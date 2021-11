Canva

Counties with the most veterans in Tennessee

There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs . California, Texas, and Florida are home to the most veterans , and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. home to the least.

American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties. Even Hawaii’s tiny Kalawao County , which had no veterans living in it as of 2016, reported two veterans there according to 2019 Census Bureau estimates .

Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in Tennessee using data from the U.S. Census Bureau . Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census’ 2019 5-year estimate. Keep reading to see where the most veterans live in your home state.

Pollinator // Wikimedia Commons

#50. Cannon County

- Percent of residents that are veterans: 7.1% (794 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 53

--- Korean War: 122

--- Vietnam era: 342

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 132

--- Gulf War (9/2001 or later): 145

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#49. Benton County

- Percent of residents that are veterans: 7.1% (926 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 5

--- Korean War: 133

--- Vietnam era: 531

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 141

--- Gulf War (9/2001 or later): 116

Canva

#48. Campbell County

- Percent of residents that are veterans: 7.1% (2,255 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 131

--- Korean War: 174

--- Vietnam era: 1,152

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 445

--- Gulf War (9/2001 or later): 353

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#47. Scott County

- Percent of residents that are veterans: 7.2% (1,194 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 17

--- Korean War: 71

--- Vietnam era: 569

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 266

--- Gulf War (9/2001 or later): 271

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#46. Jackson County

- Percent of residents that are veterans: 7.2% (690 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 0

--- Korean War: 69

--- Vietnam era: 347

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 182

--- Gulf War (9/2001 or later): 92

Ɱ // Wikimedia Commons

#45. Knox County

- Percent of residents that are veterans: 7.2% (26,205 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 919

--- Korean War: 2,179

--- Vietnam era: 10,583

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 6,724

--- Gulf War (9/2001 or later): 5,800

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#44. Polk County

- Percent of residents that are veterans: 7.3% (985 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 4

--- Korean War: 120

--- Vietnam era: 457

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 220

--- Gulf War (9/2001 or later): 184

Thomas R Machnitzki (thomasmachnitzki.com) // Wikimedia Commons

#43. Obion County

- Percent of residents that are veterans: 7.4% (1,757 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 47

--- Korean War: 247

--- Vietnam era: 650

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 548

--- Gulf War (9/2001 or later): 265

Canva

#42. Perry County

- Percent of residents that are veterans: 7.4% (462 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 3

--- Korean War: 23

--- Vietnam era: 234

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 96

--- Gulf War (9/2001 or later): 106

Ichabod // Wikimedia Commons

#41. Giles County

- Percent of residents that are veterans: 7.6% (1,749 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 41

--- Korean War: 146

--- Vietnam era: 990

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 389

--- Gulf War (9/2001 or later): 183

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#40. Johnson County

- Percent of residents that are veterans: 7.6% (1,119 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 20

--- Korean War: 122

--- Vietnam era: 556

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 141

--- Gulf War (9/2001 or later): 280

Thomas R Machnitzki (thomas@machnitzki.com) // Wikimedia Commons

#39. Fayette County

- Percent of residents that are veterans: 7.7% (2,478 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 37

--- Korean War: 246

--- Vietnam era: 1,214

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 578

--- Gulf War (9/2001 or later): 403

Ballinindasierra // Wikimedia Commons

#38. Hardin County

- Percent of residents that are veterans: 7.7% (1,572 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 54

--- Korean War: 211

--- Vietnam era: 680

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 336

--- Gulf War (9/2001 or later): 291

Ichabod // Wikimedia Commons

#37. Wilson County

- Percent of residents that are veterans: 7.7% (8,018 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 169

--- Korean War: 469

--- Vietnam era: 3,281

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,250

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,849

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#36. Van Buren County

- Percent of residents that are veterans: 7.8% (364 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 23

--- Korean War: 67

--- Vietnam era: 226

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 37

--- Gulf War (9/2001 or later): 11

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#35. Unicoi County

- Percent of residents that are veterans: 7.8% (1,147 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 38

--- Korean War: 175

--- Vietnam era: 546

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 256

--- Gulf War (9/2001 or later): 132

Ichabod // Wikimedia Commons

#34. Sumner County

- Percent of residents that are veterans: 7.8% (10,891 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 325

--- Korean War: 805

--- Vietnam era: 4,604

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 3,072

--- Gulf War (9/2001 or later): 2,085

Dwight Burdette // Wikimedia Commons

#33. Cocke County

- Percent of residents that are veterans: 7.9% (2,219 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 89

--- Korean War: 219

--- Vietnam era: 1,273

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 355

--- Gulf War (9/2001 or later): 283

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#32. Carroll County

- Percent of residents that are veterans: 7.9% (1,726 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 40

--- Korean War: 99

--- Vietnam era: 592

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 457

--- Gulf War (9/2001 or later): 538

Ichabod // Wikimedia Commons

#31. Chester County

- Percent of residents that are veterans: 7.9% (1,044 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 26

--- Korean War: 119

--- Vietnam era: 421

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 280

--- Gulf War (9/2001 or later): 198

Christina Blust // Wikimedia Commons

#30. Humphreys County

- Percent of residents that are veterans: 7.9% (1,153 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 15

--- Korean War: 60

--- Vietnam era: 488

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 335

--- Gulf War (9/2001 or later): 255

Scott Basford // Wikimedia Commons

#29. Loudon County

- Percent of residents that are veterans: 8.0% (3,355 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 100

--- Korean War: 537

--- Vietnam era: 1,761

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 601

--- Gulf War (9/2001 or later): 356

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#28. Sullivan County

- Percent of residents that are veterans: 8.0% (10,103 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 294

--- Korean War: 1,100

--- Vietnam era: 4,745

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,172

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,792

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#27. Rhea County

- Percent of residents that are veterans: 8.0% (2,019 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 86

--- Korean War: 182

--- Vietnam era: 1,115

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 251

--- Gulf War (9/2001 or later): 385

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#26. Franklin County

- Percent of residents that are veterans: 8.1% (2,675 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 42

--- Korean War: 322

--- Vietnam era: 1,235

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 648

--- Gulf War (9/2001 or later): 428

Ichabod // Wikimedia Commons

#25. Trousdale County

- Percent of residents that are veterans: 8.2% (678 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 0

--- Korean War: 95

--- Vietnam era: 174

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 137

--- Gulf War (9/2001 or later): 272

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#24. Union County

- Percent of residents that are veterans: 8.3% (1,269 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 30

--- Korean War: 90

--- Vietnam era: 637

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 294

--- Gulf War (9/2001 or later): 218

Ichabod // Wikimedia Commons

#23. Lincoln County

- Percent of residents that are veterans: 8.4% (2,207 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 37

--- Korean War: 270

--- Vietnam era: 1,021

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 476

--- Gulf War (9/2001 or later): 403

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#22. Monroe County

- Percent of residents that are veterans: 8.4% (3,028 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 66

--- Korean War: 215

--- Vietnam era: 1,751

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 440

--- Gulf War (9/2001 or later): 556

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#21. White County

- Percent of residents that are veterans: 8.4% (1,747 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 24

--- Korean War: 230

--- Vietnam era: 846

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 386

--- Gulf War (9/2001 or later): 261

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#20. Fentress County

- Percent of residents that are veterans: 8.4% (1,213 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 36

--- Korean War: 71

--- Vietnam era: 589

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 287

--- Gulf War (9/2001 or later): 230

Canva

#19. Jefferson County

- Percent of residents that are veterans: 8.5% (3,635 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 134

--- Korean War: 361

--- Vietnam era: 1,455

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,014

--- Gulf War (9/2001 or later): 671

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#18. Carter County

- Percent of residents that are veterans: 8.5% (3,883 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 84

--- Korean War: 258

--- Vietnam era: 1,950

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 877

--- Gulf War (9/2001 or later): 714

AppalachianCentrist // Wikimedia Commons

#17. Greene County

- Percent of residents that are veterans: 8.6% (4,788 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 96

--- Korean War: 412

--- Vietnam era: 2,408

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,000

--- Gulf War (9/2001 or later): 872

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#16. Anderson County

- Percent of residents that are veterans: 8.7% (5,190 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 287

--- Korean War: 358

--- Vietnam era: 2,270

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,166

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,109

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#15. Coffee County

- Percent of residents that are veterans: 8.7% (3,660 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 130

--- Korean War: 357

--- Vietnam era: 1,550

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 889

--- Gulf War (9/2001 or later): 734

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#14. Blount County

- Percent of residents that are veterans: 8.8% (9,045 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 291

--- Korean War: 729

--- Vietnam era: 4,027

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,410

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,588

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#13. Washington County

- Percent of residents that are veterans: 8.9% (9,160 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 385

--- Korean War: 765

--- Vietnam era: 4,083

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,085

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,842

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#12. Wayne County

- Percent of residents that are veterans: 9.0% (1,225 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 9

--- Korean War: 91

--- Vietnam era: 484

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 285

--- Gulf War (9/2001 or later): 356

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#11. Sequatchie County

- Percent of residents that are veterans: 9.2% (1,090 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 25

--- Korean War: 38

--- Vietnam era: 417

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 329

--- Gulf War (9/2001 or later): 281

Canva

#10. Hickman County

- Percent of residents that are veterans: 9.6% (1,876 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 29

--- Korean War: 115

--- Vietnam era: 708

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 513

--- Gulf War (9/2001 or later): 511

Cj4258 // Wikimedia Commons

#9. Henry County

- Percent of residents that are veterans: 9.7% (2,475 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 44

--- Korean War: 155

--- Vietnam era: 1,192

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 623

--- Gulf War (9/2001 or later): 461

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#8. Pickett County

- Percent of residents that are veterans: 10.0% (413 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 0

--- Korean War: 63

--- Vietnam era: 202

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 63

--- Gulf War (9/2001 or later): 85

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#7. Roane County

- Percent of residents that are veterans: 10.1% (4,369 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 95

--- Korean War: 252

--- Vietnam era: 2,330

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 896

--- Gulf War (9/2001 or later): 796

Daniel Hartwig from San Mateo, CA, USA // Wikimedia Commons

#6. Moore County

- Percent of residents that are veterans: 10.3% (519 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 0

--- Korean War: 48

--- Vietnam era: 211

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 125

--- Gulf War (9/2001 or later): 135

Nyttend // Wikimedia Commons

#5. Houston County

- Percent of residents that are veterans: 11.1% (714 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 10

--- Korean War: 29

--- Vietnam era: 290

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 223

--- Gulf War (9/2001 or later): 162

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#4. Cumberland County

- Percent of residents that are veterans: 11.2% (5,448 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 185

--- Korean War: 733

--- Vietnam era: 2,886

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 827

--- Gulf War (9/2001 or later): 817

Thomas R Machnitzki (thomasmachnitzki.com) // Wikimedia Commons

#3. Tipton County

- Percent of residents that are veterans: 12.3% (5,672 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 61

--- Korean War: 308

--- Vietnam era: 1,545

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,130

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,628

Geobeedude // Wikimedia Commons

#2. Stewart County

- Percent of residents that are veterans: 15.5% (1,622 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 18

--- Korean War: 119

--- Vietnam era: 580

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 526

--- Gulf War (9/2001 or later): 379

Canva

#1. Montgomery County

- Percent of residents that are veterans: 22.1% (29,485 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 146

--- Korean War: 618

--- Vietnam era: 5,472

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 10,686

--- Gulf War (9/2001 or later): 12,563

