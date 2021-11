Mojo Hand // Wikimedia Commons

Counties with the most veterans in Virginia

There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs . California, Texas, and Florida are home to the most veterans , and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. home to the least.

American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties. Even Hawaii’s tiny Kalawao County , which had no veterans living in it as of 2016, reported two veterans there according to 2019 Census Bureau estimates .

Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in Virginia using data from the U.S. Census Bureau . Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census’ 2019 5-year estimate. Keep reading to see where the most veterans live in your home state.

You may also like: Best places to retire in Virginia

James Shelton32 // Wikimedia Commons

#50. Chesterfield County

Nyttend // Wikimedia Commons

#49. Culpeper County

Acroterion // Wikimedia Commons

#48. Accomack County

O. David Redwine // Wikimedia Commons

#47. Middlesex County

Ser_Amantio_di_Nicolao // Wikimedia Commons

#46. Northumberland County

- Percent of residents that are veterans: 9.1% (23,658 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 775--- Korean War: 1,493--- Vietnam era: 7,793--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 7,604--- Gulf War (9/2001 or later): 5,993- Percent of residents that are veterans: 9.1% (3,494 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 93--- Korean War: 244--- Vietnam era: 1,472--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 972--- Gulf War (9/2001 or later): 713- Percent of residents that are veterans: 9.1% (2,337 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 127--- Korean War: 157--- Vietnam era: 1,108--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 522--- Gulf War (9/2001 or later): 423- Percent of residents that are veterans: 9.2% (819 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 28--- Korean War: 110--- Vietnam era: 446--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 178--- Gulf War (9/2001 or later): 57- Percent of residents that are veterans: 9.2% (952 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 10--- Korean War: 129--- Vietnam era: 572--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 157--- Gulf War (9/2001 or later): 84

You may also like: Biggest sources of immigrants to Virginia

#45. Fredericksburg city

Nyttend // Wikimedia Commons

#44. Nottoway County

Puddin Tain // Wikimedia Commons

#43. Sussex County

Pubdog // Wikimedia Commons

#42. Nelson County

Ealanghorne // Wikimedia Commons

#41. Fluvanna County

- Percent of residents that are veterans: 9.2% (2,064 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 21--- Korean War: 66--- Vietnam era: 551--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 687--- Gulf War (9/2001 or later): 739- Percent of residents that are veterans: 9.2% (1,150 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 62--- Korean War: 97--- Vietnam era: 471--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 330--- Gulf War (9/2001 or later): 190- Percent of residents that are veterans: 9.3% (886 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 20--- Korean War: 52--- Vietnam era: 254--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 298--- Gulf War (9/2001 or later): 262- Percent of residents that are veterans: 9.5% (1,144 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 19--- Korean War: 24--- Vietnam era: 617--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 283--- Gulf War (9/2001 or later): 201- Percent of residents that are veterans: 9.5% (2,004 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 0--- Korean War: 196--- Vietnam era: 968--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 492--- Gulf War (9/2001 or later): 348

You may also like: States sending the most people to Virginia

#40. Franklin city

Taber Andrew Bain from Richmond, VA, USA // Wikimedia Commons

#39. Amelia County

Nyttend // Wikimedia Commons

#38. New Kent County

#37. Falls Church city

Ser Amantio di Nicolao // Wikimedia Commons

#36. Rappahannock County

- Percent of residents that are veterans: 9.6% (585 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 52--- Korean War: 49--- Vietnam era: 173--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 206--- Gulf War (9/2001 or later): 105- Percent of residents that are veterans: 9.6% (977 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 28--- Korean War: 91--- Vietnam era: 391--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 239--- Gulf War (9/2001 or later): 228- Percent of residents that are veterans: 9.6% (1,649 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 0--- Korean War: 41--- Vietnam era: 785--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 531--- Gulf War (9/2001 or later): 292- Percent of residents that are veterans: 9.7% (1,026 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 0--- Korean War: 35--- Vietnam era: 138--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 350--- Gulf War (9/2001 or later): 503- Percent of residents that are veterans: 9.8% (594 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 41--- Korean War: 111--- Vietnam era: 206--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 178--- Gulf War (9/2001 or later): 58

You may also like: Recipes from Virginia

AgnosticPreachersKid // Wikimedia Commons

#35. Warren County

Munich // Wikimedia Commons

#34. Fairfax County

Wyatt Greene // Wikimedia Commons

#33. Appomattox County

#32. Alexandria city

Alexiskferia // Wikimedia Commons

#31. Northampton County

- Percent of residents that are veterans: 9.8% (3,017 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 42--- Korean War: 264--- Vietnam era: 1,098--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,038--- Gulf War (9/2001 or later): 575- Percent of residents that are veterans: 9.8% (84,928 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 1,932--- Korean War: 3,892--- Vietnam era: 22,357--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 29,966--- Gulf War (9/2001 or later): 26,781- Percent of residents that are veterans: 10.1% (1,253 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 62--- Korean War: 56--- Vietnam era: 509--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 321--- Gulf War (9/2001 or later): 305- Percent of residents that are veterans: 10.2% (12,821 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 251--- Korean War: 400--- Vietnam era: 2,757--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 4,199--- Gulf War (9/2001 or later): 5,214- Percent of residents that are veterans: 10.3% (977 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 52--- Korean War: 93--- Vietnam era: 399--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 204--- Gulf War (9/2001 or later): 229

You may also like: Highest-earning counties in Virginia

#30. Galax city

Acroterion // Wikimedia Commons

#29. Louisa County

Pubdog // Wikimedia Commons

#28. Caroline County

David Broad // Wikimedia Commons

#27. Lancaster County

Ser Amantio di Nicolao // Wikimedia Commons

#26. Surry County

- Percent of residents that are veterans: 10.3% (526 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 0--- Korean War: 41--- Vietnam era: 257--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 126--- Gulf War (9/2001 or later): 102- Percent of residents that are veterans: 10.4% (2,980 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 96--- Korean War: 197--- Vietnam era: 1,356--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 815--- Gulf War (9/2001 or later): 516- Percent of residents that are veterans: 10.5% (2,253 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 29--- Korean War: 159--- Vietnam era: 904--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 730--- Gulf War (9/2001 or later): 431- Percent of residents that are veterans: 10.7% (970 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 63--- Korean War: 154--- Vietnam era: 561--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 126--- Gulf War (9/2001 or later): 66- Percent of residents that are veterans: 10.8% (581 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 18--- Korean War: 41--- Vietnam era: 288--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 153--- Gulf War (9/2001 or later): 81

You may also like: Counties with the oldest homes in Virginia

Famartin // Wikimedia Commons

#25. Highland County

Cecouchman // Wikimedia Commons

#24. Fauquier County

Idawriter // Wikimedia Commons

#23. Orange County

Nyttend // Wikimedia Commons

#22. Mathews County

Puddin Tain // Wikimedia Commons

#21. Southampton County

- Percent of residents that are veterans: 10.9% (213 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 11--- Korean War: 28--- Vietnam era: 139--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 14--- Gulf War (9/2001 or later): 21- Percent of residents that are veterans: 11.1% (5,894 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 123--- Korean War: 417--- Vietnam era: 2,100--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,950--- Gulf War (9/2001 or later): 1,304- Percent of residents that are veterans: 11.3% (3,177 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 34--- Korean War: 353--- Vietnam era: 1,147--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 808--- Gulf War (9/2001 or later): 835- Percent of residents that are veterans: 12.0% (897 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 21--- Korean War: 100--- Vietnam era: 375--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 308--- Gulf War (9/2001 or later): 93- Percent of residents that are veterans: 12.4% (1,776 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 51--- Korean War: 101--- Vietnam era: 565--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 624--- Gulf War (9/2001 or later): 435

You may also like: Highest-rated things to do in Virginia, according to Tripadvisor

#20. Colonial Heights city

#19. Hopewell city

Greenjettaguy82 // Wikimedia Commons

#18. Westmoreland County

#17. Portsmouth city

Nyttend // Wikimedia Commons

#16. Isle of Wight County

- Percent of residents that are veterans: 12.9% (1,736 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 67--- Korean War: 131--- Vietnam era: 564--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 537--- Gulf War (9/2001 or later): 437- Percent of residents that are veterans: 13.1% (2,172 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 0--- Korean War: 89--- Vietnam era: 552--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 696--- Gulf War (9/2001 or later): 835- Percent of residents that are veterans: 13.3% (1,892 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 59--- Korean War: 127--- Vietnam era: 657--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 551--- Gulf War (9/2001 or later): 498- Percent of residents that are veterans: 14.1% (9,769 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 248--- Korean War: 487--- Vietnam era: 2,403--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 3,023--- Gulf War (9/2001 or later): 3,608- Percent of residents that are veterans: 14.4% (4,145 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 69--- Korean War: 170--- Vietnam era: 1,149--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,440--- Gulf War (9/2001 or later): 1,317

You may also like: Highest-rated specialty museums in Virginia, according to Tripadvisor

Idawriter // Wikimedia Commons

#15. Prince William County

Carmenshields // Wikimedia Commons

#14. Gloucester County

Wikipelli // Wikimedia Commons

#13. Spotsylvania County

#12. Newport News city

Raul654 // Wikimedia Commons

#11. Prince George County

- Percent of residents that are veterans: 14.5% (47,688 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 294--- Korean War: 1,344--- Vietnam era: 9,392--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 19,896--- Gulf War (9/2001 or later): 16,762- Percent of residents that are veterans: 15.0% (4,423 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 83--- Korean War: 151--- Vietnam era: 1,631--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,412--- Gulf War (9/2001 or later): 1,146- Percent of residents that are veterans: 15.4% (15,266 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 193--- Korean War: 612--- Vietnam era: 3,941--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 6,274--- Gulf War (9/2001 or later): 4,246- Percent of residents that are veterans: 15.5% (20,086 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 225--- Korean War: 646--- Vietnam era: 5,059--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 6,604--- Gulf War (9/2001 or later): 7,552- Percent of residents that are veterans: 16.6% (4,643 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 12--- Korean War: 114--- Vietnam era: 1,052--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,415--- Gulf War (9/2001 or later): 2,050

You may also like: Counties with the most college graduates in Virginia

#10. Chesapeake city

#9. Norfolk city

Mojo Hand // Wikimedia Commons

#8. James City County

#7. Suffolk city

#6. Poquoson city

- Percent of residents that are veterans: 16.8% (29,299 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 357--- Korean War: 813--- Vietnam era: 6,457--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 11,175--- Gulf War (9/2001 or later): 10,497- Percent of residents that are veterans: 17.2% (29,293 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 365--- Korean War: 984--- Vietnam era: 5,421--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 9,298--- Gulf War (9/2001 or later): 13,225- Percent of residents that are veterans: 17.5% (10,340 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 330--- Korean War: 723--- Vietnam era: 3,660--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,976--- Gulf War (9/2001 or later): 2,651- Percent of residents that are veterans: 18.3% (12,131 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 108--- Korean War: 292--- Vietnam era: 2,512--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 4,669--- Gulf War (9/2001 or later): 4,550- Percent of residents that are veterans: 18.7% (1,710 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 6--- Korean War: 44--- Vietnam era: 544--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 582--- Gulf War (9/2001 or later): 534

You may also like: Highest-rated Class of 2021 football recruits from Virginia

#5. Hampton city

Mojo Hand // Wikimedia Commons

#4. King George County

#3. Virginia Beach city

Mojo Hand // Wikimedia Commons

#2. York County

Mojo Hand // Wikimedia Commons

#1. Stafford County

- Percent of residents that are veterans: 19.7% (19,939 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 204--- Korean War: 863--- Vietnam era: 4,677--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 6,602--- Gulf War (9/2001 or later): 7,593- Percent of residents that are veterans: 20.3% (3,872 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 34--- Korean War: 95--- Vietnam era: 782--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,574--- Gulf War (9/2001 or later): 1,387- Percent of residents that are veterans: 20.7% (67,834 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 778--- Korean War: 2,335--- Vietnam era: 15,506--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 24,545--- Gulf War (9/2001 or later): 24,670- Percent of residents that are veterans: 24.1% (11,585 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 104--- Korean War: 300--- Vietnam era: 2,550--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 4,614--- Gulf War (9/2001 or later): 4,017- Percent of residents that are veterans: 24.6% (25,767 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 143--- Korean War: 466--- Vietnam era: 3,810--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 11,025--- Gulf War (9/2001 or later): 10,323

You may also like: Do you know Virginia's official state symbols?