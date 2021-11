Jared Winkler // Wikimedia Commons

Counties with the most veterans in Iowa

There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs . California, Texas, and Florida are home to the most veterans , and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. home to the least.

American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties. Even Hawaii’s tiny Kalawao County , which had no veterans living in it as of 2016, reported two veterans there according to 2019 Census Bureau estimates .

Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in Iowa using data from the U.S. Census Bureau . Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census’ 2019 5-year estimate. Keep reading to see where the most veterans live in your home state.

Jim Roberts // Wikimedia Commons

#50. Shelby County

- Percent of residents that are veterans: 7.1% (644 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 26

--- Korean War: 108

--- Vietnam era: 345

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 85

--- Gulf War (9/2001 or later): 80

Lynn Betts // Wikimedia Commons

#49. Warren County

- Percent of residents that are veterans: 7.2% (2,696 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 101

--- Korean War: 248

--- Vietnam era: 1,155

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 583

--- Gulf War (9/2001 or later): 609

Library of Congress // Wikimedia Commons

#48. Boone County

- Percent of residents that are veterans: 7.2% (1,476 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 72

--- Korean War: 138

--- Vietnam era: 535

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 379

--- Gulf War (9/2001 or later): 352

Jim Roberts // Wikimedia Commons

#47. Davis County

- Percent of residents that are veterans: 7.2% (453 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 18

--- Korean War: 66

--- Vietnam era: 212

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 109

--- Gulf War (9/2001 or later): 48

TheCatalyst31 // Wikimedia Commons

#46. Dickinson County

- Percent of residents that are veterans: 7.2% (1,000 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 54

--- Korean War: 194

--- Vietnam era: 457

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 156

--- Gulf War (9/2001 or later): 139

Scott Romine // Wikimedia Commons

#45. O'Brien County

- Percent of residents that are veterans: 7.2% (760 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 77

--- Korean War: 147

--- Vietnam era: 353

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 89

--- Gulf War (9/2001 or later): 94

Woodard // Wikimedia Commons

#44. Fayette County

- Percent of residents that are veterans: 7.2% (1,133 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 71

--- Korean War: 131

--- Vietnam era: 437

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 281

--- Gulf War (9/2001 or later): 213

Jim Roberts // Wikimedia Commons

#43. Page County

- Percent of residents that are veterans: 7.2% (885 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 12

--- Korean War: 97

--- Vietnam era: 435

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 209

--- Gulf War (9/2001 or later): 132

Nst101 // Wikimedia Commons

#42. Guthrie County

- Percent of residents that are veterans: 7.3% (598 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 9

--- Korean War: 88

--- Vietnam era: 301

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 115

--- Gulf War (9/2001 or later): 85

Farragutful // Wikimedia Commons

#41. Washington County

- Percent of residents that are veterans: 7.3% (1,216 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 72

--- Korean War: 117

--- Vietnam era: 495

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 217

--- Gulf War (9/2001 or later): 315

Daniel Hartwig // Wikimedia Commons

#40. Marshall County

- Percent of residents that are veterans: 7.3% (2,191 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 155

--- Korean War: 258

--- Vietnam era: 1,090

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 405

--- Gulf War (9/2001 or later): 283

Jon Roanhaus // Wikimedia Commons

#39. Jackson County

- Percent of residents that are veterans: 7.4% (1,112 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 48

--- Korean War: 174

--- Vietnam era: 519

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 189

--- Gulf War (9/2001 or later): 182

User:Magicpiano // Wikimedia Commons

#38. Sac County

- Percent of residents that are veterans: 7.5% (570 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 29

--- Korean War: 102

--- Vietnam era: 281

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 80

--- Gulf War (9/2001 or later): 78

Ann Sullivan-Larson // Wikimedia Commons

#37. Hardin County

- Percent of residents that are veterans: 7.5% (1,016 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 79

--- Korean War: 198

--- Vietnam era: 449

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 191

--- Gulf War (9/2001 or later): 99

Scott Romine // Wikimedia Commons

#36. Palo Alto County

- Percent of residents that are veterans: 7.5% (518 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 24

--- Korean War: 80

--- Vietnam era: 268

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 79

--- Gulf War (9/2001 or later): 67

C. A. Tucker // Wikimedia Commons

#35. Adair County

- Percent of residents that are veterans: 7.5% (420 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 19

--- Korean War: 52

--- Vietnam era: 239

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 52

--- Gulf War (9/2001 or later): 58

Jonathunder // Wikimedia Commons

#34. Worth County

- Percent of residents that are veterans: 7.5% (444 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 33

--- Korean War: 78

--- Vietnam era: 215

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 67

--- Gulf War (9/2001 or later): 51

Jsayre64 // Wikimedia Commons

#33. Clayton County

- Percent of residents that are veterans: 7.6% (1,048 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 53

--- Korean War: 158

--- Vietnam era: 567

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 114

--- Gulf War (9/2001 or later): 156

Jim Roberts // Wikimedia Commons

#32. Appanoose County

- Percent of residents that are veterans: 7.6% (735 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 54

--- Korean War: 121

--- Vietnam era: 302

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 157

--- Gulf War (9/2001 or later): 101

Jason McLaren // Wikimedia Commons

#31. Clarke County

- Percent of residents that are veterans: 7.6% (532 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 16

--- Korean War: 72

--- Vietnam era: 275

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 90

--- Gulf War (9/2001 or later): 79

Billwhittaker // Wikimedia Commons

#30. Henry County

- Percent of residents that are veterans: 7.6% (1,180 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 59

--- Korean War: 136

--- Vietnam era: 548

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 244

--- Gulf War (9/2001 or later): 193

JERRYE AND ROY KLOTZ MD // Wikimedia Commons

#29. Monona County

- Percent of residents that are veterans: 7.6% (530 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 41

--- Korean War: 84

--- Vietnam era: 282

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 55

--- Gulf War (9/2001 or later): 68

Jason McLaren // Wikimedia Commons

#28. Greene County

- Percent of residents that are veterans: 7.7% (529 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 52

--- Korean War: 79

--- Vietnam era: 227

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 136

--- Gulf War (9/2001 or later): 35

Alejandro Pulido // Wikimedia Commons

#27. Kossuth County

- Percent of residents that are veterans: 7.7% (897 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 53

--- Korean War: 165

--- Vietnam era: 489

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 117

--- Gulf War (9/2001 or later): 73

Skinzfan23 // Wikimedia Commons

#26. Pottawattamie County

- Percent of residents that are veterans: 7.7% (5,503 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 112

--- Korean War: 549

--- Vietnam era: 2,387

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,387

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,068

Nst101 // Wikimedia Commons

#25. Calhoun County

- Percent of residents that are veterans: 7.7% (591 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 26

--- Korean War: 103

--- Vietnam era: 298

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 73

--- Gulf War (9/2001 or later): 91

Scott Romine // Wikimedia Commons

#24. Harrison County

- Percent of residents that are veterans: 7.7% (839 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 43

--- Korean War: 111

--- Vietnam era: 393

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 154

--- Gulf War (9/2001 or later): 138

formulanone // Wikimedia Commons

#23. Scott County

- Percent of residents that are veterans: 7.8% (10,166 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 430

--- Korean War: 850

--- Vietnam era: 4,092

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,614

--- Gulf War (9/2001 or later): 2,180

Scott Romine // Wikimedia Commons

#22. Wayne County

- Percent of residents that are veterans: 7.8% (373 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 37

--- Korean War: 33

--- Vietnam era: 167

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 97

--- Gulf War (9/2001 or later): 39

Billwhittaker // Wikimedia Commons

#21. Butler County

- Percent of residents that are veterans: 7.8% (870 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 80

--- Korean War: 147

--- Vietnam era: 410

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 132

--- Gulf War (9/2001 or later): 101

Skye Marthaler // Wikimedia Commons

#20. Cherokee County

- Percent of residents that are veterans: 7.8% (692 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 82

--- Korean War: 94

--- Vietnam era: 380

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 51

--- Gulf War (9/2001 or later): 85

Ammodramus // Wikimedia Commons

#19. Fremont County

- Percent of residents that are veterans: 7.9% (429 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 8

--- Korean War: 61

--- Vietnam era: 191

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 95

--- Gulf War (9/2001 or later): 74

en:User:Cburnett // Wikimedia Commons

#18. Lucas County

- Percent of residents that are veterans: 7.9% (520 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 33

--- Korean War: 71

--- Vietnam era: 191

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 123

--- Gulf War (9/2001 or later): 102

Scott Romine // Wikimedia Commons

#17. Ida County

- Percent of residents that are veterans: 8.0% (420 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 39

--- Korean War: 53

--- Vietnam era: 224

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 55

--- Gulf War (9/2001 or later): 49

Jim Roberts // Wikimedia Commons

#16. Floyd County

- Percent of residents that are veterans: 8.0% (981 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 130

--- Korean War: 150

--- Vietnam era: 430

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 183

--- Gulf War (9/2001 or later): 88

Jon Roanhaus // Wikimedia Commons

#15. Mitchell County

- Percent of residents that are veterans: 8.1% (656 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 61

--- Korean War: 82

--- Vietnam era: 342

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 116

--- Gulf War (9/2001 or later): 55

Brandonrush // Wikimedia Commons

#14. Humboldt County

- Percent of residents that are veterans: 8.1% (593 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 11

--- Korean War: 94

--- Vietnam era: 287

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 107

--- Gulf War (9/2001 or later): 94

Scott Romine // Wikimedia Commons

#13. Plymouth County

- Percent of residents that are veterans: 8.3% (1,554 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 60

--- Korean War: 234

--- Vietnam era: 630

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 265

--- Gulf War (9/2001 or later): 365

Richc80 // Wikimedia Commons

#12. Clinton County

- Percent of residents that are veterans: 8.3% (3,004 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 144

--- Korean War: 413

--- Vietnam era: 1,382

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 475

--- Gulf War (9/2001 or later): 590

Kevin Schuchmann // Wikimedia Commons

#11. Cedar County

- Percent of residents that are veterans: 8.3% (1,179 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 82

--- Korean War: 106

--- Vietnam era: 450

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 268

--- Gulf War (9/2001 or later): 273

Kevin Schuchmann // Wikimedia Commons

#10. Jones County

- Percent of residents that are veterans: 8.3% (1,349 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 54

--- Korean War: 211

--- Vietnam era: 644

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 214

--- Gulf War (9/2001 or later): 226

en:User:Cburnett // Wikimedia Commons

#9. Jefferson County

- Percent of residents that are veterans: 8.4% (1,277 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 46

--- Korean War: 97

--- Vietnam era: 470

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 217

--- Gulf War (9/2001 or later): 447

Sector001 // Wikimedia Commons

#8. Van Buren County

- Percent of residents that are veterans: 8.4% (459 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 10

--- Korean War: 84

--- Vietnam era: 239

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 72

--- Gulf War (9/2001 or later): 54

Ian Poellet // Wikimedia Commons

#7. Des Moines County

- Percent of residents that are veterans: 8.4% (2,559 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 191

--- Korean War: 275

--- Vietnam era: 1,256

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 525

--- Gulf War (9/2001 or later): 312

Jason McLaren // Wikimedia Commons

#6. Adams County

- Percent of residents that are veterans: 8.5% (246 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 11

--- Korean War: 22

--- Vietnam era: 172

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 8

--- Gulf War (9/2001 or later): 33

Robert Thall // Wikimedia Commons

#5. Lee County

- Percent of residents that are veterans: 8.6% (2,294 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 91

--- Korean War: 215

--- Vietnam era: 1,120

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 463

--- Gulf War (9/2001 or later): 405

Nst101 // Wikimedia Commons

#4. Audubon County

- Percent of residents that are veterans: 8.8% (387 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 30

--- Korean War: 61

--- Vietnam era: 166

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 55

--- Gulf War (9/2001 or later): 75

Jatakuck // Wikimedia Commons

#3. Howard County

- Percent of residents that are veterans: 8.9% (611 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 14

--- Korean War: 119

--- Vietnam era: 227

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 132

--- Gulf War (9/2001 or later): 119

Jared Winkler // Wikimedia Commons

#2. Taylor County

- Percent of residents that are veterans: 9.0% (424 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 28

--- Korean War: 42

--- Vietnam era: 230

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 64

--- Gulf War (9/2001 or later): 60

Jared Winkler // Wikimedia Commons

#1. Mills County

- Percent of residents that are veterans: 9.2% (1,047 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 90

--- Korean War: 47

--- Vietnam era: 423

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 267

--- Gulf War (9/2001 or later): 220

