 or later): 96

Christopher L. Riley // Wikimedia Commons

#47. Clark County

- Percent of residents that are veterans: 6.6% (1,831 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 56

--- Korean War: 233

--- Vietnam era: 813

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 403

--- Gulf War (9/2001 or later): 326

Bfreas // Wikimedia Commons

#46. Simpson County

- Percent of residents that are veterans: 6.6% (906 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 8

--- Korean War: 87

--- Vietnam era: 437

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 181

--- Gulf War (9/2001 or later): 193

FloNight (Sydney Poore) and Russell Poore // Wikimedia Commons

#45. Lincoln County

- Percent of residents that are veterans: 6.6% (1,233 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 38

--- Korean War: 105

--- Vietnam era: 614

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 314

--- Gulf War (9/2001 or later): 162

Jim.henderson // Wikimedia Commons

#44. Hopkins County

- Percent of residents that are veterans: 6.6% (2,305 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 40

--- Korean War: 110

--- Vietnam era: 1,099

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 678

--- Gulf War (9/2001 or later): 378

W.marsh // Wikimedia Commons

#43. Bourbon County

- Percent of residents that are veterans: 6.7% (1,038 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 14

--- Korean War: 77

--- Vietnam era: 486

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 314

--- Gulf War (9/2001 or later): 147

W.marsh // Wikimedia Commons

#42. Woodford County

- Percent of residents that are veterans: 6.7% (1,369 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 58

--- Korean War: 140

--- Vietnam era: 645

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 322

--- Gulf War (9/2001 or later): 204

Nyttend // Wikimedia Commons

#41. Clinton County

- Percent of residents that are veterans: 6.7% (529 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 5

--- Korean War: 64

--- Vietnam era: 303

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 84

--- Gulf War (9/2001 or later): 73

Nyttend // Wikimedia Commons

#40. Metcalfe County

- Percent of residents that are veterans: 6.7% (521 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 11

--- Korean War: 84

--- Vietnam era: 252

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 110

--- Gulf War (9/2001 or later): 64

Huw Williams (Huwmanbeing) // Wikimedia Commons

#39. Grayson County

- Percent of residents that are veterans: 6.8% (1,357 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 62

--- Korean War: 98

--- Vietnam era: 802

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 185

--- Gulf War (9/2001 or later): 210

Patricia Drury // Wikimedia Commons

#38. Union County

- Percent of residents that are veterans: 6.8% (804 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 31

--- Korean War: 26

--- Vietnam era: 453

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 136

--- Gulf War (9/2001 or later): 158

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#37. Butler County

- Percent of residents that are veterans: 6.8% (672 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 49

--- Korean War: 54

--- Vietnam era: 393

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 91

--- Gulf War (9/2001 or later): 85

Smallbones // Wikimedia Commons

#36. McCracken County

- Percent of residents that are veterans: 6.8% (3,466 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 135

--- Korean War: 347

--- Vietnam era: 1,623

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 795

--- Gulf War (9/2001 or later): 566

Farragutful // Wikimedia Commons

#35. Daviess County

- Percent of residents that are veterans: 6.9% (5,216 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 156

--- Korean War: 549

--- Vietnam era: 2,537

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,139

--- Gulf War (9/2001 or later): 835

Nyttend // Wikimedia Commons

#34. Cumberland County

- Percent of residents that are veterans: 6.9% (360 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 7

--- Korean War: 22

--- Vietnam era: 201

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 77

--- Gulf War (9/2001 or later): 53

Nyttend // Wikimedia Commons

#33. Mercer County

- Percent of residents that are veterans: 6.9% (1,158 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 79

--- Korean War: 127

--- Vietnam era: 521

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 208

--- Gulf War (9/2001 or later): 223

Smceuen // Wikimedia Commons

#32. Carroll County

- Percent of residents that are veterans: 7.0% (552 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 0

--- Korean War: 9

--- Vietnam era: 266

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 111

--- Gulf War (9/2001 or later): 166

w.marsh // Wikimedia Commons

#31. Henderson County

- Percent of residents that are veterans: 7.0% (2,489 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 145

--- Korean War: 241

--- Vietnam era: 1,158

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 537

--- Gulf War (9/2001 or later): 408

Acdixon // Wikimedia Commons

#30. Todd County

- Percent of residents that are veterans: 7.1% (641 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 12

--- Korean War: 31

--- Vietnam era: 354

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 145

--- Gulf War (9/2001 or later): 99

JERRYE & ROY KLOTZ MD // Wikimedia Commons

#29. Hart County

- Percent of residents that are veterans: 7.1% (1,004 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 13

--- Korean War: 29

--- Vietnam era: 478

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 272

--- Gulf War (9/2001 or later): 212

FloNight (Sydney Poore) and Russell Poore // Wikimedia Commons

#28. Madison County

- Percent of residents that are veterans: 7.2% (5,188 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 133

--- Korean War: 369

--- Vietnam era: 1,657

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,648

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,381

Nyttend // Wikimedia Commons

#27. Carlisle County

- Percent of residents that are veterans: 7.2% (267 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 8

--- Korean War: 12

--- Vietnam era: 130

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 67

--- Gulf War (9/2001 or later): 50

JERRYE & ROY KLOTZ MD // Wikimedia Commons

#26. Franklin County

- Percent of residents that are veterans: 7.2% (2,891 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 169

--- Korean War: 275

--- Vietnam era: 1,312

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 716

--- Gulf War (9/2001 or later): 419

Kybluegrass // Wikimedia Commons

#25. McCreary County

- Percent of residents that are veterans: 7.3% (980 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 40

--- Korean War: 22

--- Vietnam era: 507

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 210

--- Gulf War (9/2001 or later): 201

Nyttend // Wikimedia Commons

#24. McLean County

- Percent of residents that are veterans: 7.3% (515 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 29

--- Korean War: 51

--- Vietnam era: 279

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 123

--- Gulf War (9/2001 or later): 33

W.marsh // Wikimedia Commons

#23. Oldham County

- Percent of residents that are veterans: 7.3% (3,593 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 101

--- Korean War: 148

--- Vietnam era: 1,242

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,111

--- Gulf War (9/2001 or later): 991

W.marsh // Wikimedia Commons

#22. Scott County

- Percent of residents that are veterans: 7.3% (2,993 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 64

--- Korean War: 191

--- Vietnam era: 1,173

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 757

--- Gulf War (9/2001 or later): 808

Joel Bradshaw // Wikimedia Commons

#21. Ohio County

- Percent of residents that are veterans: 7.4% (1,331 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 16

--- Korean War: 114

--- Vietnam era: 553

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 350

--- Gulf War (9/2001 or later): 298

Nyttend // Wikimedia Commons

#20. Crittenden County

- Percent of residents that are veterans: 7.6% (527 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 8

--- Korean War: 82

--- Vietnam era: 283

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 63

--- Gulf War (9/2001 or later): 91

W.marsh // Wikimedia Commons

#19. Boone County

- Percent of residents that are veterans: 7.6% (7,311 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 191

--- Korean War: 512

--- Vietnam era: 3,091

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,826

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,691

W.marsh // Wikimedia Commons

#18. Bullitt County

- Percent of residents that are veterans: 7.8% (4,839 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 177

--- Korean War: 247

--- Vietnam era: 1,975

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,260

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,180

Nyttend // Wikimedia Commons

#17. Henry County

- Percent of residents that are veterans: 7.8% (944 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 40

--- Korean War: 42

--- Vietnam era: 533

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 208

--- Gulf War (9/2001 or later): 121

Nyttend // Wikimedia Commons

#16. Grant County

- Percent of residents that are veterans: 7.8% (1,433 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 42

--- Korean War: 125

--- Vietnam era: 543

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 322

--- Gulf War (9/2001 or later): 401

Nyttend // Wikimedia Commons

#15. Pulaski County

- Percent of residents that are veterans: 8.1% (4,037 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 112

--- Korean War: 324

--- Vietnam era: 2,004

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 952

--- Gulf War (9/2001 or later): 645

w:User:Malepheasant // Wikimedia Commons

#14. Boyd County

- Percent of residents that are veterans: 8.1% (3,043 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 140

--- Korean War: 217

--- Vietnam era: 1,271

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 869

--- Gulf War (9/2001 or later): 546

Nyttend // Wikimedia Commons

#13. Trimble County

- Percent of residents that are veterans: 8.2% (546 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 4

--- Korean War: 27

--- Vietnam era: 271

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 134

--- Gulf War (9/2001 or later): 110

Chris Light // Wikimedia Commons

#12. Nelson County

- Percent of residents that are veterans: 8.3% (2,870 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 37

--- Korean War: 177

--- Vietnam era: 1,348

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 825

--- Gulf War (9/2001 or later): 483

Nyttend // Wikimedia Commons

#11. Marshall County

- Percent of residents that are veterans: 8.4% (2,087 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 44

--- Korean War: 215

--- Vietnam era: 975

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 407

--- Gulf War (9/2001 or later): 446

Calvin Beale // Wikimedia Commons

#10. Fulton County

- Percent of residents that are veterans: 8.5% (403 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 13

--- Korean War: 23

--- Vietnam era: 145

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 106

--- Gulf War (9/2001 or later): 116

W.marsh // Wikimedia Commons

#9. Larue County

- Percent of residents that are veterans: 8.6% (946 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 32

--- Korean War: 33

--- Vietnam era: 450

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 342

--- Gulf War (9/2001 or later): 89

Jonathunder // Wikimedia Commons

#8. Ballard County

- Percent of residents that are veterans: 8.8% (553 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 28

--- Korean War: 41

--- Vietnam era: 259

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 94

--- Gulf War (9/2001 or later): 131

Nyttend // Wikimedia Commons

#7. Lyon County

- Percent of residents that are veterans: 8.9% (636 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 7

--- Korean War: 37

--- Vietnam era: 335

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 192

--- Gulf War (9/2001 or later): 65

Hunter Hawley // Wikimedia Commons

#6. Breckinridge County

- Percent of residents that are veterans: 9.2% (1,437 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 6

--- Korean War: 90

--- Vietnam era: 771

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 360

--- Gulf War (9/2001 or later): 210

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#5. Hickman County

- Percent of residents that are veterans: 11.4% (414 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 4

--- Korean War: 92

--- Vietnam era: 169

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 78

--- Gulf War (9/2001 or later): 71

Dcoetzee // Wikimedia Commons

#4. Trigg County

- Percent of residents that are veterans: 12.9% (1,444 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 14

--- Korean War: 86

--- Vietnam era: 638

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 307

--- Gulf War (9/2001 or later): 399

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#3. Christian County

- Percent of residents that are veterans: 13.1% (5,786 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 40

--- Korean War: 335

--- Vietnam era: 1,574

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,554

--- Gulf War (9/2001 or later): 2,283

Nyttend // Wikimedia Commons

#2. Meade County

- Percent of residents that are veterans: 17.5% (3,670 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 29

--- Korean War: 122

--- Vietnam era: 1,095

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,254

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,170

Nyttend // Wikimedia Commons

#1. Hardin County

- Percent of residents that are veterans: 20.8% (16,393 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 182

--- Korean War: 467

--- Vietnam era: 4,014

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 6,214

--- Gulf War (9/2001 or later): 5,516

