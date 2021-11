Pubdog // Wikimedia Commons

Counties with the most veterans in Maryland

There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs . California, Texas, and Florida are home to the most veterans , and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. home to the least.

American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties. Even Hawaii’s tiny Kalawao County , which had no veterans living in it as of 2016, reported two veterans there according to 2019 Census Bureau estimates .

Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in Maryland using data from the U.S. Census Bureau . Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census’ 2019 5-year estimate. Keep reading to see where the most veterans live in your home state.

Famartin // Wikicommons

#24. Baltimore city

- Percent of residents that are veterans: 4.5% (21,812 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 843

--- Korean War: 1,691

--- Vietnam era: 9,365

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 5,074

--- Gulf War (9/2001 or later): 4,839

TownCreative // Wikimedia Commons

#23. Montgomery County

- Percent of residents that are veterans: 4.7% (37,183 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 2,068

--- Korean War: 3,229

--- Vietnam era: 11,765

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 9,424

--- Gulf War (9/2001 or later): 10,697

JERRYE & ROY KLOTZ, M.D. // Wikimedia Commons

#22. Baltimore County

- Percent of residents that are veterans: 5.4% (35,180 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 2,359

--- Korean War: 4,074

--- Vietnam era: 14,895

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 7,403

--- Gulf War (9/2001 or later): 6,449

jerryinocmd // Wikimedia Commons

#21. Somerset County

- Percent of residents that are veterans: 5.9% (1,255 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 41

--- Korean War: 91

--- Vietnam era: 602

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 270

--- Gulf War (9/2001 or later): 251

Eric Fischer // Wikicommons

#20. Wicomico County

- Percent of residents that are veterans: 6.4% (5,116 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 152

--- Korean War: 575

--- Vietnam era: 2,175

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,200

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,014

Skye Marthaler // Wikimedia Commons

#19. Garrett County

- Percent of residents that are veterans: 6.6% (1,554 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 59

--- Korean War: 153

--- Vietnam era: 827

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 252

--- Gulf War (9/2001 or later): 263

Eli Pousson // Wikimedia Commons

#18. Dorchester County

- Percent of residents that are veterans: 6.7% (1,691 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 63

--- Korean War: 227

--- Vietnam era: 712

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 296

--- Gulf War (9/2001 or later): 393

Delta1989 // Wikimedia Commons

#17. Kent County

- Percent of residents that are veterans: 6.8% (1,111 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 58

--- Korean War: 176

--- Vietnam era: 607

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 159

--- Gulf War (9/2001 or later): 111

Acroterion // Wikicommons

#16. Allegany County

- Percent of residents that are veterans: 7.0% (4,103 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 205

--- Korean War: 482

--- Vietnam era: 1,830

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 811

--- Gulf War (9/2001 or later): 775

Farragutful // Wikimedia Commons

#15. Carroll County

- Percent of residents that are veterans: 7.1% (9,310 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 362

--- Korean War: 784

--- Vietnam era: 3,567

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,422

--- Gulf War (9/2001 or later): 2,175

MamaGeek // Wikimedia Commons

#14. Prince George's County

- Percent of residents that are veterans: 7.2% (50,438 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 1,024

--- Korean War: 2,978

--- Vietnam era: 16,257

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 15,850

--- Gulf War (9/2001 or later): 14,329

Zrmachuga // Wikimedia Commons

#13. Howard County

- Percent of residents that are veterans: 7.3% (17,500 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 485

--- Korean War: 1,170

--- Vietnam era: 5,431

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 5,233

--- Gulf War (9/2001 or later): 5,181

Smallbones // Wikimedia Commons

#12. Cecil County

- Percent of residents that are veterans: 7.3% (5,807 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 112

--- Korean War: 338

--- Vietnam era: 2,721

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,542

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,094

Acroterion // Wikimedia Commons

#11. Caroline County

- Percent of residents that are veterans: 7.4% (1,860 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 107

--- Korean War: 217

--- Vietnam era: 854

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 325

--- Gulf War (9/2001 or later): 357

Acroterion // Wikimedia Commons

#10. Frederick County

- Percent of residents that are veterans: 7.7% (14,713 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 326

--- Korean War: 964

--- Vietnam era: 4,969

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 4,501

--- Gulf War (9/2001 or later): 3,953

Vpuliva // Wikimedia Commons

#9. Washington County

- Percent of residents that are veterans: 7.8% (9,168 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 352

--- Korean War: 675

--- Vietnam era: 3,374

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,687

--- Gulf War (9/2001 or later): 2,080

Linda Roy Walls // Wikimedia Commons

#8. Worcester County

- Percent of residents that are veterans: 7.9% (3,394 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 150

--- Korean War: 455

--- Vietnam era: 1,908

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 449

--- Gulf War (9/2001 or later): 432

JERRYE & ROY KLOTZ, M.D. // Wikimedia Commons

#7. Queen Anne's County

- Percent of residents that are veterans: 8.5% (3,311 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 127

--- Korean War: 184

--- Vietnam era: 1,408

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 950

--- Gulf War (9/2001 or later): 642

Jerrye & Roy Klotz, MD // Wikimedia Commons

#6. Harford County

- Percent of residents that are veterans: 9.5% (18,510 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 251

--- Korean War: 1,084

--- Vietnam era: 5,638

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 6,181

--- Gulf War (9/2001 or later): 5,356

Shopkins91 // Wikimedia Commons

#5. Talbot County

- Percent of residents that are veterans: 9.6% (2,899 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 201

--- Korean War: 468

--- Vietnam era: 1,399

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 482

--- Gulf War (9/2001 or later): 349

Charlie Stinchcomb // Flickr

#4. Anne Arundel County

- Percent of residents that are veterans: 12.2% (52,526 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 1,277

--- Korean War: 2,495

--- Vietnam era: 14,841

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 16,349

--- Gulf War (9/2001 or later): 17,564

Preservation Maryland // Wikimedia Commons

#3. Calvert County

- Percent of residents that are veterans: 13.0% (8,999 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 170

--- Korean War: 276

--- Vietnam era: 2,302

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 3,165

--- Gulf War (9/2001 or later): 3,086

Pubdog // Wikimedia Commons

#2. St. Mary's County

- Percent of residents that are veterans: 14.3% (11,855 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 126

--- Korean War: 363

--- Vietnam era: 2,621

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 4,597

--- Gulf War (9/2001 or later): 4,148

Pubdog // Wikimedia Commons

#1. Charles County

- Percent of residents that are veterans: 14.6% (17,451 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 155

--- Korean War: 750

--- Vietnam era: 3,625

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 7,090

--- Gulf War (9/2001 or later): 5,831